El proceso de escolarización se salda con más de 500 vacantes y el cierre de seis aulas por la caída de la natalidad en Elche

Un balance muy positivo. Así aseguró este jueves la edil de Educación, María Bonmatí, que se ha cerrado el proceso ordinario de escolarización para el alumnado de Infantil de tres años del próximo curso 2026-2027. Lo hizo escudándose en que el 99,2 % de las familias que solicitaron plaza en un centro público han obtenido el elegido como primera opción, mientras que, si se incluyen los concertados también, el porcentaje se sitúa en el 93 %. Un trámite que, en cualquier caso, deja otros datos menos optimistas, como la caída de la natalidad un año más, lo que propicia que nueve de cada diez familias puedan optar al cole que eligen, si se incluyen los concertados, pero también que se vayan a cerrar otras seis aulas en Elche, cuatro de ellas de tres años y una de dos, y que las vacantes superen el medio millar.

Familiares acompañando a los niños al colegio en Elche. / INFORMACIÓN

Más de 2.000 plazas ofertadas

Bonmatí precisó que las plazas ofertadas en Elche en tres años para el próximo curso fueron 2.082 y se presentaron 1.553 solicitudes, mientras que el número de niños nacidos en 2023, según el censo, es de 1.848, de ahí que situara la tasa de participación en el proceso de matriculación en 82 %. En total, 1.439 menores obtuvieron plaza en su primera opción y únicamente 144 no lo lograron.

Concertados

En los colegios públicos se ofrecieron 1.797 plazas y 1.191 familias solicitaron estos centros. Ahí, solo diez alumnos, según los datos de Educación, no consiguieron puesto en el colegio elegido inicialmente, algo que María Bonmatí atribuyó a la elección de la lengua base. Mientras, en los concertados -Carmelitas, Jesuitinas y Salesianos- se sacaron 285 plazas y hubo 362 solicitudes, por lo que la demanda superó la oferta. De hecho, son los concertados los que bajan ligeramente los porcentajes totales.

Niños en el patio de un colegio en Elche. / Áxel Álvarez

Nuevo proceso

Con estos puntos de partida, María Bonmatí cifró en 529 las vacantes escolares que hay en estos momentos, y que se pondrán a disposición de las familias que no hayan obtenido plaza en ningún centro o las que no participaron en el proceso ordinario, y también se ofertarán en los casos de escolarización sobrevenida o las solicitudes excluidas por duplicidad. En este sentido, se abrirá un nuevo proceso extraordinario desde el próximo lunes 13 y hasta el miércoles 15 de julio, a través de la web de Adminova, que es el nuevo portal de admisión para los centros escolares de la Comunidad Valenciana.

Clausura de aulas

Precisamente en el número de vacantes y en la menor demanda registrada este curso, justificó Bonmatí el cierre de aulas de tres años en los colegios Eugeni d’Ors, Dama d’Elx, San Fernando, Baix Vinalopó e Hispanidad, y otra de dos años en el CEIP Luis Cernuda. Al respecto, detalló que de dos años se ofertaron 312 plazas y se presentaron 243 solicitudes, y, al finalizar el proceso extraordinario, está previsto que queden alrededor de 60 vacantes, que se publicarán el próximo 13 de julio. No obstante, hay centros como Candalix, El Palmeral, La Alcudia, López Orozco, Miguel de Unamuno, Las Bayas y San Antonio que sí han tenido más solicitudes que plazas ofertadas.

La concejala de Educación, María Bonmatí, este jueves. / INFORMACIÓN

Escuelas infantiles

Por lo que respecta a las escuelas infantiles municipales, ha habido 69 solicitudes para bebés, 353 para plazas de un año y 182 solicitudes para dos años. Además, en las escuelas infantiles de la Conselleria de Educación han quedado vacantes de dos años en Aitana y Alborada, que se ofertarán en el periodo extraordinario.

Institutos

La concejala también recordó que este jueves se publicaban las listas definitivas de Bachillerato y que los periodos extraordinarios de admisión serán del 17 al 20 de julio para ESO y del 23 al 27 de julio para Bachillerato. Además, anunció que el próximo 14 de julio se celebrará el Consejo Escolar Municipal para fijar los tres días no lectivos del calendario escolar del curso 2026-2027.

Reconocimiento

Por último, aprovechó para dar la enhorabuena a los centros Sixto Marco, Misteri d’Elx, Nit de l’Albà y al Centro de Educación Especial Tamarit de Elche por la obtención del sello TOTedu, concedido por la Conselleria de Educación en reconocimiento a sus proyectos de innovación educativa.