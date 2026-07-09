Los jóvenes del programa "UniDiversidad" se gradúan en la Universidad Miguel Hernández de Elche

Una quincena de alumnos con discapacidad intelectual se ha graduado este jueves por la Universidad Miguel Hernández de Elche en un curso de formación para el empleo impulsado por la Fundación ONCE, organización que se dedica a mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con diversidad funcional en España. Además, cuentan con el apoyo del Fondo Social Europeo, instrumento financiero con el que se apoya a la creación de empleo y se garantizan oportunidades laborales más justas para los ciudadanos de la UE.

Prácticas en empresas

Esta formación se enmarca en la IX edición del programa "UniDiversidad", que durante el curso 2025-2026 se ha impartido en una treintena de universidades españolas. Los alumnos no solo se encargan de recibir formación teórica y cursar módulos de habilidades sociales y laborales, sino que también pueden acceder a prácticas en empresas y entidades colaboradoras.

Formación universitaria

De esta manera, el curso impartido en la Miguel Hernández, al igual que el resto de los incluidos en el programa "UniDiversidad", proporciona a los alumnos formación universitaria con el objetivo de ayudar a mejorar su autonomía, sus conocimientos humanísticos y su preparación laboral. No obstante, también se encargan de ofrecer las habilidades necesarias para que puedan aumentar sus posibilidades a la hora de encontrar trabajo accediendo a puestos en la modalidad de empleo con apoyo.

Propósitos del programa

El objetivo final que se propone con esta iniciativa es mejorar la formación y el acceso al empleo por parte de los jóvenes con discapacidad intelectual, que representan un 40% de toda la juventud con discapacidad y que tienen mayores dificultades a la hora de encontrar trabajo. La experiencia universitaria y la oportunidad que se le ofrece a este colectivo de poder vivir un ambiente de este estilo es otro de los propósitos impulsados en este programa.

Realidad universitaria

Gracias a esta iniciativa, alrededor de 3.400 jóvenes con discapacidad intelectual han conocido la realidad universitaria y han conseguido mejorar su perfil profesional con las prácticas laborales que ofrece este programa, lo que en algunos casos ha supuesto una contratación posterior.