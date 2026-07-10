Ecologistas y Volem Palmerar se alían contra el sector para más de 900 viviendas en El Arsenal junto a las Puertas Coloradas en Elche

Como una de las mayores agresiones al Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, a lo que se suman los daños en un yacimiento arqueológico importante. Ahora bien, hay más. También está el hecho de que la práctica totalidad del sector forma parte de la infraestructura verde regional de la Comunidad Valenciana, y, por si fuera poco, hay afecciones del corredor territorial fluvial del río Vinalopó, del nivel de peligrosidad 1 de inundación del Patricova. Eso es lo que consideran Volem Palmerar y la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), hasta el punto de convertirse en aliados a la hora de pedir que se retire el proyecto de urbanización del sector E-16, que contempla la construcción de más de 900 viviendas en El Arsenal, junto a las Puertas Coloradas. De hecho, ambos colectivos, juntos al vicepresidente de AHSA, Miguel Ángel Pavón, han presentado alegaciones al plan que, aunque registradas cada una por su cuenta, prácticamente coinciden en lo fundamental.

El sector E-19, en El Arsenal, junto a Puertas Coloradas, donde se prevé la construcción de más de 900 viviendas. / Matías Segarra

“Despreocupación evidente”

Por un lado, desde Volem Palmerar consideran necesarias estas alegaciones ante lo que aseguran es “la despreocupación evidente del Ayuntamiento”. Su objetivo con estas reclamaciones presentadas, sostienen, es “tratar de evitar lo que consideramos una de las mayores agresiones a nuestro Palmeral, una vez declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”, a lo que añaden el “daño irreversible” a un espacio arqueológico que ponen el foco en que es de “gran importancia para nuestra ciudad, como queda evidente leyendo la propia memoria del proyecto”. De hecho, señalan que “en toda la tramitación de este expediente, que dura más de 20 años, ha sido escandaloso el nivel de desinterés del Ayuntamiento de Elche, tanto del actual como de pasadas corporaciones”.

El sector conocido como El Arsenal en Elche. / Matías Segarra

Con el planeamiento, en el foco

Una situación que, según la presidenta de la entidad, Susi Gómez, responde a la falta de actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incluir los huertos Patrimonio de la Humanidad con tal calificación así como la zona de amortiguación, pero también al hecho de que, en 26 años, no se ha redactado el Plan Especial de Protección del Palmeral. “Una muestra insuperable de desidia y despreocupación por el Palmeral, que contrasta con los bellos discursos que nuestros alcaldes siempre han declarado del mismo”, sostiene Gómez, que llama la atención sobre el hecho de que algunos de los edificios proyectados estarán a tres metros de los huertos.

“Encajonados y asfixiados”

“Se ha dejado al Palmeral indefenso ante las propuestas urbanizadoras, lo que ha facilitado la sentencia del TSJ sobre el mismo”, apostilla, incidiendo en la necesidad de que se modifique el Plan General, para evitar que esta situación se repita en proyectos como el del geriátrico de La Hiladora, el Conservatorio que se quiere construir en Candalix, o el Palacio de Congresos, junto a la Estación de Autobuses. “Puede que los huertos no se toquen, de momento, pero quedarán encajonados, y asfixiados entre construcciones que, en muchos casos, no son las previstas ni en las condiciones que establece la propia Ley del Palmeral de 2021”, subraya. Por eso, pide que se retire el plan. De lo contrario, alerta, “se está jugando con el futuro del Palmeral y con el mantenimiento de la calificación”

Una vista del sector, en una imagen de archivo, con restos de una de las palmeras que se quemaron en su día. / Matías Segarra

Tres huertos

De hecho, en sus alegaciones, Volem Palmerar explica que, en la memoria del proyecto, “al describir los usos futuros en este espacio, se hace referencia a que los mismos están ligados al uso residencial y comercial”, y afirma que “es llamativo que en una zona donde se encuentran tres importantes huertos de palmeras, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como es el caso de los huertos de Portes Encarnades, de Sansano y la parte sur de Toni Escorina, no se haga referencia a ellos en este apartado ni a que cualquier desarrollo en el mismo debe tener en cuenta esta circunstancia, y las obligaciones y limitaciones que ello conlleva”. Una memoria que cuestionan, así como la normativa en la que se refugia el plan, con alusiones, manifiestan, a leyes y decretos desfasados, entre otras cuestiones.

La casa solariega del siglo XIX, que se volverá a construir. / Matías Segarra

Tres afecciones

Mientras, desde AHSA, también reivindican que se inicie la revisión tanto de la obsoleta y desfasada ordenación del sector como de la clasificación de su suelo. Su vicepresidente precisa que la práctica totalidad de las casi 20 hectáreas de extensión del sector E-16 forma parte de la infraestructura verde regional de la Comunidad Valenciana, existiendo tres afecciones de esa infraestructura sobre los terrenos del sector. En primer lugar, apunta que la práctica totalidad de las parcelas forman parte de un corredor territorial fluvial de primer orden, vinculado al curso del río Vinalopó e integrado en la infraestructura verde regional de la Comunidad Valenciana. En segundo, señala que en torno a seis hectáreas están sometidas al máximo nivel de peligrosidad de inundación que define el Patricova, la peligrosidad 1, “evidentemente vinculada a los desbordamientos del colindante río Vinalopó”, indican Pavón y AHSA en sus alegaciones, donde, además, alertan de lo sucedido con la dana de Valencia en 2024. En tercer lugar, hacen hincapié en los tres huertos de palmeras reconocidos por la Unesco, que abarcan 4,6 hectáreas.

“Resulta también evidente que la urbanización del sector para permitir construir edificios de viviendas de ocho plantas de altura a tan solo tres metros de distancia de huertos considerados como patrimonio mundial va a suponer un impacto brutal sobre el entorno de dichos huertos, especialmente sobre sus valores paisajísticos”, afirman desde AHSA. “En absoluto parece haberse tenido en cuenta la actual legislación protectora del Palmeral de Elche”, agregan.

Rehabilitación frente a derribo

Finalmente, los conservacionistas ponen el acento en que “el sector atesora un valioso patrimonio arqueológico y cultural que se extiende desde la prehistoria hasta nuestros días, a lo largo de cinco milenios, tal y como queda reflejado en la documentación del proyecto, siendo significativo que el yacimiento arqueológico presente en el sector sea conocido en la literatura científica como El Alfar de La Alcudia, al elaborarse en este enclave la cerámica característica del periodo íbero en Elche”. Es más, creen que el proyecto de urbanización impediría la recuperación y puesta en valor del yacimiento arqueológico presente en este sector y, además, exigen que se conserve la casa de la Finca El Arsenal, frente a la opción de ahora de derruirla para volver a construirla, por lo que supone de muestra protegible de la arquitectura tradicional del Camp d’Elx, que merece una rehabilitación y no una demolición.