Senegal no empieza cuando se llega: el voluntariado del CEU que vuelve a Bignona

El viaje a Bignona no empieza en el aeropuerto ni termina cuando el grupo regresa a España. Para los veinte profesores y estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera que estos días participan en una nueva edición de CEU Senegal Project, la estancia en Senegal forma parte de un trabajo que se ha ido construyendo con el tiempo, a partir de relaciones con escuelas, centros sanitarios, familias y responsables locales.

La expedición comenzó el 30 de junio y se prolongará hasta el 15 de julio. Está formada por ocho profesores y doce alumnos de los campus de Elche y Valencia, procedentes de Enfermería, Medicina, Veterinaria, Magisterio, Derecho, Odontología, Empresa y Comunicación Audiovisual. Del campus ilicitano participan los profesores Gonzalo Lizán, médico y docente del Grado en Fisioterapia; Amelia Martínez, de Magisterio; María Dolores Austro, de Odontología; y Nancy Vicente, vicedecana de Enfermería. También viajan tres estudiantes de CEU Elche: dos de Enfermería y uno de Odontología.

Un proyecto que se sostiene en el tiempo

CEU Senegal Project está coordinado por el profesor Jesús María de la Llave Cuevas y se desarrolla en la región de Bignona, al sur del país. Aunque las primeras misiones comenzaron en 2015, uno de los momentos decisivos llegó en 2018 con la creación de la Escuela de Kadiamor, que actualmente cuenta con 320 alumnos. Desde entonces, el proyecto ha ampliado sus actuaciones en el ámbito educativo mediante la rehabilitación de un liceo de secundaria y la colaboración en la reforma de otras dos escuelas de la zona.

Este año, el equipo trabaja en nuevas iniciativas vinculadas a esa misma línea de continuidad. Entre ellas se encuentra la puesta en marcha de un espacio multifuncional en el liceo y la colaboración en la construcción de un aula de Educación Infantil. La intervención educativa se completa con una escuela de verano para niños de la zona, en la que participan docentes y estudiantes de Magisterio, Veterinaria y Comunicación Audiovisual.

La lógica del proyecto no consiste en trasladar actividades cerradas desde la Universidad, sino en adaptar las propuestas a las necesidades de la comunidad. Por eso, una parte del trabajo se desarrolla en el diálogo con los responsables locales, los profesores de los centros educativos y los profesionales sanitarios. Como resume Gonzalo Lizán, “no se trata de llegar con soluciones, sino de conocer, escuchar y ver de qué forma podemos colaborar desde lo que sabemos hacer”.

Aprender en el hospital de Bignona

El equipo sanitario colabora estos días con el Centro de Salud local y con distintos dispositivos asistenciales de la región. Profesores y estudiantes de Medicina, Enfermería y Odontología participan en revisiones relacionadas con la consulta del niño sano, talleres de promoción de la salud, actividades de higiene bucodental y formación en urgencias y primeros auxilios para docentes de los colegios.

El equipo de CEU Senegal Project desarrolla actividades educativas, sanitarias y comunitarias en la región de Bignona. / INFORMACIÓN

Para Paula Ivars, estudiante de Enfermería del campus de Elche, la experiencia está siendo una forma directa de conocer cómo se trabaja en otro sistema sanitario. Durante los primeros días, el grupo ha visitado las instalaciones del Hospital de Bignona y ha conocido áreas como maternidad, pediatría, vacunación, planificación familiar y otras unidades asistenciales. “Están siendo días muy bonitos, a la vez que difíciles, porque estamos colaborando con las enfermeras que trabajan aquí, mientras aprendemos y descubrimos su manera de trabajar”, explica.

Paula destaca que la experiencia le está permitiendo observar la práctica enfermera desde una realidad distinta a la que conoce en España. No se trata solo de realizar actividades sanitarias, sino de entender cómo se organiza la atención cuando los recursos, las distancias y las necesidades del entorno condicionan cada decisión. Por eso, considera que este voluntariado es “una experiencia muy enriquecedora” que recomendaría a cualquier estudiante de una rama sanitaria.

Una ambulancia hasta Ziguinchor

El relato de Aivlis Santana, estudiante de tercer curso de Enfermería en el campus de Elche, permite entender esa diferencia desde una situación concreta. Durante la estancia ha participado en el traslado en ambulancia de una mujer parturienta desde el centro de salud hasta el Hospital de Ziguinchor. La paciente estaba embarazada de un bebé prematuro y necesitaba un seguimiento que no podía realizarse en el centro desde el que partieron.

Aivlis viajó en la ambulancia junto a una enfermera local y pudo conocer el hospital desde dentro. La experiencia le ofreció una mirada sobre la asistencia sanitaria que difícilmente se obtiene en el aula. “Me llevo un punto de vista de la sanidad totalmente distinto al que estamos acostumbrados”, señala. En ese desplazamiento, el aprendizaje no se produjo mediante una explicación teórica, sino acompañando a una profesional local en una situación real, con sus tiempos, sus recursos y sus decisiones.

Estas vivencias muestran una de las dimensiones formativas del proyecto. Los estudiantes observan, ayudan y aprenden en contextos donde no siempre se puede trabajar con los mismos medios ni con los mismos protocolos que en su entorno habitual. Esa diferencia les obliga a mirar con más atención, preguntar antes de intervenir y comprender que la atención sanitaria depende también de la realidad social en la que se produce.

La expedición universitaria combina cooperación, aprendizaje y trabajo con escuelas y centros sanitarios de Senegal. / INFORMACIÓN

Educación, salud y comunidad

La expedición no separa lo sanitario de lo educativo. En los colegios se desarrollan actividades con niños, pero también sesiones de prevención dirigidas a profesores locales. La formación en primeros auxilios y urgencias pretende ofrecer recursos básicos para actuar ante situaciones frecuentes en entornos escolares donde el acceso inmediato a un centro sanitario puede resultar más complejo.

A su vez, el trabajo en salud se relaciona con la escuela, las familias y los hábitos cotidianos. Los talleres de higiene bucodental, las revisiones infantiles o la educación para la salud no funcionan como acciones aisladas, sino como parte de un mismo objetivo: reforzar capacidades locales y apoyar iniciativas que puedan mantenerse cuando la expedición termine.

Nancy Vicente, vicedecana de Enfermería de CEU Elche, ha defendido en anteriores ediciones que este tipo de experiencias permiten poner la formación y la experiencia profesional al servicio de contextos diferentes, con una mirada centrada en la dignidad, la empatía y la adaptación. Esa idea vuelve a estar presente este año en un grupo que combina perfiles sanitarios, educativos, jurídicos, empresariales y audiovisuales.

Lo que queda después del viaje

El equipo permanecerá en Bignona hasta el 15 de julio. Durante estas semanas continuará con las actividades previstas, recogerá nuevas necesidades y evaluará junto a sus interlocutores locales qué líneas de trabajo pueden mantenerse en próximas ediciones. En proyectos de este tipo, la continuidad no depende solo de repetir un viaje, sino de volver con memoria de lo aprendido y con disposición para corregir, ajustar y seguir colaborando.

CEU Senegal Projet mantiene así una línea de cooperación que ha ido creciendo desde las primeras misiones hasta la escuela de Kadiamor, el liceo, las reformas escolares y las actuales actuaciones sanitarias y comunitarias. Para quienes participan por primera vez, como Paula o Aivlis, la experiencia deja escenas difíciles de olvidar. Para el proyecto, cada edición añade información, relaciones y nuevas preguntas. En Bignona, la Universidad no solo lleva conocimiento; también aprende a mirar de otra manera.