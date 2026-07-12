Bomberos de Elche alertan de goteras, cristales rotos y falta de mangueras en plena ola de incendios

El Parque de Bomberos de Elche, uno de los que más intervenciones asume dentro del Consorcio Provincial, y más ahora en plena temporada de verano, con salidas casi diarias, y coincidiendo con incendios como el de Almería que hasta el viernes se había llevado la vida de 12 personas, arrastra una serie de deficiencias en las instalaciones y en parte del material operativo que han generado preocupación entre la plantilla.

La sensación en el parque es que el mantenimiento no va al ritmo que debería para resolver incidencias que, aunque en muchos casos no impiden la prestación del servicio, sí complican el trabajo diario de los efectivos y obligan a reorganizar recursos de manera constante, exponen a este diario. Cuestiones de las que el Consorcio provincial se defiende asegurando que hay en marcha varios contratos.

Lucernario

Entre las principales reclamaciones figura el estado del lucernario del hangar principal. Exponen que la rotura de varias cristaleras provoca filtraciones de agua cuando llueve, afectando tanto al espacio donde permanecen los vehículos como a algunas dependencias del edificio como los propios dormitorios donde descansan los efectivos. Sobre estas roturas, desde la institución provincial trasladan que se ha aprobado un decreto de adjudicación para cambiar el lucernario por 10.400 euros, apuntando a que en días se resolverá el problema y aclarando que se han producido retrasos porque previamente se tuvo que instalar una línea de vida en el techo para garantizar que la empresa tuviera asideros fijos sobre los que sostenerse.

Una estantería con apenas mangueras dentro del parque de bomberos de Elche. / INFORMACIÓN

Puertas automáticas

Desde el parque, si bien, enumeran más deficiencias tanto en las puertas automáticas y persianas motorizadas cuya reparación, según trasladan bomberos consultados por este diario, se ha ido demorando por la lentitud de los procedimientos administrativos.

Otra de las principales preocupaciones se centra en el material de intervención. Los bomberos consideran insuficiente el número de mangueras de ataque de 25 milímetros, que son las más utilizadas en incendios de viviendas, vehículos y fuegos forestales. Apuntan que la falta de unidades de reposición obliga en ocasiones a esperar a que las empleadas en una intervención sean lavadas y secadas antes de volver a estar disponibles, circunstancia que, según aseguran, dificulta la respuesta cuando coinciden varios servicios en un corto espacio de tiempo.

Más mangueras

A este respecto manifiestan que para conseguir un número óptimo necesitarían entre 20 y 30 mangueras de este tipo así como una decena más de otras tipologías. Esta falta de reposición denunciada por la plantilla coincide con una licitación de 65.000 euros que el Consorcio mantiene ya en su fase final. El plazo para presentar ofertas concluyó el 10 de julio y contempla la adquisición de 440 mangueras de extinción.

El expediente justifica la compra por la necesidad de garantizar un stock suficiente de cara a la campaña estival de incendios forestales y fija un plazo máximo de 15 días para que la empresa adjudicataria entregue el material al almacén central del Consorcio, desde donde posteriormente se distribuirá entre los parques de la provincia.

Problemas de mantenimiento en uno de los techos del edificio del parque ilicitano / INFORMACIÓN

La institución se apoya en que con esta compra se resolverá una de las principales carencias señaladas por los bomberos que prestan servicio a una población que supera los 350.000 habitantes al atender, además de Elche, municipios próximos como Santa Pola, Crevillent, Aspe, Albatera, Catral y Los Hondones, lo que hace que el área de cobertura concentre uno de los mayores volúmenes de intervenciones lo que, según efectivos, provoca un desgaste más acelerado de las instalaciones como del material operativo.

Máscaras

En otro orden de cosas, añaden que también se sucedieron problemas con parte de los equipos de respiración autónoma (ERA). Desde el parque trasladan que se implantó un nuevo modelo que dio fallos y que de forma temporal se redujo el número de máscaras, botellas y espalderas disponibles mientras se completaba la renovación, lo que les obligó a acelerar los procesos de descontaminación y recarga tras cada intervención.

Una versión que dista de la que ofrecen desde el Consorcio, desde donde aseguran que en el momento en el que se detectó la incidencia con los equipos se dio parte a la empresa y que se repusieron de inmediato. Julio García Mayans, oficial de la institución, reconoce que se detectó un funcionamiento anómalo comunicado por los propios usuarios y que los equipos afectados fueron sustituidos sin que existiera ningún periodo en el que los bomberos carecieran de equipos operativos.

Equipamiento

En términos generales, desde el Consorcio Provincial de Bomberos reconocen que el parque de Elche requiere actuaciones de mantenimiento, aunque defienden que la mayor parte de las incidencias denunciadas ya están en vías de solucionarse. Fuentes del organismo defienden que los parques de la provincia disponen de unas instalaciones con un elevado nivel de equipamiento, muchas de ellas con torres de maniobras y helipuertos que otras ciudades no tienen. En contraposición, la percepción en el parque es que el crecimiento de la actividad no siempre ha ido acompañado del incremento de recursos materiales y apuntan que un ejemplo es la apertura del retén permanente en Santa Pola, operativo durante el día, que implica disponer de más efectivos y más vehículos en servicio, lo que incrementa la necesidad de equipamiento.

Camión de reserva

Según fuentes del parque, en ocasiones se termina recurriendo al material del camión de reserva para completar las dotaciones de los vehículos de primera salida, dejando ese vehículo con parte del equipamiento pendiente de reponer.

Edificaciones

En cuanto a las instalaciones como tal, el Consorcio formalizó a finales de mayo un contrato específico para el mantenimiento y conservación de las edificaciones con una vigencia hasta 2029 y una dotación cercana a 32.000 euros, lo que supone alrededor de 8.000 euros anuales para el conjunto de las instalaciones. El servicio incluye trabajos de albañilería, pintura, fontanería, cerrajería, cristalería, carpintería y mantenimiento general, además de actuaciones preventivas y correctivas. El pliego fija que las averías consideradas urgentes deberán atenderse en un plazo inferior a seis horas, mientras que las incidencias no urgentes deberán resolverse en menos de 48, además de establecer revisiones preventivas periódicas y la actualización del inventario de las instalaciones.

El contrato alcanza a todos los parques del Consorcio y al edificio de usos administrativos. Si se distribuyera de manera uniforme, esa dotación anual supondría poco más de 1.000 euros por centro, si bien el reparto no se realiza por instalaciones concretas, sino en función de las necesidades que vayan surgiendo.

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Personal

En materia de personal, el Consorcio asegura que la plantilla del parque de Elche se encuentra cubierta al 100 % conforme a la relación de puestos prevista y señala que actualmente se están desarrollando diversos procesos selectivos para consolidar plazas ocupadas por personal interino. Desde el parque, si bien, trasladan que tras la jubilación del anterior responsable la dirección ha quedado cubierta de manera provisional mediante mandos interinos, una circunstancia que, según la percepción que tienen los efectivos consultados, dificulta el seguimiento de necesidades de mantenimiento e inversiones.