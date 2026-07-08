La misma empresa que derribará El Progreso en Elche asumirá en días las jardineras en Obispo Barrachina

Después de meses de parálisis e incertidumbre, los residentes del entorno de Obispo Barrachina en Elche parece que ya ven el horizonte para que se acaben las obras que quedaron bloqueadas tras el abandono de la primera mercantil, y que llevó después al Ayuntamiento a rescindir el contrato por incumplir con la ejecución. Hace unos días se aprobó la adjudicación a Obras y Servicios P. Selva SL, que, junto al desmontaje de la fachada protegida y el derribo del histórico edificio de Riegos El Progreso, también tiene ahora el encargo de instalar las jardineras del Jardín Nieves Berenguer.

El bipartito de PP y Vox apuntó a que, en cuestión de días, se retomarán los trabajos. Así lo señalaron en una reunión con vecinos con tal de tranquilizarles tras el parón. Fue la edil de Participación y Distritos, Loli Serna, quien, acompañada por técnicos municipales, se reunió con representantes de la asociación de vecinos del barrio de la Sagrada Familia para explicar el desarrollo de la actuación y los plazos previstos para finalizar definitivamente las obras.

Reunión de la concejala de Participación con los vecinos de la zona de Obispo Barrachina / INFORMACIÓN

Durante ese encuentro, se informó de se retomarán en el punto exacto donde quedaron interrumpidos hace meses. No obstante, la planificación contempla un nuevo paréntesis durante las fiestas, ya que tradicionalmente la calle permanece cerrada al tráfico. Una vez concluidos esos actos, las obras continuarán durante la última semana de agosto.

Más arboles

La reunión también sirvió para abordar posibles mejoras complementarias en el entorno. Entre las propuestas planteadas, figura la plantación de arbolado de gran porte para incrementar las zonas de sombra o incluso la instalación futura de toldos vela que permitan hacer más confortable este paseo durante los meses de verano. De igual forma, cambiará el aspecto previsto inicialmente. Si el primer proyecto contemplaba la instalación de césped artificial, finalmente el Ayuntamiento ha optado por sustituirlo por una losa de hormigón drenante cubierta con gravilla, una modificación introducida a petición de los propios vecinos durante el proceso de participación desarrollado con el barrio, según expusieron desde el Consistorio.

Inversión

La actuación pendiente se eleva a 160.325 euros, 10.000 euros menos que en la primera adjudicación, con un plazo de tres meses -mayor también que el inicial-, para concluir una intervención que comenzó en septiembre de 2025 y que, pese a las sucesivas prórrogas concedidas a la primera adjudicataria, apenas alcanzó el 20 % de ejecución antes de quedar prácticamente abandonada.

La reanudación de los trabajos supone el desenlace de un expediente que el propio Ayuntamiento ya daba prácticamente por encauzado a finales del pasado mes de junio, cuando el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, avanzó que el nuevo contrato se encontraba en su fase final de tramitación y que las obras podrían retomarse durante el mes de julio.

Entonces el edil ya advertía de que el retraso no respondía a una decisión política, sino a la obligación de cumplir todos los pasos que marca la legislación sobre contratación pública antes de volver a adjudicar una obra que había quedado bloqueada por el incumplimiento de la empresa.

Las obras en paseo Obispo Barrachina están paralizadas, como se puede apreciar en esta imagen de este jueves / Áxel Álvarez

Ley de Contratos

El primer paso fue acreditar técnicamente el incumplimiento del contrato con inspecciones municipales que constataron que el avance de las obras era muy inferior al comprometido y que la empresa adjudicataria había incumplido tanto los plazos como la organización. La resolución del expediente también permitió al Consistorio incautar la garantía definitiva depositada por la mercantil, cifrada en 7.055,94 euros, al entender que se había incumplido la contrata, por lo que solo después de cerrar completamente ese expediente administrativo pudo iniciarse una nueva licitación para contratar el 80 % de la obra que había quedado pendiente.

La actuación debía estar finalizada a finales de 2025, pero muy pronto comenzaron los retrasos. La empresa solicitó una ampliación del plazo alegando la necesidad de compatibilizar las obras con la actividad del colegio existente en el entorno y garantizar la seguridad de los escolares. El Ayuntamiento aceptó esa prórroga, aunque el ritmo de ejecución continuó siendo muy inferior al previsto.

Problemas estructurales

Más allá de una mejora estética, se van a sustituir 26 jardineras distribuidas a lo largo de aproximadamente 440 metros lineales levantadas en muros de hormigón armado visto, una solución mucho más resistente frente a los movimientos del terreno y al crecimiento de las raíces que provocaron problemas estructurales en estas construcciones, generando grietas en los muros, desprendimientos del revestimiento y un deterioro progresivo del conjunto del espacio central del paseo, obligando al Ayuntamiento a plantear una renovación prácticamente integral.

Además de renovar las jardineras, las obras incluyen la mejora del espacio central del paseo, la renovación del mobiliario urbano y reparaciones puntuales en el sistema de riego existente para garantizar su correcto funcionamiento una vez finalice la actuación.