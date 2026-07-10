Ambulancias a más de 50 grados: la plataforma por la reversión del Vinalopó de Elche pide sombras

Ambulancias a más de 50 grados en plena ola de calor. Es la crítica que elevó este viernes la plataforma por la reversión del Hospital del Vinalopó de Elche, que además de llevar su batalla contra la concesión de la Conselleria de Sanidada Ribera Salud exigió que se habiliten zonas de sombra para los vehículos del transporte sanitario en el departamento de salud ilicitano.

El colectivo, que ha recogido quejas del personal del Servicio de Soporte Vital Básico (SVB) y del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), así como de familiares de pacientes, trasladó que esta demanda se viene elevando desde hace años en reuniones con la dirección del hospital y con responsables del Consell sin que se haya adoptado una solución.

Los profesionales aseguraron que esta reivindicación se arrastraba desde 2019. En ese tiempo, afirmaron haber mantenido encuentros con la dirección del centro, la responsable departamental del transporte sanitario y la comisionada del departamento de salud, aunque, según su versión, ninguna de esas reuniones se tradujo en medidas para habilitar una zona de sombra destinada a las ambulancias. Si bien, cuestionaron que cueste tanto implantar este sistema cuando recientemente el departamento ha invertido 1,2 millones para mejorar el párking dotándolo de 1.500 placas solares, mientras las ambulancias continuan estacionadas a pleno sol.

Afean que el único consuelo que tienen los conductores del transporte sanitario es resguardar los vehículos bajo los toldos de la parada de taxis para reducir la exposición al calor mientras esperan a los pacientes, una imagen que, a juicio de la plataforma, evidencia la necesidad de habilitar una solución definitiva.

Ambulancias a las puertas del Hospital Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

A este respecto Rafael Gil Gomis, representante del personal de Ambulancias Ayuda SL, empresa encargada del servicio en el Hospital del Vinalopó, y responsable de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos MVVB en la provincia de Alicante, lamentó que la situación se haya agravado con el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de las olas de calor.

Diálisis

Según trasladó, el problema afecta especialmente a pacientes de diálisis, medicina nuclear o rehabilitación, que habitualmente son trasladados en ambulancias colectivas.

Durante los periodos de espera, explicó el responsable, la temperatura en el interior de los vehículos llega a superar los 50 grados, marcando 54 en una de las imágenes facilitadas por la plataforma, una circunstancia que está provocando mareos entre algunos usuarios y que, en determinados casos, obliga a pacientes recién sometidos a diálisis a regresar al servicio de Urgencias tras sufrir episodios de hipotensión.

Incumplimiento

Tanto UGT como CCOO aseguran haber trasladado reiteradamente esta problemática al Comité de Seguridad y Salud y a Ribera Salud. Desde CCOO sostuvieron que ninguna de las administraciones implicadas ha resuelto el problema, por lo que entienden que la situación suponía un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

La Plataforma por la Reversión del Vinalopó expuso que esta falta de zonas habilitadas es un riesgo añadido tanto para los pacientes como para los profesionales del transporte sanitario, de ahí que le reclamen a Ribera Salud como gestora del hospital, así como a la Conselleria de Sanidad, responsable de supervisar el servicio, la instalación de una estructura de sombra que proteja a ambos.

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Inversiones

Desde el colectivo no dudaron en aprovechar esta carencia para enfatizar sobre la falta de inversiones en el departamento sanitario, cuestionando nuevamente la decisión de la Generalitat de mantener la gestión privada tras la prórroga, al considerar que siguen sin resolverse necesidades básicas que afectan a la seguridad y al bienestar de pacientes y profesionales.