La Acequia Mayor de Elche y el Museo de Puçol estrechan la relación para custodiar piezas

La Acequia Mayor del Pantano de Elche y el Museo Escolar de Puçol afianzan su relación con un convenio que regulariza la cesión en depósito de diversas piezas patrimoniales, un paso que para ambas instituciones aportará seguridad jurídica a una colaboración que ya de por sí mantenían desde hace tres lustros.

Desde 2010 el museo custodia diferentes bienes históricos pertenecientes a la comunidad aunque hasta la fecha no existía un acuerdo específico que documentara los fondos con los que se consigue recrear cómo eran las antiguas casas de subastas. Entre esos elementos se encuentran la histórica pizarra utilizada para la venta de agua de riego que se desplazó al Museo del Agua que puso en marcha el Ayuntamiento y Aigües d'Elx el pasado noviembre en el Molí del Real, y que en cualquier momento podría regresar de nuevo a la pedanía ilicitana, como trasladan desde la Acequia Mayor.

Firma del convenio entre Paco Picó y Sergio Ros, representantes de la Acequia Mayor y la fundación del Museo de Pusol / INFORMACIÓN

Subasta

De igual forma, en Puçol se custodia mobiliario empleado en las tradicionales subastas de agua, desde mesa, bancos, sillas y un armario, así como varios partidores de riego, elementos que forman parte del legado hidráulico tradicional ilicitano.

Francisco Picó, presidente de la Acequia Mayor, considera que esta nueva etapa puede servir para estrechar aún más la colaboración entre ambas instituciones. En este sentido, apunta que aquellos elementos que han dejado de tener uso en la infraestructura hidráulica podrán seguir depositándose en el museo para facilitar su conservación y divulgación. Es el caso de antiguas compuertas móviles o partidores sustituidos durante las labores de modernización de la red.

Réplica

Incluso plantea nuevos proyectos conjuntos, como la instalación de una réplica de un partidor tradicional. "Tenemos el modelo digitalizado, por lo que sería perfectamente posible fabricar una reproducción `porque allí se puede ver y explicar", traslada para enfatizar que este tipo de piezas pueden ser útiles para que el visitante conozca de cerca cómo funcionaba este tipo de elementos fundamentales del sistema de riego histórico.

Picó subraya que la firma del acuerdo garantiza que la comunidad mantenga en todo momento la propiedad de los bienes, mientras que el Museo Escolar de Puçol continuará encargándose de su custodia, conservación y difusión.

Consolidación

Por su parte, el presidente del Museo Escolar de Puçol, Sergio Ros, valora positivamente este salto porque entiende que se consolida la labor que el museo viene desarrollando desde hace años en la conservación y difusión del patrimonio hidráulico. "Para el museo es muy importante seguir custodiando y mostrando estas piezas, que constituyen un testimonio excepcional de la cultura del agua y del regadío tradicional ilicitano", afirma.

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Ambas instituciones coinciden, por tanto, en que este marco jurídico permitirá reforzar la protección de un patrimonio estrechamente ligado a la identidad de Elche y facilitará el desarrollo de nuevos proyectos de divulgación relacionados con el sistema tradicional de riego, y más teniendo en cuenta que ambas instituciones están vinculadas a la UNESCO tanto por el Palmeral como Patrimonio de la Humanidad y como ejemplo de buenas prácticas.