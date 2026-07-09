Una parte del sector E-24 de Elche reclama al bipartito de PP y Vox mediación para acabar con el conflicto por la vivienda

Más de un año y medio después de que el Ayuntamiento de Elche diera luz verde al proyecto de reparcelación del sector E-24, y casi trece desde que se aprobó el de urbanización para construir junto al estadio Martínez Valero 889 viviendas con una cuarta parte públicas, el sector está inmerso en un bloqueo que hace difícil pensar que el desarrollo urbanístico llegue en el corto o medio plazo. Empresas dentro de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) achacan esta situación a conflictos internos en la gestión, además de la judicialización del proceso por el reparto de parcelas, especialmente por la cuestión de la vivienda protegida.

Recientemente, una de las empresas propietarias y mayoritarias del sector, Moorstyle España, remitió un extenso escrito al edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, reclamando al bipartito de PP y Vox una mediación municipal, y que, por tanto, el Ayuntamiento ejerza una labor de tutela y supervisión sobre la gestión de la AIU, y más después de que el propio Consistorio tenga también interés por el desarrollo del sector, no sólo por disponer de parcelas que suman 6.700 metros cuadrados, sino por las obras de reurbanización de los accesos al Martínez Valero que se adjudicaron en junio, a expensas de que empiecen las obras, más allá de las vallas que se ven en estos momentos, y que afectan a este enclave, hasta el punto que los urbanizadores del sector tendrán que desembolsar 969.000 euros.

Transparencia

Precisamente, los representantes de la mercantil cuestionan falta de transparencia con el cálculo de ese reparto y en un documento, remitido por registro el pasado 7 de julio, apuntan a que la "conflictividad" en el seno de la agrupación está afectando al normal desarrollo del sector. Advierten de que la acumulación de recursos administrativos y procedimientos judiciales, que elevan a ocho, amenaza con retrasar un proyecto considerado estratégico para el crecimiento de la ciudad, y que ya de por sí tardó más de una década en su tramitación por las indemnizaciones por huertos de palmeras, la modificación de parcelas destinadas a vivienda protegida y las limitaciones derivadas del riesgo de inundación del sector.

Discrepancias

La empresa, que entre los 29 titulares en el sector es la cuarta con más peso con un 13,74% del reparto, apunta a que las discrepancias con la gestión de la junta rectora han desembocado en la vía judicial y una pérdida de confianza entre integrantes de la agrupación.

Desde la firma trasladan limitaciones al derecho de información de los propietarios, al considerar que la propia agrupación no facilita con suficiente antelación la documentación que debe someterse a votación en las asambleas.

Información

Según sostienen desde la sociedad, los expedientes se entregan con plazos insuficientes para su estudio, parte de la documentación solicitada no se remite y algunas reuniones se celebran sin que todos los propietarios dispongan de la información necesaria para adoptar decisiones con pleno conocimiento de causa. A juicio de la mercantil, esta dinámica ha impedido ejercer un control efectivo sobre la gestión del sector, por lo que entienden que se está vulnerando el derecho de información reconocido a los miembros de la agrupación previsto en el artículo 19 de los estatutos.

Aprobación

Estos propietarios van más allá y exponen que ya elevaron recursos de reposición contra la aprobación del plan de reparcelación aprobado en 2024, en parte porque aseguran que nunca fue sometido previamente a la aprobación de la asamblea general de la AIU antes de ser remitido al Ayuntamiento y posteriormente al Registro de la Propiedad. Para la empresa, esta circunstancia supone un defecto relevante en la tramitación del expediente.

VPO

El principal reproche de la empresa se centra en el reparto de las parcelas destinadas a Vivienda de Protección Pública (VPO). Tanto en el sector E-24 como en el TO-3 se destina el 30 % del suelo, porque en ambos casos los trámites comenzaron con anterioridad a mayo de 2023, cuando se aprobó la nueva Ley de Vivienda, que recogía un porcentaje mínimo del 50 % para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida.

Según sostiene en su escrito, el proyecto de reparcelación adjudicó ese tipo de suelo únicamente a dos de los tres principales propietarios del sector, siendo ellos uno de los seleccionados, mientras que el otro gran propietario, que está al frente de la agrupación desde su constitución, quedó al margen recibiendo exclusivamente parcelas para vivienda libre, según la versión siempre de esta mercantil, que considera, por tanto, que esa distribución no responde a un criterio equilibrado, partiendo de la base de que la tipología de vivienda influye en el valor final de los terrenos que recibe cada propietario.

El sector E-24 tendrá que asumir el pago de 960.000 euros en la mejora de accesos al estadio / AXEL ALVAREZ

Es más, los demandantes intentan demostrar que existía una alternativa urbanísticamente viable aportando un informe pericial que apunta a que era posible dividir una de las manzanas destinadas a VPO en tres parcelas independientes. Se amparan en que esta distribución fue también impugnada por otros propietarios del sector E-24, cargando contra el modelo que se diseñó para la distribución que habría afectado a los intereses de más de una de las empresas integradas.

Criterios técnicos

Otro de los argumentos se refiere a los criterios económicos empleados para calcular el reparto de derechos urbanísticos entre vivienda libre y vivienda protegida.

La empresa sostiene que el coeficiente aplicado carece de la motivación técnica exigida por la legislación urbanística porque, según afirma, el expediente no incorpora el estudio de mercado que debería justificar dicho parámetro.

Asambleas

En medio del conflicto, desde Moorstyle manifiestan que también se han producido discrepancias por la forma de acceder a las asambleas. Narran que AIU primero propuso modificar el artículo 17 de los estatutos para aumentar del 15 % al 30 % el porcentaje de cuotas necesario para que los miembros pudieran solicitar la convocatoria de una asamblea, un detalle que entienden que obstruía que los propietarios minoritarios tuvieran ese derecho.

Sin embargo, esa sesión fue suspendida y la propuesta no llegó a aprobarse hasta que a finales del pasado diciembre se mantuvo el requisito del 15 %, pero añadiendo la obligación de que los solicitantes estuvieran al corriente de pago, aplicándose recargos del 20%, una circunstancia que según la mercantil también le afecta porque la agrupación sostiene que es deudora mientras alegan a través de recursos de alzada que no se les ha demostrado con documentación que exista una deuda.