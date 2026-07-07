El bipartito resuelve cruces peligrosos en la Avenida de Novelda y Altabix para evitar accidentes en Elche

Adiós a algunos de los cruces más peligrosos de Elche. Después de años de reclamaciones vecinales y casi tres meses de obras, el Ayuntamiento confirmó este martes que ya se ha completado una de las actuaciones más relevantes en materia de seguridad vial de este 2026, después de la instalación de los grupos semafóricos en la avenida de Novelda, concretamente en las intersecciones con las calles Carlos Antón Pastor, María García Ferrández y Francisco Ruiz Bru con Joaquín García Mora, así como en el cruce entre la Avenida de la Universidad, en Altabix, con la calle Francisco Rabal.

La medida, que ha supuesto una inversión de 210.000 euros y forma parte de la estrategia municipal para reforzar la seguridad vial en distintos puntos del municipio, pone fin a años de reclamaciones vecinales y busca reducir el riesgo de accidentes en una de las principales arterias de la ciudad, donde confluyen un elevado volumen de tráfico, maniobras complejas de giro y un importante tránsito peatonal.

Choques

Como ya expuesto en alguna ocasión el área de Movilidad, a la Policía Local le constan varios choques entre vehículos en la zona, de la misma forma que es habitual que muchos vehículos terminen pegando frenazos por las dificultades para pasar. A finales de 2024 ya se dispusieron de estos elementos en Carrús norte y como en su momento yua apuntó el equipo de gobierno, estos últimos no serán los único semáforos que se coloquen en el corto plazo.

Vados y aceras

Además de la citada instalación, el proyecto ha incluido la adecuación del entorno con nuevos pasos de peatones, vados accesibles, ampliación de aceras y la renovación de la señalización horizontal y vertical, con el objetivo de mejorar tanto la movilidad como la accesibilidad.

La actuación comenzó a mediados del pasado mes de abril, cuando el Ayuntamiento inició unas obras que, según explicó entonces el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, respondían a la detección de tres "puntos negros" donde se repetían los problemas de tráfico y las situaciones de riesgo para conductores y peatones. En el caso de la avenida de Novelda, el edil señaló que numerosos vehículos realizaban giros sin regulación semafórica en una vía con mucho tráfico, circunstancia que había provocado incidentes, sobre todo con peatones, así como y reiteradas quejas vecinales canalizadas a través de las juntas de distrito.

A esa complejidad se sumaban otros factores como la proximidad a colegios y el constante paso de peatones, especialmente durante las horas punta. En Altabix, la intervención también se ha centrado en un cruce con elevada circulación y dificultades para compatibilizar el tráfico rodado con los desplazamientos peatonales.

Zanjas

El contrato contemplaba un plazo de ejecución de alrededor de medio año aunque el Ejecutivo local ya avanzó durante el inicio de los trabajos que pretendía acortar los tiempos, como así ha sido, para que los nuevos cruces regulados pudieran entrar en funcionamiento cuanto antes. Durante la colocación del cableado eléctrico y las comunicaciones necesarias para integrar los nuevos equipos en la red municipal de gestión del tráfico se tuvieron que sortear ciertos obstáculos al toparse los operarios con la "roca madre", lo que obligó a ejecutar trabajos de mayor precisión durante las excavaciones y la cimentación de los báculos.

Movilidad

Más allá de la regulación del tráfico, los nuevos semáforos incorporan tecnología que se abre a mejorar la gestión de la movilidad en tiempo real. Los dispositivos cuentan con sensores capaces de detectar vehículos, autobuses y demandas de paso de peatones mediante pulsadores, además de estar conectados al sistema centralizado de la Jefatura de Tráfico. Esta integración permitirá adaptar los tiempos semafóricos según la intensidad de circulación, coordinar mejor los distintos cruces y responder con mayor rapidez ante posibles incidencias.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es también el refuerzo de la accesibilidad. Los nuevos equipos incorporan sistemas acústicos y mecanismos adaptados para facilitar el cruce seguro de personas con discapacidad visual, una mejora que se suma a la ejecución de rampas accesibles y al ensanchamiento de aceras en los entornos donde ha sido necesario.

Noticias relacionadas

Reivindicaciones

La actuación responde a una demanda de los últimos años tras alertar de la peligrosidad de estos cruces debido a la velocidad de los vehículos y a las dificultades para atravesar la calzada. Desde la asociación vecinal Primero de Mayo ya reclamaban antes del inicio de las obras medidas que aumentaran la seguridad en esta vía, como extender el modelo a otras arterias del barrio próximas como Ausiàs March, porque detectan que los conductores, una gran mayoría que provienen del polígono de Carrús, suelen saltarse los límites de velocidad, por lo que esperan que puedan colocarse elementos como bandas reductoras.