Cultura
Dany Mixtika: del Misteri al Orgullo
El cantante ilicitano, que empezó su carrera musical interpretando a María Mayor en la representación de La Festa, presentó el pasado domingo su nuevo álbum «Mixtika» ante miles de personas que celebraban el mes por los derechos LGTBI en Madrid
El cantante ilicitano Daniel Romero, más conocido como «Dany Mixtika», actuó el domingo 5 de julio en la cláusula del Orgullo de Madrid frente a miles de personas que se congregaron en la plaza de España. En su actuación presentó su último álbum, «Mixtika», un proyecto realizado íntegramente por el artista, quien compuso y produjo el disco. De hecho, el músico confiesa que este trabajo le ha costado hacerlo tres años y que, para él, «es un viaje emocional». Es más, cree que le ha servido mucho como terapia interna porque de lo que habla el disco es un despertar emocional. «Es una mención al amor, pero sobre todo es un regalo al amor propio y a fortalecer a uno mismo», concluye.
Inicios
Los primeros pasos del artista en la música vinieron gracias a sus padres, quienes, tras su actuación en una comunión y la insistencia por parte de los invitados, animaron al joven a participar en la representación del Misteri d’Elx, que relata la muerte, la asunción y la coronación de la Virgen, que precisamente en ese mismo año, en 2001, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Familia de artistas
«Esos fueron mis primeros pasos en la música de cara al público porque yo desde pequeño, en casa, ya lo viví, mucho sobre todo por mis padres, que también son artistas y llevan toda la vida pisando escenarios. A raíz del Misteri, ya empecé con las orquestas y a moverme por las ciudades para coger rodaje», afirma el cantante.
Cantante, compositor y productor
Mixtika, que, además de cantante, compositor y productor, también forma parte del grupo «Xperiencia remember» como vocalista, ya había participado en festivales como «Toi Los 90s». Aún así, el joven destaca su experiencia en el Orgullo LGTBI de Madrid como algo único: «Creo que esto ha sido lo más grande que he hecho a nivel de exposición», comenta el ilicitano.
Último álbum
Su último disco, «Mixtika», fue publicado el 22 de mayo y cuenta con 11 canciones como «Aire», «Libres» o «Turn Me On» que fusionan estilos como pop, electrónica, baladas o incluso ritmos latinos. «El disco tiene un concepto bastante personal a nivel de fusión. Es como una película a nivel emocional con toques orquestales y rockeros. He intentado usar lo que me gusta y mezclarlo. Yo lo definiría como un disco ecléctico», explica el productor.
Acogida
«No intento parecerme a nadie. Hago lo que me gusta y lo hago con esa tranquilidad. Lo que no quiero es hacer las cosas por hacer, ni vender algo que luego no me vea capaz de defender. Quiero subirme al escenario y hacer algo con lo que yo esté a gusto y eso es lo que creo que se va a transmitir, que es lo que importa al final», concluye. La acogida de este nuevo disco por parte del público está siendo mejor de lo esperado, manifiesta, gracias al toque personal y la fusión de estilos que proyecta.
Gira de conciertos
El ilicitano avanza sus próximos proyectos, dejando en el aire una posible gira más pronto que tarde: «En ello estamos trabajando. Me gustaría emprender una serie de conciertos y estamos preparándolo todo, recopilando a los componentes de grupo para poder hacerlo también con banda». Ahora mismo se encuentra diseñando las actuaciones que tiene programadas para los próximos festivales y su concierto para el Orgullo de Alicante que tendrá lugar el 18 de julio», explica.
Próximo lanzamiento
El compositor calcula que su siguiente lanzamiento pueda estrenarse el próximo noviembre, y estará compuesto por cuatro colaboraciones con artistas del sector musical. «Quiero hacer un lanzamiento de unos cortes de canciones, que serán colaboraciones que tengo con otros artistas del sector pero todavía estamos cerrándolo todo», traslada.
Agradecimientos
El cantante, que emprendió su camino en solitario hacia la capital con tan solo 19 años, expresa su felicidad por estos nuevos proyectos y agradece por todo lo que está viviendo en estos últimos meses. Mixtika reconoce que haber actuado en el Orgullo de Madrid significa «que los sueños se cumplen» y anima a todo el mundo porque, a base de esfuerzo y constancia, los éxitos terminan llegando.
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