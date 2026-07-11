La formación en Elche que cambia vidas a las personas más vulnerables

Dalis Milena llegó a Elche hace nueve años, no por elección, sino empujada por la situación que atravesaba su país, Venezuela. Dejaba atrás Caracas, su círculo más cercano y, sin saberlo entonces, también su profesión: la Enfermería. Tras trece años ejerciendo y con sus estudios universitarios completados, todavía hoy no ha conseguido homologar su titulación en España, un proceso que le ha obligado a reinventarse laboralmente mientras intenta recuperar la carrera que dejó atrás. En ese camino, Cruz Roja ha sido una pieza clave desde su llegada, cuando acompañó a su familia en su proceso de acogida. Ahora vuelve a estar presente en una nueva etapa de su vida a través de la formación en Atención Sociosanitaria en Instituciones Públicas, que se ha impartido por primera vez en la localidad ilicitana con un fin: dar oportunidades a las personas en situación de vulnerabilidad.

Fotografía tomada durante el curso de Atención Sociosanitaria en Instituciones Públicas de Cruz Roja. / INFORMACIÓN

520 horas

Además de su caso, seis personas más en situaciones similares han completado el curso, con una duración de 520 horas, con el que se les cualifica para trabajar en la atención a personas dependientes, tanto en residencias y centros especializados como en domicilios. Así, además de las clases teóricas, los alumnos han realizado prácticas en entidades del sector como Grupo Casaverde, Elche Seniors, Aspanias y Domis Vi Carrús.

"No solo les estamos formando, estamos atendiendo sus problemas", explica Antonio Ramón Guilabert, responsable de Cruz Roja en Elche, quien destaca el carácter personalizado de este tipo de iniciativas. "No son cursos masivos, son cursos que están muy tutorizados", señala. Para Guilabert, el objetivo es que la formación suponga un punto de inflexión para los participantes: "Son cursos que les cambian la vida realmente".

Más oportunidades

La formación forma parte de la apuesta de Cruz Roja por mejorar las oportunidades laborales de las personas que atiende. En Elche, la entidad cuenta con un centro de formación desde el que impulsa distintos programas vinculados a sectores con demanda de empleo, como la atención sociosanitaria, la formación de celadores hospitalarios, la animación sociocultural o el aprendizaje del español para personas extrajeras. "Hacemos cursos en actividades que vemos que tienen mucha demanda de empleo para que salgan con trabajo garantizado", explica Guilabert, quien destaca que el objetivo es que estas iniciativas sirvan como una herramienta de cambio para los participantes.

Primera promoción de Atención Sociosanitaria por la Cruz Roja de Elche. / INFORMACIÓN

El primer paso

Para Dalis Miranda, esta formación supone una nueva oportunidad después de años intentando encontrar su lugar en España. La imposibilidad de ejercer como enfermera la llevó a buscar alternativas laborales mientras esperaba una resolución sobre su título. "Yo quería trabajar desde el primer momento", recuerda. Sin embargo, la burocracia acabó marcando su camino durante casi siete años.

La primera respuesta a su solicitud de homologación llegó después de tres años de espera, aunque no fue definitiva. "Me enviaron una resolución pidiéndome una copia certificada de todo y el procedimiento empezó de cero", explica. Durante este tiempo, conseguir la documentación necesaria desde Venezuela tampoco fue sencillo. "Te piden un montón de papeles y conseguir esa documentación cuesta mucho dinero", señala.

Más seguridad

Sin embargo, Dalis Miranda asegura que nunca ha dudado de la decisión que tomó hace casi una década, y eso que los primeros meses en Elche fueron difíciles. "Recién llegada no soportaba Elche, lloraba", reconoce. Acostumbrada al ritmo de Caracas, la ciudad le parecía demasiado pequeña y echaba de menos a su familia y a su vida anterior. Hoy, en cambio, asegura que no cambiaría la tranquilidad que ha encontrado. "Aquí tenemos lo que no teníamos allá, que es la seguridad. Tengo dos hijas que pueden salir a donde sea y yo me siento tranquila. Eso no se compra en ningún lado".

Mientras tanto, tuvo que adaptarse a empleos alejados de su formación. A través de Cruz Roja realizó una formación que le permitió acceder a un puesto en Tempe y después llegó el nacimiento de su segunda hija y las dificultades para volver a incorprarse al mercado laboral. No obstante, hoy, con el certificado recién obtenido, Dalis está a punto de iniciar un nuevo empleo cuidando a una persona dependiente, un trabajo que espera compatibilizar con nuevos estudios. Ha solicitado plaza en un ciclo formativo relacionado con el ámbito sanitario con el objetivo de avanzar para, algún día, acceder a la universidad de nuevo.

Seguir avanzando

Ese deseo de seguir avanzando es, precisamente, el objetivo que persigue Cruz Roja con iniciativas como esta. "Ponemos en el centro de nuestra atención a la persona", resume Guilabert. Para el responsable de la entidad, la formación no solo ofrece cualificación profesional, sino que busca convertirse en una herramienta para quienes atraviesan dificultades. Así, tras el éxito de esta primera edición, Cruz Roja volverá a poner en marcha el curso el próximo otoño dentro de su oferta formativa en Elche, con la intención de seguir facilitando el acceso al empleo a personas que necesitan una nueva oportunidad.

Mientras tanto, Dalis Miranda seguirá dando pasos hacia el objetivo que se marcó cuando aterrizó en España. En las próximas semanas comenzará a trabajar con la salida que le han proporcionado los estudios a esperas de poder volver a trabajar de su ilusión: la enfermería.