Compromís lleva a las Cortes enmiendas por 52 millones para Elche en el presupuesto de la Generalitat

Compromís reclamó este jueves al Consell 52 millones en inversiones para Elche a través de una treintena de enmiendas, que ya anunció en junio que presentaría a los presupuestos de la Generalitat. La formación defendió que estas partidas persiguen reforzar los servicios públicos, impulsar un modelo de desarrollo sostenible y recuperar inversiones que, a juicio de Compromís, siguen pendientes para Elche en ámbitos como la educación, la sanidad, las infraestructuras, el patrimonio, las políticas sociales y el medio ambiente.

La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, aseguró que el Consell "sigue teniendo muchas deudas con nuestro municipio" y sostuvo que los ilicitanos "merecen" esas inversiones para mejorar su calidad de vida. Según explicó, las enmiendas han sido registradas por el grupo parlamentario de Compromís en las Cortes con tal de que se materialicen actuaciones que, a su juicio, el alcalde, Pablo Ruz, prometió durante la campaña electoral y no se han hecho realidad.

Del Conservatorio a La Torreta

Entre las principales reivindicaciones figura la construcción del nuevo Conservatorio e inyección en centros educativos para acabar con las deficiencias de La Torreta, Severo Ochoa, La Asunción, el IES Torrellano, así como los aularios previstos para los colegios Casablanca y Ausiàs March.

Esther Díez, portavoz de Compromís en Elche / INFORMACIÓN

En materia sanitaria, Compromís volvió a reclamar la construcción del centro de salud de Torrellano y que se realice una auditoría sobre la prórroga de la concesión privada del Hospital del Vinalopó. En infraestructuras, la formación también solicitó continuar el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola y reservar una partida de cuatro millones de euros para avanzar en la regeneración del barrio de San Antón.

Patrimonio

Las enmiendas incluyen igualmente inversiones para la conservación del patrimonio y la cultura, como la financiación para la esperada rehabilitación de la basílica de Santa María, ayudas al Museo Paleontológico de Elche (MUPE), un incremento de las partidas destinadas al Misteri d'Elx y actuaciones para la conservación del Palmeral.

En el ámbito medioambiental, Compromís reclamó un millón de euros para acabar con los malos olores de la planta de residuos de Els Cremats, apostar por la naturalización del río Vinalopó, impulsar actuaciones para reducir las inundaciones provocadas por el barranco de San Antón, crear un centro de interpretación del Parque Natural de El Hondo en el término municipal de Elche y avanzar en la tramitación del Plan de Acción Territorial de las áreas Elche-Alicante.

Personas mayores

La formación también pidió que se ejecuten las inversiones sociales previstas en el Plan Convivint, entre ellas un segundo centro para personas mayores, un centro de día de inserción laboral para jóvenes, un centro ocupacional para personas con diversidad funcional y una segunda residencia para mayores dependientes, además de ampliar a 24 horas el servicio del Centro Mujer.

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Durante su comparecencia, Díez insistió además en reclamar el retorno de los 43 millones de euros correspondientes a los terrenos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y criticó la postura del primer edil por, según afirmó, renunciar a exigir esa cantidad a la Generalitat. La portavoz sostuvo que el bipartito de PP y Vox no está defendiendo los intereses de la ciudad ante el Consell.