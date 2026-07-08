Residuos de palmera sostenibles y con premio en Elche

La spin-off Tarevé del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ofrece una propuesta innovadora de economía circular, apostando por el desarrollo y la fabricación de tableros de partículas a partir de residuos de palmera. Esta tecnología permite a la firma crear a baja temperatura tableros compactos, semirrígidos, resistentes al fuego y fáciles de instalar con prestaciones térmicas y acústicas comparables o superiores a los fabricados con otro tipo de material como lana de roca o corcho. Y ahora, además, su propuesta ha tenido premio.

Procedimiento

El proceso de fabricación ya está patentado y permite reducir el consumo energético, según explicó a este diario la investigadora Berta Ferrández. Todo en el marco de un procedimiento en el que, como precisa, "trituramos los residuos, los filtramos por tamaño de partícula, los mezclamos con aguas, creamos una manta y, mediante calor y presión, los convertimos en paneles". Tarevé tiene previsto lanzar su primer producto comercial en 2027, una vez se superen los requisitos normativos y las certificaciones del sector de la construcción.

La creación de empresas innovadoras es uno de los objetivos del Parque Científico de la UMH de Elche, como es el caso de Tarevé / Áxel Álvarez

Premio

No obstante, y mientras esto llega, la empresa ya va cosechando éxitos. Hasta el extremo de que ha ganado la final nacional del "ClimateLaunchpad", la mayor competición de ideas de negocio ecológicas del mundo, gracias a esta propuesta innovadora. Además, este triunfo no solo conlleva el reconocimiento honorífico, sino que la firma del PCUMH también competirá en octubre en la final mundial de este certamen, celebrado en Singapur. Esta iniciativa, de hecho, fue una de las ganadoras de la 14 Maratón de Creación de Start-ups UMH, en la que recibió reconocimientos y premios por parte de Banco Santander, de Vegabaja Packaging y de Cajamar-Caja Rural.

Experiencia

La directora ejecutiva de la firma y también investigadora del Instituto Universitario de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental de la UMH, Berta Ferrández, valoró este reconocimiento y el aprendizaje intensivo, la experiencia y las dinámicas de "networking" que ha podido realizar durante las semanas de duración del concurso: "Para todo el equipo de Tarevé, ganar la final nacional de 'ClimateLaunchpad' es un impulso gigantesco", subraya.

Agradecimientos

Además, la promotora de la empresa puso en valor el trabajo de acompañamiento y tutorización que se realiza desde el ecosistema del Parque Científico de la UMH, agradeciendo explícitamente su implicación: "Tampoco me cansaré de dar las gracias al PCUMH por todo lo que han hecho por nosotros. Vuestro apoyo incondicional ha sido el motor que nos ha traído hasta aquí, y tengo clarísimo que sin vosotros no estaríamos celebrando este hito", apostilla.

Competición

Por su parte, ClimateLaunchpad es considerada como la competición de "cleantech" (tecnología limpia) más grande del planeta. Este programa está respaldado por EIT Climate-KIC y tiene como objetivo principal fijar el talento y acelerar de forma estratégica ideas de negocio que combatan activamente los efectos del cambio climático.

Programa en España

En España, este programa está liderado por la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), que acompaña a las startups verdes a lo largo de todo su proceso de crecimiento. A través de formación especializada, mentoría y asesoramiento estratégico, sus profesionales ayudan a estos proyectos a consolidar su modelo de negocio y escalar con éxito hacia los mercados internacionales.