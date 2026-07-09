Certamen
El Clot de Galvany de Elche se convierte en un escenario artístico
La VIII edición del concurso PhotoClot convocará a fotógrafos aficionados y profesionales para que capturen la esencia del paraje natural municipal desde este viernes y hasta el 22 de septiembre
La VIII edición del concurso de fotografía "Photoclot 2026: Verano en el Clot. Luz y paisaje" ya ha sido convocada por parte del Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, y junto a la empresa mixta Aigües d'Elx, con la finalidad de que fotógrafos aficionados y profesionales resalten la belleza del paraje natural municipal de El Clot de Galvany durante los meses de verano. Como en anteriores ediciones, los trabajos que se presenten y seleccionen por parte del jurado serán exhibidos en una exposición itinerante que recorrerá los centros sociales y educativos de Elche.
Cuadernos Viajeros
Este concurso llega después de que el pasado mes de junio también se presentara la sexta edición de Cuadernos Viajeros, dedicada al Clot del Galvany, en un libro del que se han editado 300 ejemplares y que recoge la esencia artística de 41 dibujantes. De hecho, los artistas, durante meses, recorrieron este espacio natural con el objetivo de transmitir a través de sus creaciones, con diferentes técnicas y perspectivas, la belleza de uno de los paisajes más emblemáticos de la zona y poniendo en valor el paraje natural.
Cómo participar
Los participantes de este nuevo certamen de fotografía tan solo tendrán que enviar sus imágenes del Clot de Galvany a través de la página oficial www.clotdegalvany.es y de redes sociales como Instagram, Facebook y X, desde el 10 de julio al 22 de septiembre.
Fotografías
Cada participante podrá enviar hasta un máximo de cinco fotografías que deberán reflejar la temática propuesta y enfatizar la interacción entre la luz natural y los paisajes del paraje. De esta forma, se aceptan ediciones técnicas de luminosidad, contraste y nitidez pero queda terminantemente prohibido cualquier tipo de montaje o creación generada por la inteligencia artificial.
Premios
De esta misma manera, se otorgarán tres premios en metálico: un primer premio de 625 euros, un segundo de 250 euros y un tercero de 100 euros, este último elegido por votación popular. Según explica el edil de Medio Ambiente, José Antonio Román, "se trata de recoger en una exposición una visión auténtica, una interpretación genuina de los visitantes que acuden al paraje".
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