El PSOE de Elche promociona el Bono Cultural del Gobierno entre los jóvenes

El PSOE de Elche se sumó este miércoles a la campaña de difusión del Gobierno sobre el Bono Cultural Joven y animó a los más de 3.000 ilicitanos que cumplen 18 años durante 2026 a solicitar la ayuda de 400 euros destinada al consumo y disfrute de actividades culturales.

El portavoz socialista, Héctor Díez, recordó que los jóvenes nacidos en 2008 ya pueden presentar su solicitud y dispondrán de plazo hasta el próximo 31 de octubre. Recordó que el programa busca facilitar el acceso de la juventud a la cultura y ampliar sus oportunidades para disfrutar de productos y experiencias culturales.

El portavoz del PSOE de Elche, Héctor Díez / INFORMACIÓN

Novedades

Díez explicó que la convocatoria de este año incorpora novedades que ofrecen una mayor flexibilidad en el uso de la ayuda. Por primera vez, los beneficiarios podrán destinar la totalidad de los 400 euros a una única modalidad, como cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o material artístico, o distribuir el importe entre distintas categorías, que incluyen artes escénicas, patrimonio, productos culturales físicos y consumo digital.

De libros a cine

El portavoz socialista también recordó que el Bono Cultural Joven permite adquirir libros, entradas de cine, música, suscripciones a plataformas digitales o videojuegos, entre otros productos y servicios culturales. Asimismo, insistió en que el programa pretende acercar la cultura a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y animó a los potenciales beneficiarios a tramitar la solicitud antes de que finalice el plazo.