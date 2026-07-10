Cuando una pizza, un karaoke y un abrazo valen mucho más: el gesto de Cáritas Elche con las personas sin hogar

La vida enseña que hay celebraciones en las que no se necesitan grandes despliegues para sacar una sonrisa. Solo la olor a pizza recién hecha, un karaoke preparado y, lo más importante, la compañía, bastaron este viernes en la sede de Cáritas Elche para que unas 150 personas, entre ellas decenas de personas sin hogar de la ciudad, se sintieran en casa. A las puertas del edificio de la calle Cauce se preparó enfilando el fin de semana la tradicional fiesta de bienvenida al verano que la organización diocesana organiza cada año para que quienes atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad se sientan parte de una misma comunidad.

Mundial

El encuentro, que arrancó a últimas horas de la tarde en la explanada de la entrada de las instalaciones, estuvo animado entre karaoke, sketchs, algún que otro recital de poesía e incluso con encuentro del Mundial entre España y Bélgica incluido, que fue seguido a través de una pantalla gigante, todo en un ambiente festivo entre banderas nacionales que iba caldeándose conforme pasaban los minutos.

"Lo más bonito es que participa todo el mundo", resumía el director de Cáritas Elche, Jaime Pascual, la esencia de una actividad que la entidad ha consolidado en su calendario permitiendo que no sólo las personas que pernoctan en el centro acudieran, sino que también se le comunicó a usuarios atendidos por otras entidades locales y se promovió la actividad entre quienes siguen durmiendo en la vía pública a través de voluntarios que fueron informándoles días antes mientras les suministraban agua fría en plena ola de calor.

Ensayos

Tal es la ilusión que había alrededor de la cita que durante aproximadamente un mes personas del centro de acogida habían estado ensayando canciones para perder el miedo escénico de subirse a un escenario improvisado ante compañeros, voluntarios y trabajadores.

El director de Cáritas Elche, Jaime Pascual, durante el evento / INFORMACIÓN

Precisamente uno de los responsables de hacer que la música fuese el hilo conductor fue el cantautor ilicitano Juanjo Noguera, convertido ya en una figura imprescindible de esta velada. El mismo artista narra que desde hace tres años mantiene encuentros semanales con los participantes durante los meses previos para preparar conjuntamente el espectáculo, ideando canciones, pequeños sketches y diferentes intervenciones que nacen de las propias inquietudes del grupo.

Compartir

El artista consideraba que esa preparación compartida es casi tan importante como la gala en sí. En ese tiempo, explica, se crea una auténtica fraternidad donde las canciones dejan de ser un simple entretenimiento para pasar a convertirse en una herramienta capaz de unir personas, favorecer la inclusión y generar vínculos.

El músico no estuvo sólo transmitiendo esta filosofía, ya que se sumó a la celebración la banda de jóvenes artistas El Retrato de Dorian, entre clásicos populares como Mi gran noche, Tenía tanto que darteResistiré o Alza la mirada, pieza esta última que evocando el sentimiento cristiano llegó a convertirse en himno oficial de la visita al Papa León XIV hace unas semanas de la mano de un coro de más de 1.000 personas, decenas de músicos y los solistas Diana Navarro, David Bustamante y Daniel Diges durante la recepción en el Santiago Bernabéu.

Andalusí

De igual forma, la jornada también fue un encuentro de multiculturalidad con la representación de música andalusí a cargo de participantes árabes, teniendo en cuenta que una parte de las personas atendidas en los circuitos de la organización humanitaria son personas procedentes del Magreb. En ese acogimiento también hubo tiempo para el humor a través de monólogos y para recitar poemas con la participación de otros ilicitanos como el actor Andrés Flores o el propio coordinador de Cáritas, Alejandro Ruiz, mientras también asistieron miembros de la corporación municipal como la edil de Acción Social, Celia Lastra.

Derribar barreras

La intención con la acción era también crear un espacio en el que primase la complicidad y se diera un paso más para derribar barreras a las que siguen enfrentándose cada día las personas que ejercen una situación de calle, como sentirse invisibles.

Precisamente en estos momentos está pendiente un recuento de las personas sin hogar que hay en la ciudad, lo que llevó recientemente al Ayuntamiento a sumarse a la segunda edición de recuentos nocturnos de personas sin hogar 2026 promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2020-2030.

Todo con el objetivo de conocer las principales características sociodemográficas, en cuanto a edad, sexo y origen de las personas localizadas, así como analizar sus condiciones de vida en lo que respecta a las causas y procesos de pérdida del hogar, relaciones sociales, nivel formativo, actividad, utilización de servicios y prestaciones públicas y estado de salud.

Calor extremo

En cuanto a la citada celebración, llegaba en unas fechas críticas tras una ola de calor sin precedentes y temperaturas extremas que han llevado a los equipos de Cáritas a intensificar las salidas estas semanas para repartir agua fresca y fruta, refrigerando palés llenos de botellas.

Entre las medidas, se ha habilitado una sala climatizada junto a la cocina del centro que permanece abierta hasta las 21 horas, de la misma forma que se ha ampliado el horario de duchas por las tardes, entre las 18 y las 20 horas, y se ha reforzado el reparto de camisetas limpias y ropa seca ante el incremento de personas atendidas.