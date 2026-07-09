Adif impulsa la desaparición de más de la mitad de pasos a nivel que quedan en Elche con otro puente por 4,6 millones

Otra supresión a la vista de pasos a nivel en la línea ferroviaria a su paso por Elche. Adif ha sacado a licitación por 4,62 millones de euros las obras para suprimir dos nuevos cruces situados a la altura de la pedanía de El Pla de Sant Josep, en los puntos kilométricos 25/600 y 25/797 de la línea El Reguerón-Alicante Terminal.

La actuación se suma a la apuesta del Ayuntamiento por conectar Altabix con la pasarela ya estrenada y a la licitación hace apenas tres meses para eliminar por 2,9 millones otros dos pasos a nivel en el entorno de Matola, de manera que el administrador ferroviario tiene ya en marcha actuaciones sobre cuatro de los siete cruces que se calcula que todavía permanecen en servicio en el término municipal.

25 metros

En cuanto a la intervención anunciada este miércoles, abierta hasta el 11 de septiembre para la presentación de ofertas, se contempla la construcción de un puente que sustituirá a ambos pasos a nivel y que cruzará las vías de una sola vez, sin pilares entre las vías, con una distancia de 25 metros entre los apoyos. Tal y como expone el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, este paso elevado se abrirá a la circulación de vehículos con dos carriles de tres metros de anchura, arcenes, barandillas y barreras antivandálicas, y se ejecutará mediante elementos prefabricados de hormigón pretensado con el objetivo de reducir los plazos de obra y minimizar las afecciones al tráfico ferroviario.

Conexiones

El nuevo paso garantizará la continuidad del camino de Sevilla y su conexión con el Camino de la Casilla Alta y la red de caminos agrícolas del entorno, manteniendo el acceso a las fincas colindantes. El proyecto incluye, además, la construcción de un muro de contención de hasta doce metros de altura para proteger el canal de riego existente junto a la plataforma ferroviaria.

De alguna forma, esta actuación difiere de la proyectada en la pedanía de Matola, en los puntos kilométricos 27/764 y 28/962. La solución planteada allí dentro del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana pasa por reorganizar los accesos mediante nuevos caminos de enlace, aprovechar pasos inferiores ya existentes y construir una pasarela accesible para peatones y ciclistas que garantice la continuidad para quienes pasan a pie.

En cuanto al procedimiento administrativo sigue pendiente después de que el pasado 19 de mayo se completase el plazo de presentación de ofertas. El 23 de junio se celebró la apertura del sobre económico, último trámite expuesto en el perfil del contratante hasta la fecha, donde trascendió que se habían presentado nueve empresas.

Nueve meses

Para Matola los pliegos establecen un plazo de ejecución de nueve meses desde el inicio de las obras que, a grandes rasgos, mejorarán la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria y aumentarán la seguridad tanto del tráfico ferroviario como del rodado y peatonal, mientras que la previsión en el Pla de Sant Josep se eleva a los doce meses.

Expropiaciones

Este último proyecto inició su tramitación el 26 de marzo de 2025, cuando el desde el Boletín Oficial del Estado se publicó el anuncio de ADIF por el que se sometía a información pública la declaración de la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar la supresión de los pasos a nivel de los puntos kilométricos 25/600 y 25/797. El procedimiento abrió un plazo de 15 días hábiles para que los afectados pudieran presentar alegaciones o corregir posibles errores en la relación de bienes y derechos incluidos en el expediente.

La documentación, que estuvo disponible en la Subdelegación del Gobierno en Alicante, el Ayuntamiento de Elche, la Subdirección de Pasos a Nivel de Adif y el Portal de Transparencia del gestor ferroviario, recogía una relación de 23 fincas del término municipal afectadas por las obras.

En conjunto, el proyecto prevé la expropiación de 21.238 metros cuadrados, la constitución de 278 metros cuadrados de servidumbre y la ocupación temporal de otros 5.117 metros cuadrados durante la ejecución de los trabajos para construir el nuevo paso superior y reordenar los accesos de la zona, una actuación necesaria para eliminar los dos cruces ferroviarios y mejorar la seguridad tanto del tráfico ferroviario como de vehículos y peatones

En otro orden de cosas, apuntan desde Adif que las actuaciones contribuyen a la conseguir tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre salud y bienestar, industria e innovación y comunidades sostenibles.

De diez a solo tres

Estas últimas licitaciones son cruciales en un proceso que se prolonga desde hace décadas. Por ejemplo en 2007, cuando el entonces diputado socialista y ex alcalde Carlos González Serna registró una pregunta en el Congreso interesándose por la eliminación de estos cruces ferroviarios se identificaban diez pasos a nivel en la línea convencional Alicante-Murcia a su paso por el municipio, situados en los puntos kilométricos 6/604, 9/714, 10/246, 10/646, 24/225, 24/525, 25/600, 25/797, 27/734 y 28/962.

Lugar donde cuatro menores de 14 y 15 años intentaron sabotear el paso del tren de Alicante-Murcia en Elche / Héctor Fuentes

La respuesta del Gobierno entonces reveló que únicamente dos de ellos, los correspondientes a los PK 24/225 y 24/525, tenían ya una solución inmediata al encontrarse adjudicadas las obras para su sustitución por un paso inferior para vehículos y otro peatonal.

Sin embargo, aquellos grandes proyectos ferroviarios nunca llegaron a ejecutarse en los plazos previstos y la estrategia cambió con el paso de los años ya que en lugar de esperar a una remodelación integral de la línea, Adif optó por abordar la supresión de los pasos a nivel con actuaciones individualizadas, adaptadas a las características de cada entorno.

En 2018, una respuesta del Gobierno en el Senado reflejaba que el inventario de pasos a nivel en Elche se había reducido de diez a siete, suprimiéndose ya los que se habían previsto en 2006 y otro mientras que permanecían los de los puntos kilométricos 6/604, 10/246 y 10/646, de los que no hay constancia a la fecha que se hayan suprimido hasta ahora.