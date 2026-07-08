La conexión especial de la influencer ilicitana Sara Fructuoso, protagonista en la campaña del Gobierno, con dos concejalas del PP de Elche

Después de que la creadora de contenido de Elche Sara Fructuoso se haya convertido en una de las 32 protagonistas de la polémica campaña 'Dmocracia' del Gobierno por destinarse más de 300.000 euros para acercar los valores democráticos a la generación Z, la influencer compartía una story este martes con sus 283.000 seguidores de Instagram en la que aparecía vestida de festera, ya en su etapa adulta, acompañando de una pregunta dirigida a su audiencia:"¿Os gustaría verme vestida de festera estas próximas fiestas de agosto?"

Guiño a una etapa

Para muchos pudo parecer simplemente una fotografía más. Sin embargo, para quienes conocen la trayectoria de la creadora de contenido, aquella imagen escondía un guiño a una etapa muy especial de su vida. Porque mucho antes de colaborar con marcas internacionales o protagonizar campañas institucionales, Fructuoso ya había representado a Elche.

Y esa historia, prácticamente olvidada para muchos ilicitanos, termina conectándola con su ciudad y con personas que actualmente también ejercen una influencia en el plano local.

Para encontrar ese vínculo habría que retroceder en el tiempo casi dos décadas, concretamente a 2008. Cuando las redes sociales todavía no marcaban la vida cotidiana y la palabra influencer ni se sabía vocalizar, la joven Sara Fructuoso subía al escenario de la gala de elección de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche.

Aquella noche fue elegida Dama Infantil, formando parte de la Corte de Honor junto a la Reina Infantil Nayara Antón Aznar y Ana Clement Pareja. Durante aquel año representó a la ciudad en actos institucionales, desfiles y celebraciones, viviendo desde dentro una de las experiencias más especiales para cualquier joven festera.

Sara Fructuoso como dama infantil en 2008 / INFORMACIÓN

Damas

Lo que prácticamente nadie recuerda es quién compartía protagonismo con ella aquella misma noche. Mientras Sara Fructuoso era nombrada Dama Infantil, otra joven también escuchaba su nombre desde el escenario: Inma Mora Madrid. La actual edil de Festejos fue elegida aquella misma velada Dama Mayor de las Fiestas de Elche junto a Beatriz Villegas, proclamada Reina, y Yolanda Mármol.

Aunque pertenecían a categorías diferentes, una representando a la corte infantil y otra a la mayor, ambas compartieron durante aquel año el honor de representar oficialmente a la ciudad, coincidiendo en numerosos actos festivos e institucionales. La historia todavía guarda una segunda casualidad y es que otra de las actuales concejalas también estuvo presente aquella noche. No llevaba banda de festera, ni desfilaba sobre el escenario. Su trabajo consistía en contar lo que estaba ocurriendo.

La actual concejala de Turismo y Cultura, Irene Ruiz, era entonces redactora de INFORMACIÓN y fue precisamente la periodista que firmó la crónica de aquella gala de elección. Años después de aquella cobertura, el mismo diario volvió a cruzarse en el camino de Sara Fructuoso. Fue durante la primera edición de los Premios Laik, organizados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica para reconocer a los creadores de contenido más destacados de la provincia de Alicante.

Así fue la gala de elección en 2008 donde Sara Fructuoso fue Dama Infantil Así fue la gala de elección en 2008 donde Sara Fructuoso fue Dama Infantil

La influencer ilicitana fue distinguida con el Premio Laik en la categoría de Moda, un reconocimiento a una trayectoria que la ha convertido en uno de los perfiles digitales más conocidos de la provincia.

El escenario del Gran Teatro fue testigo de la emoción que se vivió anoche en la proclamación de las nuevas reinas y damas de las fiestas de Elche / DIEGO FOTÓGRAFOS

Quizá por eso la historia reciente publicada por Sara Fructuoso preguntando a sus seguidores si les gustaría volver a verla vestida de festera tiene un significado especial, una especie de guiño a la niña que un día representó a su ciudad y cuyo camino, con el paso del tiempo, ha terminado enlazando con el de dos concejalas y con una campaña que ha puesto su nombre en el centro de la actualidad nacional.

'Dmocracia', impulsada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, simula una nueva marca de ropa streetwear. Las prendas, diseñadas por el artista Bnomio, nunca estuvieron a la venta. Su función era servir de soporte para una campaña audiovisual protagonizada por creadores de contenido capaces de trasladar ese mensaje a millones de usuarios desde sus propios perfiles.

Presupuesto

La estrategia ha sido tan comentada como discutida. Las críticas se han centrado en el presupuesto máximo previsto, de 386.000 euros, según los datos facilitados por la Secretaría de Estado, en el uso de influencers para una campaña institucional y en la sesión fotográfica realizada en el Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno defienden que la inversión está por debajo de la media de este tipo de campañas y que el objetivo era hablar de democracia utilizando los códigos habituales de comunicación de los jóvenes, un público al que difícilmente se llega mediante formatos publicitarios tradicionales.

Aclaraciones

En medio de todo ese debate nacional aparece el nombre de Sara Fructuoso, una de las representantes alicantinas elegidas para participar en la campaña. La propia ilicitana también ha querido aclarar a través de sus redes cuál había sido exactamente su participación después de que comenzaran a difundirse distintas informaciones sobre la campaña y sobre el dinero que habrían percibido algunos de sus participantes.

"Mi participación en esta campaña fue exclusivamente como modelo a través de una agencia, igual que llevo haciendo desde hace más de diez años trabajando como autónoma con muchas otras marcas e instituciones", señaló.

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La creadora de contenido desmintió además las cifras económicas que estaban circulando en redes sociales y aseguró que "cobré mi caché profesional como en cualquier otro trabajo realizado a través de una agencia".