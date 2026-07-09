Arrancan este viernes las fiestas de Valverde con el pregón, la imposición de bandas y un programa que incorpora una paella gigante y la noche remember

Las fiestas de la pedanía ilicitana de Valverde arrancan este viernes, día 10, con el pregón a cargo de Esther Ortiz Sempere, directora del CEIP la Vallverda, las imposiciones de bandas y fajines a reinas, damas y cargos festeros y un programa cargado de actos que este año estrena una noche remember en el recinto festero y una paella gigante en la plaza.

Ángela Jiménez Pascual, reina mayor, recibirá la banda acreditativa junto con sus damas mayores Marina Soler López y Silvia Martínez Ruso, igual que Adriana Canals Fernández, reina infantil, y sus damas infantiles, María Ángeles Carbonell Gracián y María del Mar Bernabé Bonmatí.

Por su parte, también recibirán el fajín y las bandas correspondientes los abanderados, Argentina Baile Bonmatí, Daniela Canals Fernández y Miguel Botella García, y la festereta infantil, Elena Bernabé Bonmatí.

El acto se celebrará a partir de las diez de la noche en la plaza de la Ermita de Valverde y contará con la asistencia del presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), Andrés Coves, directivos de la entidad, miembros de distintas comisiones de fiestas, reinas y damas de las fiestas de Elche, autoridades municipales y distintas personalidades.

La comisión de fiestas de Valverde, que preside Toñi Ruso, también secretaria de UFECE, ha preparado un ambicioso programa de fiestas que como novedades incluye este año una noche remember de verano a partir de las 22:00 horas del sábado, día 12, con Dj Giny, Toni Bafles y Loco Dj, y una paella gigante en domingo a las 13:30 horas en la plaza. Juegos populares, nit del cabasset, la gran charanga, verbenas, la romería de Santa Ana y la ofrenda floral, entre otros actos, completan las actividades previstas hasta finales de mes.

Todos invitados

“Hemos preparado este año en Valverde un amplio programa de fiestas en honor a Santa Ana, con las novedades de la noche remember del verano y una paella gigante. Comenzamos este viernes con el emotivo acto de las imposiciones de bandas a reinas, damas y cargos festeros y el pregón. Os prometemos muchísima animación porque tendremos verbenas, la charanga, la tradicional romería, conciertos, la noche del cabasset o los momentos de recogimiento como la misa, la ofrenda y la procesión. Nuestras fiestas son un punto de encuentro y buena convivencia para disfrutar cada momento con alegría y respeto. Invito a todos los ilicitanos e ilicitanas a participar y a disfrutar a tope de todos los actos que hemos organizado”, destaca la presidenta de la comisión de fiestas.

Valverde se suma este mes al amplio catálogo de fiestas de las distintas pedanías del Camp d’Elx que, según el presidente de UFECE, organizan más de 200 actos festivos desde abril hasta noviembre, entre verbenas, actos culturales, religiosos y deportivos o encuentros gastronómicos.

Programa de las fiestas

El programa de fiestas contempla los siguientes actos:

Viernes, día 10

22:00h.-Pregón de fiestas e imposiciones de bandas a reinas, damas, abanderados y festerest infantils.

Sábado, día 11

10:00.-Jocs populars. Fiesta de la espuma, juegos acuáticos y traca de caramelos.

22:00h.-La noche remenber con Dj Giny, Toni Bafles y Loco Dj.

Domingo, día 12

13:30h.-Paella gigante en la plaza.

17:00h.-Rifas, diversión y tardeo.

Viernes, día 17

22:00h.-Nit del cabasset y verbena amenizada por el duo Nueva Ruta.

Contacto para reservar: 645586611

Sábado, día 18

20:00h.-Charanga. Salida desde el bar el Cine para seguir por el trayecto de costumbre por la avenida de Valverde hasta la plaza de la Ermita. Entrega de documentación: 645586611.

22:00h.-Gran verbena en la plaza de la Ermita con animaciones Andrés.

Domingo, día 19

10:30h.-Romería de Santa Ana. Recorrido habitual desde la parroquia hasta la ermita vieja, acompañados por el grupo de dolçaina y tabalet El Cascabot.

12:00h.-Misa de campaña oficiada por el párroco, José Luis Robledano.

21:30h.-Actuación coral José Chazarra.

Viernes, día 24

21:00h.-Actuación del grupo Eterno Presente y lotería familiar.

Sábado, día 25

20:30.-Ofrenda floral a Santa Ana. Salida desde el centro sociocultural hasta la plaza de la Ermita acompañados de la colla El Cascabot. Para encargos de ramos contactar con el número 645586661.

22:00h.-Gran verbena en la plaza con al grupo musical Shakara.

Domingo, día 26

08:00h.-Gran despertà.

12:00h.-Solemne misa en honor a la patrona.

20:30h.-La comisión de fiestas y la banda de música La Marina recibirán en casa de Manuel Baeza (junto a la farmacia) a las reinas y damas de honor. Desde allí saldrán hasta la ermita por la avenida de Valverde.

21:00h.-Solemne procesión por el recorrido habitual acompañados por la banda de tambores de la cofradía El Lavatorio y la banda de La Marina. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Turis.

22:30h.-Gran verbena en la plaza y fin de fiesta con horchata y fartons.

Lunes, día 29

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21:00h.-Funeral por todos los difuntos de la partida.