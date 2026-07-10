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Food trucks, música en directo y talleres para celebrar el verano en Arenales del Sol en Elche

El Ayuntamiento impulsa el Sol Market, con programación hasta el 26 de julio, desde las 19 horas y hasta medianoche

Cartel de la propuesta de ocio Sol Market en Arenales del Sol.

Cartel de la propuesta de ocio Sol Market en Arenales del Sol. / INFORMACIÓN

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María Trigueros

María Trigueros

Elche

Una nueva propuesta de ocio presentada por el Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Turismo, llega por primera vez este verano a Arenales del Sol. El proyecto Sol Market ofrece una amplia programación gratuita que combina gastronomía, música en directo, talleres creativos, actividades infantiles, mercadillos y espacios de descanso para disfrutar en familia. Esta actividad turística tendrá lugar del 10 al 26 de julio en horario de 19horas y hasta la medianoche, y el recinto se encuentra ubicado en un espacio municipal junto al paseo de Arenales del Sol.

Iniciativa turística

La concejala de Cultura y Turisimo, Irene Ruiz, señaló que "en verano miles de personas eligen nuestras playas para disfrutar de unos días de descanso, y, cuando termina la jornada de playa, es importante ofrecer alternativas de ocio para toda la familia". En este sentido, destacó que Sol Market "es una iniciativa que complementa la oferta turística de Arenales del Sol y beneficia también al comercio y la hostelería".

La edil, Irene Ruiz, presenta el cartel de Sol Market.

La edil, Irene Ruiz, presenta el cartel de Sol Market. / INFORMACIÓN

Plan de actividades

Esta nueva iniciativa, que sirve como mecanismo para fomentar e impulsar el turismo en las playas de Elche, cuenta con más de 15 propuestas gastronómicas food trucks, conciertos diarios, sesiones de DJ, espectáculos y zona infantil con talleres y actividades para los más pequeños.

Horarios

Los conciertos comenzarán cada día a las 21 horas y se pronologarán hasta las 23 horas. Además, la programación musical incluirá tributos a grupos y artistas nacionales, mientras que el recinto abrirá sus puertas desde las 19 horas hasta la medianoche con acceso totalmente gratuito.

Cita de verano

Mientras, el gerente de Sol Market, Carlos Bau, aclaró que el objetivo es consolidar esta propuesta en Elche y convertirla en una cita estable del verano, de manera que se ofrezca un espacio de ocio familiar pensado tanto para los visitantes como para los vecinos de los Arenales del Sol.

Noticias relacionadas y más

Accesibilidad

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, hizo un llamamiento a los ilicitanos, visitantes y turistas a disfrutar de "un plan diferente que combina ocio, gastronomía y música en uno de los enclaves de la costa ilicitana". Aquellos que quieran acudir a Sol Market contarán con zonas de aparcamiento gratuito cercanas o podrán llegar a través de las líneas de autobús R9, R10, R12 y P1.

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