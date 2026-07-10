Vecinos denuncian la puesta en marcha de otra campa de coches, ahora en el casco urbano de El Altet, pese a las restricciones decretadas por el alcalde de Elche

Hastiados, indignados y algunos hasta con cierto miedo. En esa especie de carrusel de sentimientos se mueven muchos vecinos y vecinas de Torrellano y de El Altet por las campas de estacionamiento de vehículos que, al calor del crecimiento imparable que está experimentando el aeropuerto de Alicante-Elche, están proliferando sin freno, arrasando con lo que antes eran campos de almendros o naranjos. Con un matiz: el alcalde de Elche, Pablo Ruz, prometió ser inflexible con estos establecimientos hace tres semanas, cuando se clausuró uno de ellos, y, sin embargo, los vecinos no sólo denuncian que se han seguido aparcando coches en el exterior de la campa cerrada, sino que por la noche hay movimiento de vehículos, y que se están acondicionando otros terrenos próximos como alternativa a la parcela precintada. Ahora, la situación, lejos de mejorar, parece que empeora. Hasta el extremo de que este mismo viernes los afectados mostraban imágenes de una nueva parcela que se está arreglando en pleno casco urbano de El Altet, junto a otra campa de la zona.

Trabajos este viernes en un solar en el casco urbano de El Altet. / INFORMACIÓN

¿Punto de inflexión?

De hecho, fue un vecino el que denunció ante el temor a posibles represalias de forma anónima los hechos este mismo viernes por la mañana ante la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto, que, a su vez, trasladó la situación al Ayuntamiento. Lo que se busca es que se adopten medidas de forma inminente. Más después de que, el pasado 26 de junio, cuando se cerró la campa de Torrellano, el alcalde afirmara que "esto es un punto de inflexión, todo lo que venga a partir de ahora no se va a autorizar", afirmando que, en semanas, se producirían más cierres. Sin embargo, a juzgar por lo ocurrido en estas dos semanas, a los residentes les preocupa que, al final, todo lo dicho por el regidor ilicitano se quede en palabras, sin que se acompañe de hechos.

División

“Lo único que queremos es que se cumpla la normativa, porque estamos hablando de una reserva agrícola”, dice el presidente del colectivo vecinal, Juan José Mateo, que siempre ha sostenido que Ruz es el primer alcalde que ha tratado de meter mano en esta cuestión que se lleva denunciando desde hace casi tres lustros, pero teme que, al final, acabe desistiendo de buscar soluciones a este conflicto que incluso está dividiendo a determinados sectores de vecinos, lo que se está viendo en las últimas juntas de distrito de Torrellano.

Entre otras cosas, porque algunos partidarios de que estos negocios sigan proliferando para que puedan alquilar sus parcelas, mientras que otros se muestran en contra por los daños visuales y ambientales en lo que consideran un entorno privilegiado del Camp d’Elx. “No se entiende que el alcalde dijera que iba a ser inflexible y que aún se sigan arreglando terrenos para campas o haya movimiento en la que se ha cerrado y que no se haga nada”, justifica Juan José Mateo.

Una imagen con la que los vecinos denuncian que hay coches aparcados fuera de la campa clausurada. / INFORMACIÓN

Un pulmón natural

En este sentido, Mateo insiste en los argumentos que siempre ha mantenido: que los campos y el paisaje tradicional de almendros, olivos, algarrobos y naranjos están desapareciendo bajo capas de zahorra, asfalto y vallados metálicos, a lo que se suma el trasiego constante de coches por caminos que no están preparados para tanto tránsito en muchos casos, lo que ocasiona unos perjuicios claros y evidentes a la calidad ambiental de un espacio que desde el primer momento han calificado como un pulmón natural en las inmediaciones del aeropuerto.

Argumentos que calan

Unos argumentos que cada vez más están calando entre determinados sectores de El Altet y Torrellano, hasta el punto de que personas anónimas ya han empezado a hacer llegar vídeos e imágenes a Mateo, como las de este viernes, para que canalice las denuncias a través de la asociación, en muchos casos porque hay quien teme posibles represalias, según le han trasladado al presidente de la asociación.

Trabajos este viernes en un solar en el casco urbano de El Altet. / INFORMACIÓN

Clausura de un establecimiento

La Policía Local clausuró el pasado 26 de junio un negocio de estacionamiento de vehículos que desarrollaba su actividad sin licencia de apertura a la entrada de Torrellano, en una parcela con una extensión de 20.000 metros cuadrados, y en la que había en ese momento medio millar de vehículos. Parcela en la que, por otra parte, según los vecinos, se están moviendo coches por la noche y, desde la semana pasada, hay otros aparcados fuera. Un paso que llegaba después de la moción aprobada por la junta de gobierno el pasado 23 de abril para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, así, ordenar estos negocios.

Hasta 110 establecimientos identificados

En ese contexto, el alcalde dijo que ya se han identificado más de 110 establecimientos, que se traducen en 100 hectáreas de ocupación en pleno Camp d’Elx, y la Policía Local junto con ingenieros municipales habían realizado alrededor de 81 controles. “Todas presentan algún tipo de irregularidad administrativa, aunque no todas se encuentran en la misma situación jurídica y ahora disponen de un plazo de tres meses para aportar proyectos, medidas de seguridad y el resto de documentación exigida”, afirmó el regidor hace dos semanas. Asimismo, precisó que alrededor de 30 instalaciones cuentan con licencias provisionales concedidas en 2005, y también se están revisando.

De todo tipo

En cuanto a la tipología, es de lo más variada, según se precisó en ese momento. “Hay mucha casuística, y es prácticamente tan grande como el número total de campas que existen”, apuntó Ruz. En cualquier caso, diferenció entre las campas que se dedican al alquiler de vehículos, negocio que subrayó que es necesario en un entorno como el del aeropuerto, y las que se usan como parking, sin poder concretar cuántas hay de cada tipo. Incluso parece ser que se han detectado algunas que estarían funcionando como desguace, precisó el comisario principal de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, con el peligro que eso implicaría de incendios, y las consecuencias que tendría para el tráfico aéreo, al estar cerca del aeródromo.