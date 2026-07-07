La zarzuela llegará en camión este miércoles al Paseo de la Estación de Elche

El Paseo de la Estación de Elche se convertirá este miércoles, 8 de julio, en un gran teatro al aire libre con la llegada del proyecto Les Arts Volant, una iniciativa impulsada por el Palau de les Arts Reina Sofía de València que persigue transformar espacios públicos en escenarios efímeros con tal de acercar la lírica en la Comunidad Valenciana y reivindicar la zarzuela como un género accesible y capaz de atraer a espectadores de todas las edades.

La cita comenzará a las 22 horas, cuando un gran camión se transforme en un escenario itinerante para acoger la representación de 'Un misterio de sainete' o 'Zarzuela a la cazuela', una comedia musical de aproximadamente una hora de duración que podrá disfrutarse de forma completamente gratuita.

Gira

El espectáculo forma parte de la gira 'Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió', una propuesta del Palau de les Arts que lleva la música y las artes escénicas a diferentes localidades de la Comunidad Valenciana mediante un innovador teatro itinerante. El objetivo de esta iniciativa es acercar la zarzuela y la ópera a nuevos públicos y facilitar el acceso a este género fuera de los escenarios convencionales.

Cartel en valenciano con el gazapo en la fecha / INFORMACIÓN

Fallo

El gabinete de comunicación del Ayuntamiento trasladó este martes unas declaraciones de la concejala de Cultura, Irene Ruiz, animando a la ciudadanía a asistir a la representación, subrayando que se trata de "una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo de gran calidad" y en un entorno tan emblemático como el Paseo de la Estación. Además, destacó la apuesta del Ayuntamiento por "seguir acercando la cultura a todos los públicos con propuestas gratuitas y al aire libre".

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Valenciano a medias

Lo anecdótico para algunos fue, y al margen del potencial artístico de la representación, un gazapo en los carteles del programa, que tampoco pasó desapercibido para una parte del público que incluso por redes sociales llegó a preguntarse irónicamente: "¿acaso el valenciano está de vacaciones en el Ayuntamiento?" Todo para responder a que la cartelería en valenciano que había trasladado el Consistorio como colaborador de la obra no mantenía íntegramente el texto con la lengua cooficial destacando un lapsus en la fecha, que en lugar de juliol hablaba de julio.