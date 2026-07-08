Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorComisión Les NausViolación discotecaVideoanálisis Toni CabotVertidos fecales El CampelloCiberataque UAEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Subvenciones

El PSOE de Elche promociona el Bono Cultural del Gobierno entre los jóvenes

Los socialistas apuntan a que hay 3.000 ilicitanos que cumplen 18 este 2026 y que podrían beneficiarse de la ayuda de 400 euros

Una joven lee un libro

Una joven lee un libro / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Elche

El PSOE de Elche se sumó este miércoles a la campaña de difusión del Gobierno sobre el Bono Cultural Joven y animó a los más de 3.000 ilicitanos que cumplen 18 años durante 2026 a solicitar la ayuda de 400 euros destinada al consumo y disfrute de actividades culturales.

El portavoz socialista, Héctor Díez, recordó que los jóvenes nacidos en 2008 ya pueden presentar su solicitud y dispondrán de plazo hasta el próximo 31 de octubre. Recordó que el programa busca facilitar el acceso de la juventud a la cultura y ampliar sus oportunidades para disfrutar de productos y experiencias culturales.

El portavoz del PSOE de Elche, Héctor Díez

El portavoz del PSOE de Elche, Héctor Díez / INFORMACIÓN

Novedades

Díez explicó que la convocatoria de este año incorpora novedades que ofrecen una mayor flexibilidad en el uso de la ayuda. Por primera vez, los beneficiarios podrán destinar la totalidad de los 400 euros a una única modalidad, como cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o material artístico, o distribuir el importe entre distintas categorías, que incluyen artes escénicas, patrimonio, productos culturales físicos y consumo digital.

Noticias relacionadas y más

De libros a cine

El portavoz socialista también recordó que el Bono Cultural Joven permite adquirir libros, entradas de cine, música, suscripciones a plataformas digitales o videojuegos, entre otros productos y servicios culturales. Asimismo, insistió en que el programa pretende acercar la cultura a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y animó a los potenciales beneficiarios a tramitar la solicitud antes de que finalice el plazo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor
  2. Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
  3. La Dama de Elche: la nueva influencer entre los más jóvenes
  4. Un incendio en las cámaras frigoríficas de una nave de Santa Pola moviliza a cuatro parques de bomberos
  5. La UMH guarda silencio con Medicina en el CEU de Elche tras la guerra que plantó a la UA
  6. Un accidente obliga a cortar un carril de la A-7 en Elche y provoca retenciones en sentido Valencia
  7. Primer fallecido del verano en las playas de Elche
  8. La incertidumbre de vivir con una enfermedad sin diagnóstico

El PSOE de Elche promociona el Bono Cultural del Gobierno entre los jóvenes

El PSOE de Elche promociona el Bono Cultural del Gobierno entre los jóvenes

La misma empresa que derribará El Progreso en Elche asumirá en días las jardineras en Obispo Barrachina

La misma empresa que derribará El Progreso en Elche asumirá en días las jardineras en Obispo Barrachina

Los chiringuitos en las playas de Elche se retrasan hasta la segunda quincena de julio

Los chiringuitos en las playas de Elche se retrasan hasta la segunda quincena de julio

Del baño asistido con leones marinos en Elche a una terapia integral fuera de la piscina

Del baño asistido con leones marinos en Elche a una terapia integral fuera de la piscina

Las expropiaciones de la Ronda Sur en Elche: 31 parcelas afectadas y más de 82.000 metros cuadrados

Las expropiaciones de la Ronda Sur en Elche: 31 parcelas afectadas y más de 82.000 metros cuadrados

La conexión especial de la influencer ilicitana Sara Fructuoso, protagonista en la campaña del Gobierno, con dos concejalas del PP de Elche

La conexión especial de la influencer ilicitana Sara Fructuoso, protagonista en la campaña del Gobierno, con dos concejalas del PP de Elche

Una ola de calor abrasadora: la provincia de Alicante roza los 50 grados de sensación térmica

Una ola de calor abrasadora: la provincia de Alicante roza los 50 grados de sensación térmica

Gulf Air vuelve a aterrizar en Alicante con un vuelo chárter procedente de Baréin

Gulf Air vuelve a aterrizar en Alicante con un vuelo chárter procedente de Baréin
Tracking Pixel Contents