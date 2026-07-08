Del baño asistido con leones marinos en Elche a una terapia integral fuera de la piscina

Dos décadas después de que la Fundación Río Safarí de Elche iniciase su modelo terapéutico pionero a nivel mundial con leones marinos para ayudar a personas con diversidad funcional a mejorar su autonomía, el proyecto TAO ahora da un salto y se abre más allá de la piscina. El objetivo es que los participantes potencien su desarrollo físico, cognitivo y emocional entrando en contacto con más animales.

Desde la institución explican que se afronta la vigésima temporada de este programa que estrena temporada con la novedad de que los usuarios combinarán los baños con dinámicas grupales, recorridos por el núcleo zoológico y diferentes talleres, de manera que parte de la terapia se desarrollará fuera de la piscina.

Observación

Así las cosas, se amplía el programa de terapias para que cuatro de las diez actividades planteadas incorporen un recorrido por el zoo para trabajar la observación a través de los animales y la naturaleza, una actividad hortícola, una jornada en la granja y una sesión que combina enriquecimiento ambiental y arteterapia para favorecer la expresión emocional.

Según Carmen Lojo, terapeuta ocupacional del centro y responsable del programa, esta evolución incorpora nuevas formas de intervención en las que el cuidado, la observación y la conexión con el entorno adquieren un papel protagonista. La terapia, señala, mantiene el vínculo con el león marino, pero amplía el foco hacia todo lo que sucede alrededor de esa interacción.

Multitud de niños y niñas han probado las terapias con leones en el complejo zoológico de Elche / INFORMACIÓN

Por su parte Andrea Ibáñez, presidenta de la fundación, incide en que esta transformación permitirá seguir mejorando la calidad de las terapias y garantizar el bienestar de los animales. "No es un paso atrás, es una evolución. Significa hacer la terapia de una mejor forma", afirma.

Calendario

Aún y así, el programa de terapias 2026 mantiene su calendario habitual. Entre el 27 de mayo y el mes de junio se celebraron baños de un día con asociaciones de la provincia de Alicante y zonas limítrofes donde llegarona concentrarse menores tutelados, grupos de tercera edad y colectivos con alzheimer, discapacidad física e intelectual o cáncer de mama. Entre las entidades participantes figuran APANEE de Torrevieja, L’Omet y AMACMEC de Elche, AMIF de Villena o Metasport, un centro de deporte adaptado procedente de Albacete.

Intensivo

En cuanto a las terapias intensivas, que se desarrollan del 29 de junio y hasta el 28 de agosto participan grupos de TEA (Trastorno del Espectro Autista), PCI (Parálisis Cerebral Infantil) y enfermedades raras. Los usuarios, con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años, se distribuyen en grupos homogéneos según diagnóstico y edad. También vuelve a participar un grupo de investigación, como ya ocurrió la pasada temporada.

Cada grupo realiza diez sesiones, cuatro de las cuales corresponden a baños con leones marinos y dos a actividades en la piscina, mientras que las restantes son la nueva inclusión.

5.000 personas

En la propia página web de la fundación se expone que se han atendido a más de 5.000 personas en todo este tiempo, aunque el número podría ser más elevado, y señalan que durante el trabajo, especialmente con menores, se evalúa el área cognitiva, área motora, área social y área emocional. De igual forma, también se valora la calidad del sueño del participante y los niveles de estrés del cuidador principal para conocer si se producen mejoras en todo el núcleo familiar gracias a la terapia. En cuanto a las sesiones intensivas, se desarrollan en sesiones de unos 50 minutos divididas en tres etapas.

La primera favorece la adaptación al entorno y la socialización mediante el juego mientras en la segunda se busca inducir un estado de relajación y concentración. En la última se interactúa con los otáridos a través de ejercicios personalizados, tanto individuales como grupales, dirigidos por el equipo terapéutico y adaptados a las necesidades de cada participante, teniendo en cuenta que los propios familiares remiten informes para que los profesionales conozcan

Estado de ánimo

Desde la fundación trasladan que esta intervención repercute en una mejora del estado de ánimo y la motivación, fomentándose el sentimiento de valía y autoestima. "Encontramos mejoras en los niveles de atención, capacidad de adaptación social, fomento de las capacidades comunicativas, y mejoras en el ámbito motor, entre otras", apuntan desde el complejo zoológico.