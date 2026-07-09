Los racós, los cuartelillos y las barracas tendrán que cerrar en las Fiestas de Agosto de Elche entre las 17 y las 20 horas

Las Fiestas de Agosto de Elche arrancarán en poco menos de un mes y, en este contexto, como es habitual en las últimas juntas de gobierno, se van aprobando permisos varios de cara a las celebraciones. Hasta el punto de que, en esta ocasión, pasó la autorización de ocupación de la vía pública para realizar actividades en los racós, cábilas, cuartelillos, las barracas municipales, el Hort de Baix y demás recintos festeros. Unos espacios que, de nuevo, tendrán una restricción clara para respetar el descanso de los vecinos y vecinas: tendrán que cerrar entre las 17 y las 20 horas, tal y como ya se hizo el año pasado.

Fue uno de los puntos aprobados este jueves, junto a los festivos locales para el año 2027, que, en concreto, serán el lunes 5 de abril, coincidiendo con la festividad de San Vicente Ferrer, y el miércoles 29 de diciembre, en plena campaña navideña, cuando se conmemora la Venida de la Virgen.

Ambiente en el Paseo de la Estación en las Fiestas de Agosto. / Áxel Álvarez

Cementerio Nuevo

Asimismo, se dio luz verde a la adjudicación del contrato de obras de construcción de 2.364 nichos en el Cementerio de San Agatángelo, el conocido como Cementerio Nuevo, a la mercantil Avante Construcción, Infraestructuras y Servicios SL, por 4 millones y un plazo de ejecución de 24 meses, aunque las sepulturas se harán por fases. Un contrato que, si fuera por todo lo que se ha anunciado prácticamente desde que llegó el bipartito de PP y Vox al Gobierno en junio de 2023, habría permitido que hubiera unidades de enterramiento suficientes desde ya y para los próximos años.

Los últimos nichos construidos en el perímetro exterior del Cementerio Nuevo de Elche, en imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Sin datos claros

Con un matiz. Una vez más el equipo de gobierno dijo que es difícil saber cuantos nichos quedan en estos momentos, cuando desde hace años ha sido un problema recurrente la falta de sepulturas, con personas que incluso una vez fallecidas han ido a parar a una tumba provisional a expensas de una definitiva. A lo más que llegaron desde el Ejecutivo local, como ya hicieron a mediados de junio con la preadjudicación del contrati, es a afirmar que no se pueden cuantificar las tumbas que quedan, porque va cambiando diariamente, pero que en la actualidad no faltan porque muchas de las vendidas son propiedad de los seguros y las tienen vacías. Es más, se reiteraron en que las nuevas que se van a construir se van a gestionar por parte del Ayuntamiento.

Buena parte de los nichos construidos recientemente ya se encuentran llenos en Elche / Áxel Álvarez

Algo más de 2.000 nichos

Sea como fuere, el proyecto contempla la construcción de 2.212 nichos sencillos y 152 dobles en una parcela de alrededor de 6.700 metros cuadrados. En esta línea, la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, indicó que la ampliación sustituirá el actual vallado de malla por los propios bloques de nichos para optimizar al máximo el espacio disponible. La actuación incluirá 15 plazas distribuidas mediante ocho calles perpendiculares a la vía perimetral y, además, se habilitarán áreas ajardinadas, pérgolas y fuentes, y se mejorarán las redes de suministro y accesos.

Sistema Dinámico de Adquisición

Finalmente, se autorizó la primera prórroga del Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) para la contratación de los servicios de redacción de proyectos, estudios e informes, dirección de obra y ejecución, y servicios de coordinación de seguridad y salud, de manera que estará activa hasta el 10 de julio de 2027. Mora, al respecto, precisó que, en estos primeros doce meses, se han formalizado 45 contratos a través de este procedimiento. También se dio luz verde al convenio de colaboración con la Acadèmia Valenciana de la Llengua, para promover el conocimiento y el uso del valenciano. Un punto por el que Mora pasó de puntillas, algo lógico si se tiene en cuenta que este ha sido el Ejecutivo local que aprobó el Reglamento Orgánico de Cooficialidad Lingüística del Municipio de Elche.