Las expropiaciones de la Ronda Sur en Elche: 31 parcelas afectadas y más de 82.000 metros cuadrados

La junta de gobierno local activaba hace ahora un par de semanas el procedimiento para someter a información pública el proyecto de expropiación de los terrenos destinados a dotaciones públicas para la conclusión de la segunda fase de la Ronda Sur, que es la que debe enlazar el primer tramo, que acaba en la carretera del León, con el vial que une Elche y Crevillent. Ahora, el edicto, firmado por el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, el pasado 2 de julio, revela que las parcelas afectadas son 31 y la superficie expropiada en esta primera fase alcanza los 82.412,28 metros cuadrados. La propiedad más “perjudicada” tiene que ceder en torno a 8.500 metros cuadrados, aunque también hay otras que no llegan a los 40 metros.

La rotonda que debe servir de enlace entre la primera fase de la Ronda Sur y el segundo tramo del vial, en una imagen de este lunes. / Áxel Álvarez

Alegaciones

Lo que se hace ahora es someter a información pública el proyecto de expropiación de los terrenos entre la CV-851 y la N-340 redactado por el Ayuntamiento por plazo de un mes, para que las personas afectadas puedan plantear las observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes, sobre todo por lo que hace a la titularidad y valoraciones. De hecho, más allá de la publicación de rigor en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) o en la web municipal, también se va a notificar individualmente el expediente a los propietarios, con la correspondiente hoja de aprecio y la propuesta de fijación de los criterios de valoración, que es lo que les va a servir de base para poder formular alegaciones o una valoración contradictoria.

Vista aérea del final de la Ronda Sur, que ahora enlazará hasta la de Carrús. / Áxel Álvarez

Plan del Ayuntamiento

Todo con el matiz importante de que se trata del proyecto de expropiación del Ayuntamiento, que es la vía por la que se ha optado para poder ir aligerando los tiempos, a expensas de que esté listo el proyectos básico y de construcción del segundo tramo de la circunvalación, que está elaborando la UTE WSP Spain-Apia SAU-Urbanistas Ingenieros SA, para lo que cuenta con un plazo de quince meses, a contar desde el pasado mes de febrero, cuando se formalizó el contrato co la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación. Un plazo que implica que, en circunstancias normales, los planes no estarían hasta mediados de mayo de 2027, a las puertas de las próximas elecciones municipales y autonómicas, si no hay giro de guion en este último caso, y, por tanto, las obras no se podrían licitar hasta la segunda mitad del próximo año.

Sin embargo, el propio alcalde, Pablo Ruz, dejó la puerta abierta a que los trabajos pudieran salir a licitación antes de que acabe 2026, consciente de que el fin de la Ronda Sur es una de las promesas estrella del anterior presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la anterior campaña. En este sentido, las cuentas autonómicas recogen 1,1 millones de euros para la segunda fase de la circunvalación de la zona sur de Elche, mientras que en los presupuestos municipales se contemplan 2 millones de euros este año, con cargo al préstamo que ha salido a licitación, para los terrenos.

La primera fase de la Ronda Sur de Elche. / MATÍAS SEGARRA

Por ahora, 7,8 millones de euros

Unos proyectos impulsados por el Consell que, además, serán los que marcarán las expropiaciones definitivas, tal y como señaló Francisco Soler hace ahora dos semanas. Por eso mismo, el edil habló de la fase uno del proyecto de expropiaciones, que se apoya en el plan inicial que planteó en su día el Gobierno central, a expensas de los cambios que se han introducido, y que vendrán marcados por los documentos que se están elaborando en estos momentos por la UTE. Argumento este, por otra parte, que es lo que le valió al concejal para decir a finales de junio que las cantidades definitivas se sabrán cuando esté el expediente completo, aunque sí abrió la puerta a que se pueda bajar de los 7,8 millones de euros que se fijaron inicialmente y que debería asumir el Ayuntamiento, al margen de que se continúe reivindicando al Ministerio de Transportes que sea el Gobierno central el que cubra lo que cuestan los terrenos.

Parte final de la Ronda Sur de Elche. / MATÍAS SEGARRA

Una nueva rotonda en el Hospital del Vinalopó

Los proyectos en los que está trabajando en estos momentos la UTE son los que acabarán marcando los importes definitivos. Sea como fuere, se basan en la modificación de los que ya redactó el Ministerio de Fomento en 2021 y que, posteriormente, en 2023, fueron actualizados, que es, por ahora, lo que ha tenido en cuenta el área municipal de Urbanismo para las expropiaciones. No obstante, esos planes que se están redactando deben seguir las directrices técnicas de la Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos, y se deben contemplar algunas de las cuestiones que se han incorporado en este mandato, como el acceso al Hospital del Vinalopó desde la Ronda Sur, a través de una rotonda, como se anunció en el verano de 2024, para lo que es necesario un cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Inclusión en la trama urbana

Por otra parte, en los pliegos por los que se acabaron adjudicando los proyectos a la UTE WSP Spain-Apia SAU-Urbanistas Ingenieros SA, se apuntaba a la necesidad de “intensificar” la inclusión de la Ronda Sur en la trama urbana de Elche, “incorporando los elementos propios de las avenidas, tales como bordillos, aceras, ajardinamientos, carriles ciclistas, drenaje habilitado mediante interceptores e imbornales conducidos a colectores preferentemente subterráneos, conectados al alcantarillado municipal, así como vías urbanas de servicio cuando fueren necesarias”.

Algo más de 3.000 metros

Las obras de la segunda fase de la Ronda Sur se deben desarrollar a lo largo de un trazado de 3.180 metros, que van desde la rotonda de la carretera del León hasta la conexión con la Ronda de Carrús. Para ello, se establecen dos carriles por dirección, como en el primer tramo, y, a priori, se apunta a cinco intersecciones que se resolverían a través de glorietas, “sean a nivel o a distinto nivel, dando homogeneidad con el resto de circunvalación en servicio”, se puntualizaba en los pliegos, con la rotonda de acceso al Hospital del Vinalopó. También se determina la ejecución de la red de carril bici a lo largo de toda la segunda fase de la Ronda Sur de Elche.