Valverde se sumerge en el universo de El mago de Oz para inaugurar las fiestas

El medio millar de asistentes al pregón y al acto de imposición de bandas y fajines de las fiestas de la pedanía ilicitana de Valverde, celebrado anoche en la plaza de la Ermita, vivieron momentos mágicos con una gala inspirada en la historia del Mago de Oz y con el triunfo de la selección española frente a Bélgica, cuya ruidosa celebración al marcar el segundo gol se escuchó en toda la pedanía.

Lejos de restar ambiente, ya que la segunda parte del partido de fútbol coincidía con el inicio de la gala, el encuentro deportivo dio más animación al acto festivo, que rememoró el viaje de Dorothy en El Mago de Oz “siguiendo un camino amarillo que la llevó a descubrir quién era realmente, a crecer, a aprender y a compartir experiencias con personas que marcarían para siempre su vida”, tal como relataron las jóvenes presentadoras del acto, Silvia Aguilló y Aitana Javaloyes, miembros de la comisión de fiestas.

“Y en cierto modo, ser festero se parece mucho a ese viaje, porque la fiesta no es solo un cargo, ni una banda, ni mucho menos un único año. La fiesta es un camino (…) que une generaciones, recuerdos y sentimientos bajo un mismo nombre: Valverde”, comentaron las conductoras del acto para dar paso a la entrada del estandarte de la comisión, de manos de Javi Alonso.

La pregonera, Esther Ortiz, directora del CEIP La Vallverda, una persona muy vinculada a la pedanía, evocó las tradiciones festeras y destacó el papel de las mujeres en todos los ámbitos sociales. “Las fiestas, un motivo y razón de ser, un elemento esencial que sirve para afianzar y reforzar nuestras señas de identidad, tanto individual como de manera colectiva, y el sentimiento de pertenecer al lugar que te ha visto nacer o te ha recibido con los brazos abiertos”, expresó la pregonera.

Valverde da la bienvenida a sus fiestas en honor a Santa Ana / UFECE

Defensa de las mujeres

El papel de las mujeres en la sociedad fue el eje central del pegón de Ortiz: “Mujeres que no han salido en los libros de historia con nombre y apellidos, pero que anónimamente han escrito muchas de sus páginas, principalmente la de la vida cotidiana, sus costumbres y forma de ser de esta comunidad, Valverde. Madres, abuelas, cuidadoras, trabajadoras del campo, mujeres fuertes, discretas, constantes, mujeres que, sin saberlo y en mi opinión, fueron las primeras maestras en mayúsculas”.

Los numerosos aplausos a la pregonera dieron paso a la despedida de los cargos de 2025. Reinas y damas evocaron con emoción los momentos vividos, agradecieron el apoyo de sus familias, de los festeros y de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), entre otros, y regalaron a Toñi Ruso, presidenta de la comisión, un cuadro con la foto de todas las integrantes del reinado.

El momento de más intensa emoción de la noche llegó con la subida al escenario de los nuevos cargos. Ángela Jiménez Pascual, reina mayor, y sus damas de honor, Marina Soler López y Silvia Martínez Ruso, recibieron sus correspondientes bandas acreditativas, igual que Adriana Canals Fernández, reina infantil, y sus damas, María Ángeles Carbonell Gracián y María del Mar Bernabé Bonmatí.

Elena Bernabé Bonmatí fue acreditada como festereta con su correspondiente banda y Daniela Canals Fernández y Miguel Botella García recibieron la banda y el fajín de abanderados. Argentina Baile Bonmatí, también abanderada, no pudo asistir por motivos personales, tal como dijeron las presentadoras.

Las nuevas reinas y damas recibieron las insignias de la comisión de fiestas, de la UFECE y del Ayuntamiento, impuestas respectivamente por Toñi Ruso, Andrés Coves y dos miembros de la entidad, y el concejal de Pedanías del Ayuntamiento de Elche, Pedro José Sáez.

Además de estas personalidades la gala contó con la presencia de la reina infantil de Elche de 2026, Aroa Durá Quiles, reina infantil de Valverde 2025, y sus damas Valentina Doria y Daniela Rueda, acompañadas por miembros de la Gestora de Festejos Populares; la diputada provincial Yolanda Seva; miembros de la Corporación Municipal; representantes de UFECE; la alcaldesa pedánea, Isabel Pascual; la concejala de Fiestas de Santa Pola, Nelly Baile, y la jueza de Paz de la misma localidad, María José Gómez, entre otras personalidades.

A la gala también asistieron representantes de todas las comisiones de fiestas que forman parte de UFECE, miembros de entidades sociales y culturales de Elche y de la pedanía y una amplia representación de las Hogueras de Alicante, así como de las fiestas de Santa Pola, que subieron al escenario para saludar al nuevo reinado.

Homenaje

“Hay personas que con su apoyo y cariño constante forman parte de la esencia de un pueblo”. De esta forma presentaron las mantenedoras de la gala a Rosario Rodes, vecina de la pedanía, que recibió un sentido homenaje. “Siempre la hemos visto acompañándonos en nuestras fiestas, disfrutándolas y apoyándolas año tras año, con un cariño muy especial hacia nuestra patrona, Santa Ana”, destacaron Silvia y Aitana.

“Para quien no me conozca, soy Rosario Rodes Alonso, nacida aquí, en Valverde, hace casi 87 años. Madre de 10 hijos, cinco chicos y cinco chicas. Soy abuela de 28 nietos y tengo tres biznietos. Y siempre he querido agradecer a Dios y a los santos su ayuda para salir adelante con tan numerosa familia. He escrito muchas acciones de gracias a modo de poemas en las fiestas de la patrona. Me han permitido recitarlas en el altar y en varios eventos celebrados en el Centro Social de Elche y otras pedanías”, señaló la homenajeada, que fue sorprendida por los gritos, cohetes y aplausos de celebración del segundo gol que dio el triunfo a la selección española ante Bélgica por parte del público que seguía el partido en un restaurante junto al recinto festero y que contagió a los asistentes a la gala.

“Un mundo dominado por mujeres”

“Si el mundo estuviese dominado por mujeres sería todo mucho más fácil y mucho más bonito”, manifestó el presidente de UFECE al felicitar a la pregonera durante una breve intervención en el acto. Andrés Coves también elogió el trabajo del reinado saliente y de la comisión de fiestas, sin olvidarse de resaltar el papel de Aroa, la reina infantil de las fiestas de Elche. Y a las nuevas reinas y damas les dijo: “Lo importante es hacer piña, disfutar y vivir cada momento al máximo”.

Por su parte, el concejal de Pedanías, haciendo referencia al motivo que ambientaba el acto, expresó ante el nuevo reinado: “Os queda un año por delante, tenéis que vivir las fiestas. También vamos a usar el Mago de Oz. Dorothy, cuando empezó, se metió en un mundo de fantasía y descubrió un montón de cosas. Vosotras no vais a cambiar de mundo, espero, pero sí que vais a encontrar también un montón de cosas muy buenas, vais a vivir un momento muy diferente, así que aprovechadlo y disfrutadlo”.

Valverde se suma este mes al amplio catálogo de fiestas de las distintas pedanías del Camp d’Elx que, según el presidente de UFECE, organizan más de 200 actos festivos desde abril hasta noviembre, entre verbenas, actos culturales, religiosos y deportivos o encuentros gastronómicos.

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La gala concluyó con la interpretación del himno de Elche y un castillo de fuegos artificiales.