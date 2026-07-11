Solares descuidados que acumulan maleza y residuos en Elche

Cualquiera que recorra las calles de Elche puede comprobar la alta presencia de solares en los que la maleza y la basura se acumulan sin mantenimiento. Parcelas que, además de afear el entorno, despiertan la preocupación de los vecinos, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas acentúan la sensación de abandono. "Puede convertirse en un foco de infecciones si no se cuida bien", resume una residente del entorno del Pla Oest mientras señala el gran terreno situado en el cruce entre las calles Diego Fuentes Serrano y Fernanda Santamaría.

Tras una valla metálica, la vegetación ha ido ganando terreno en el espacio que antes ocupaba una fábrica de calzado. El edificio fue derribado y el solar quedó despejado, según otra vecina que asegura que, "desde que se limpió hace como dos años han crecido las malas hierbas, pero ya no se han vuelto a cortar". Así, aunque el recinto permanece correctamente vallado, desde el exterior resulta fácil apreciar el estado de abandono del terreno, una imagen que contrasta con el trasiego diario de vecinos en una zona rodeada de viviendas, comercios y un supermercado. Quienes residen en las inmediaciones aseguran que llevan tiempo observando cómo la maleza continúa ganando terreno.

Solar situado entre las calles Diego Fuentes Serrano y Fernanda Santamaría. / María González

Cerca de El Corte Inglés

No obstante, aunque la imagen llama la atención por las dimensiones de la parcela, no es una excepción. Los solares con estas características abundan en la ciudad. Algunos presentan una gran densidad de vegetación, otros acumulan también residuos y, en otros casos, el vallado se encuentra incompleto, dejando parte del solar completamente expuesto. Precisamente esto último ocurre junto al colegio Mariano Beinllure, a solo unos metros del anterior solar.

Allí, una parte del terreno permanece sin vallar, concretamente el colindante con el parking que mira a El Corte Inglés; además, la vegetación ha ido ocupando un espacio que durante años estuvo presidido por varias vallas publicitarias que, tras su retirada y sin un uso definido, ha ido quedando cubierto por matojos y rastrojos, mientras algunos vecinos lamentan que también se depositen residuos en su interior. "Hay una parte entera sin vallar y está lleno de matojos, además la gente a veces tira botellas y basura ahí", especifica un hombre que transita habitualmente la zona. A su juicio, una limpieza más periódica y el cerramiento completo del terreno contribuirían a evitar que el espacio siga deteriorándose.

Solar situado entre colegio Mariano Beinllure y parking frente a El Corte Inglés. / María González

Calle Federico García Lorca

La sensación de abandono también es apreciable a otros puntos de la ciudad tales como el cruce entre las calles Federico García Lorca y La Torre. En este caso, el vallado ocupa la zona de forma parcial y hay una alta presencia de vegetación. Frente al solar se encuentra la Floristería Margarita, donde conocen bien la evolución de la parcela. "De vez en cuando el dueño manda a alguien a labrar, pero la última vez fue hace cinco o seis meses", explica una trabajadora. Según comenta, el propietario suele actuar con cierta periodicidad y, por lo general, el terreno se limpia al menos una vez al año. Sin embargo, considera que en esta ocasión la actuación se ha demorado más de lo habitual, permitiendo que la vegetación vuelva a crecer y que el aspecto del solar se deteriore progresivamente. "Tal y como está, es raro que todavía no hayan pasado", afirma. Aunque no se trata de una parcela completamente abandonada, quienes trabajan en la zona coinciden en que un mantenimiento más frecuente evitaría que el terreno recobrara la misma imagen de descuido.

Solar en la calle Federico García Lorca, con valla caída. / Áxel Álvarez

En el centro

Pero esta realidad no entiende de barrios. A las parcelas situadas en El Pla Oest, la zona de El Corte Inglés o Federico García Lorca se suman otras ubicadas en calles más próximas al centro, como Santa Ana, donde también pueden encontrarse terrenos vacíos en los que la vegetación ha ido creciendo sin un mantenimiento continuado. Una realidad que, con mayor o menor intensidad, se repite en distintos puntos de la ciudad y que pone de manifiesto que el abandono de este tipo de espacios no responde a un caso aislado.

Solar situado en la calle Santa Ana. / Áxel Álvarez

Además, la pasada semana vecinos del entorno de las calles Daoiz y José Ramos, también céntricas, ya trasladaron a este diario su malestar por el estado de otro solar situado en pleno centro turístico de Elche. En aquel caso, el problema no residía tanto en la vegetación como en la acumulación de residuos, enseres abandonados y restos orgánicos, además de los malos olores que, según explicaban los residentes, se intensificaban durante los días de más calor.

Un deber

No obstante, la conservación y limpieza de los solares privados es una obligación de sus propietarios, tal y como recuerda el Ayuntamiento de Elche y se establece en la Ordenanza Muncipal de Limpieza, donde se dedica un apartado específico a este tipo de espacios. Concretamente, en el capítulo IV del Título II se establece que "todo solar no edificado deberá cerrarse por su propietario", además de mantenerse "libre de vegetación, desechos y residuos y en las debidas condiciones de salubridad, higiene, seguridad y ornato público".

En este sentido, el propio Ayuntamiento destaca que, desde la concejalía de Urbaismo "se actúa siempre que se recibe una denuncia o se detecta una incidencia, iniciando los expedientes correspondienes para requerir la limpienza y, cuando procede, el vallado de las parcelas".

Solar situado en una calle del centro. / Áxel Álvarez

Asimismo, señalan que, cuando se detectan problemas que puedan afectar a la salubridad, intervienen los servicios municipales competentes, en coordinación con la concejalía de Sanidad, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y salud pública. No obstante, admiten que algunos de estos procedimientos pueden prolongarse "debido a la complejidad que supone identificar a los propietarios responsables" de los terrenos. Aun así, desde el Ayuntamiento aseguran que "todas las comunicaciones realizadas por los vecinos son atendidas y tramitadas".