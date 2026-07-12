De recorrer el mundo a volver a casa: la película "La Festa" regresa a Elche

Pocas veces una película consigue trasladar a la gran pantalla la emoción que envuelve a una representación en directo. La Festa lo hace hasta el punto que, cuando se encienden las luces de la sala, el público no solo descubre el Misteri d’Elx, sino que, en el caso del espectador que desconocía de él, acaba preguntándose cómo ha podido permanecer tanto tiempo ajeno a una tradición única en el mundo. Ese es uno de los logros del largometraje dirigido por Manuel Guitérrez Aragón y el ilicitano Pablo Mas que, tras un año recorriendo festivales y diferentes proyecciones, regresa a los Cines Odeón de Elche, donde podrá verse entre el miércoles 15 y el domingo 19 de este mes en tres pases diarios, a las 17.30, a las 20 y a las 22 horas. "Una película en la que el pueblo de Elche es protagonista y en la que es el propio pueblo el que cuenta lo que hace", explica Mas, quien anima a la ciudadanía a acercarse a las proyecciones.

La película llega tras un largo recorrido por diferentes encuentros y festivales que le han llevado a obtener grandes reconocimientos en muestras extendidas tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas, festivales en Colombia, Portugal y Sicilia en los que la cita ha resultado galardonada; o en Creta, donde ha quedado finalista. Además de su proyección en otros países como Brasil o Bulgaria. En España, ciudades como Madrid, Zamora o Santander también han acogido la obra cinematográfica, una clara demostración de que La Festa es capaz de cruzar fronteras.

Una tradición que sorprende

En abril de este año pasó por California, donde la cinta se proyectó tanto en el Instituto Cervantes de Los Ángeles como en San Francisco, ante entes culturales y personalidades de la industria. "Fue extraordinario el nivel de respeto con el que se vio", transmite Mas, quien, además, señala que prueba de ello fue cuando, durante los cincuenta minutos de coloquio de los que disponían al finalizar, la gente hacía preguntas tanto referentes a los aspectos técnicos, principalmente sobre el sonido, como de interés cultural. "Nos preguntaron que cómo algo así podía no ser tan conocido en el mundo", cuenta el director ilicitano. Según explica, entre los espectadores foráneos, cuando una representación se aleja del concepto de teatro italiano, "en el que el público es la cuarta pared y todo ocurre frente a él"; para desarrollarse gestionando el espacio de la manera en la que se hace en la basílica de Santa María, "donde las cosas ocurren detrás, a un lado, al otro, arriba o abajo, el público se acaba preguntando que por qué no conocía esto", concluye.

Los directores Manuel Gutiérrez Aragón y Pablo Mas durante la producción. / Pablo Mas

Pero no solo eso sorprende. La forma en la que se muestran algunas facetas de la artesanía ilicitana, como la palma blanca, de alguna manera representan, en palabras de Mas, "la esencia de una sociedad". Según el director, "de alguna forma, todo el mundo puede trasladarlo a las historias de sus pueblos, porque la Fiesta de Elche es algo tan importante como las fiestas de cualquier ciudad que, a su vez, representan a cualquier sociedad", especifica.

En la piel de los ilicitanos

No obstante, que la película atraviese fronteras nunca fue su único objetivo. Que los vecinos de la ciudad de las palmeras se sientan identificados era uno de los mayores retos a afrontar, junto a que el filme se entendiese sin necesidad de explicar nada. "Nuestro miedo era que en Elche echasen de menos cosas que en la película hemos quitado", confiesa. Pero es que la producción de una pieza de estas características conlleva este riesgo. "El montaje es el arte de la reununcia", resume.

A ello se suma la dificultad de retratar la verdad que, desde sus perspectivas, ambos directores buscaban plasmar. "La verdad está cuando la gente cofía en ti y, cuando apareces con una cámara pueden confiar o generar nervios", cuenta Mas, quien en todo momento del rodaje pretendió que la confianza fuese el eje central de la producción.

Trabajar con un maestro

Además, para el director ilicitano, trabajar con Manuel Gutiérrez Aragón ha sido "un regalo", explica. Se conocieron durante el rodaje de la película El Caballero Don Quijote del director cántabro y ahora han sacado este proyecto de la mano. Según cuenta Mas, antes del covid escribió un guion "que daba la misma importancia a un palmerero que a una artesana, un alumo de colegio o a un cantor del Misteri". Precisamente esa idea, el tener un punto de vista coral desde la mera observación fue "el que me hizo pensar que esto, más que del Misteri, va de la Festa", recalca. Entonces envió el guion a Gutiérrez Aragón pidiéndole ayuda para su producción y este también acabó por ofrecerle sus dotes de dirección.

Más expansión

Pero la película, lejos de pararse en su difusión, continuará llegando a muchos más espectadores. El próximo año, Televisión Española (TVE) emitirá la cinta audiovisual en su programación, suponiendo un nuevo escaparate que permitirá que la esencia de este acto llegue a miles de hogares y continúe llevando el Misteri d’Elx mucho más allá de las fronteras de la ciudad.

Así, La Festa continúa ampliando el alcance de una tradición que durante siglos ha emocionado desde la basílica de Santa María y que ahora también encuentra un espacio en la gran pantalla. Lejos de limitarse a documentar una representación delclarada Patrimonio de la Humanidad, la película busca trasladar al espectador la emoción que envuelve cada uno de sus instantes y hacerle partícipe de una celebración que transciende lo escénico. "El poder del cine te permite rodar en la basílica de Santa María los días 14 y 15 de agosto con una visión y transformar la esencia, que es la emoción". Una emoción que, asegura Pablo Mas, persiguen todos los cinesastas y que, en este caso, se convierte en esa verdad que tanto buscaba.