Estos son los conciertos que habrá en el Hort de Baix en las Fiestas de Agosto de Elche

Las Fiestas de Agosto de Elche también tendrán espacio, un año más, en el Hort del Baix, entre el 8 al 14 de agosto. La cartelera musical presentada destaca tanto a referentes nacionales como internacionales, que se reunirán en un emblemático espacio del Parque Municipal. El programa festero cuenta con las actuaciones de artistas reconocidos como Marta Sánchez, Carlos Baute, Miguel Poveda, el grupo Efecto Pasillo, Parrandboleros, el homenaje a Mecano y Rock N'Hits. Las puertas del recinto se abrirán todas las noches a las 22 horas y las actuaciones darán comienzo a las 23.30 horas, a excepción del día 13, con motivo de una de las noches más bonitas de Elche, la Nit de l'Albà, que las puertas se abrirán a las 00.30 horas y el concierto tendrá lugar a la una de la madrugada.

Actuaciones barraca municipal

Junto a este programa, también se suman las actuaciones presentadas el pasado mes de junio que se celebrarán en la barraca municipal de la Universidad Miguel Hernández, del 7 al 14 de agosto. La cartelera reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional actual, entre los que se encuentra Rigoberta Bandini, Lia Kali, Siloé, Sidecars, Celtas Cortos, OBK, Chimo Bayo y Kuve, además de propuestas emergentes como Juicy Bae, MVRK y Neverland Bari.

Lleno total durante una de las actuaciones en la barraca municipal instalada en el parking de la UMH. / Información

Programación de calidad

La concejala de Fiestas, Inma Mora, señala que este año la programación del Hort de Baix "ha dado un salto de calidad, con actuaciones para todos los públicos y con diferentes estilos musicales, para disfrutar de las noches de verano, en pleno pulmón verde de la ciudad, con motivo de nuestras fiestas patronales".

8 de agosto

La primera actuación tendrá lugar el 8 de agosto de la mano de Marta Sánchez, la cantante y compositora española que llega a Elche con su gira aniversario para celebrar sus cuatro décadas en la música y que repasará sus grandes éxitos junto a algunos de los nuevos temas de su último disco.

9 de agosto

La segunda actuación estará protagonizada por el cantaautor venezolano, y compositor de grandes éxitos como "Te regalo" o "Colgando en tus manos", Carlos Baute el 9 de agosto. El músico se ha convertido en uno de los ídolos de la música pop latina y en uno de los actuales referentes en el panorama musical.

11 de agosto

Miguel Poveda presenta el día 11 un viaje emocional que transita por el flamenco más tradicional pero también por su lenguaje personal y diverso, que se encarga de expresar a través de la poesía o canciones que evocan a su infancia en su Badalona natal. En este concierto cuenta con la especial compañía de Joan Albert Amargós y Jesús Guerrero, que serán sus aliados en la dirección musical. Por parte de la percusión, Paquito González asumirá el cargo, y El Londro y Carlos Grilo llevarán las palmas y los coros.

12 de agosto

El 12 de agosto también habrá espacio para el bolero con la actuación de Parrandboleros, que muestran la fusión de voces con instrumentos de cuerda y percusión latina. En el escenario se reunirán más de 30 personas entre músicos y cantantes, vestidos con ropas de tiempos coloniales.

13 de agosto

La Nit de l'Albà acogerá al grupo Efecto Pasillo, que traerá a Elche su nueva gira "Oro y Diamantes", un tour brillante en el que compartirán con el público sus canciones más queridas junto a sus nuevas composiciones.

14 de agosto

Por último, y para poner el broche de oro a este novedoso cartel, el día 14 será el turno de Rock N'Hits, una experiencia musical única donde los grandes éxitos de todos los tiempos se reinventan y se transforman con un toque inconfundible: la fuerza del rock. Desde "Despechá" convertida en un himno guitarrero hasta Julio Iglesias.

Precios

Los conciertos de Marta Sánchez el día 8, Carlos Baute el día 9 y el de Hija de la Luna el día 10 tienen un precio de entrada de 15 euros, y en el caso de Miguel Poveda el día 11 es de 20 euros. El resto de conciertos como el de Efecto Pasillo, Parrandboleros o Rock N'Hits serán de acceso gratuito y en el caso de Miguel Poveda y Parrandboleros se colocarán sillas para el público. Además, después de cada concierto habrá actuación del DJ Álvaro Fenoll.

Venta de entradas

Este año también se habilitará una zona con mesas y sillas ubicada junto al servicio de barra y así tener espacio para que pueda acceder más público. Todas las entradas para los conciertos y las de la zona de mesas ya están a la venta a través de la web www.fiestasenelche.es y el canal de venta notikumi.com.