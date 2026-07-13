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Literatura

Crevillent premia con el certamen de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián una obra sobre el poder desde la Guerra de Troya

El divulgador cultural Carlos Jesús Pérez Simancas se lleva 4.000 euros y publicará en una editorial mientras Raúl Ferrero Martínez resulta también finalista

La obra &quot;Troya y el ocaso de la Edad de Bronce&quot; ganó el XIV Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent.

La obra "Troya y el ocaso de la Edad de Bronce" ganó el XIV Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent. / INFORMACIÓN

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María Trigueros

María Trigueros

Crevillent

El escritor, articulista, divulgador cultural y guía oficial de Turismo del Gobierno de Canarias, Carlos Jesús Pérez Simancas, se ha alzado con el oro en la XIV edición del Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent por su obra "Troya y el ocaso de la Edad de Bronce". El certamen, el cual fue patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillent y el Grupo Enercoop, ofreció un galardón de 4.000 euros en concepto de derechos de autor y la garantía de la publicación de la obra por parte de la editorial Almuzara. El libro muestra cómo los episodios narrados en "La Ilíada" continúan ofreciendo claves para comprender los equilibrios de poder y los grandes cambios geopolíticos.

El autor explica que personajes como Helena de Troya, Agamenón o Aquiles transmiten un simbólico mensaje que esconde una realidad más compleja y real: el dominio de las rutas de comercio que ejercieron micénicos, hititas, minoicos y pueblos de Levante.

Jurado

El jurado estuvo compuesto por reconocidos profesionales del mundo de la comunicación y la historia como Laia San José Beltrán, Mónica San Emeterio, Ángeles López, Jesús Callejo, José María Aznar Miralles y Silvia Casasola, quienes además contaron con la especial colaboración de Juan Pedro Gracia. Juntos, destacaron la originalidad y la calidad literaria, así como la investigación y el análisis que realiza el autor sobre el poema "La Ilíada" de Homero y su conexión con acontecimientos históricos reales.

"Brujas y hechiceras valencianas"

Otra obra que ha quedado finalista y también será publicada por la editorial Almuzara es "Brujas y hechiceras valencianas", del escritor y abogado Raúl Ferrero Martínez. La creación literaria ofrece una buena radiografía de tradición, superstición y religiosidad que provocó la persecución de muchas mujeres acusadas de brujas que fueron juzgadas. El autor comparte expedientes de los juicios realizados a mujeres como Josepha Transit, Esperança Badia o Francisca Candel.

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Investigaciones de relevancia

Con esta edición, el Premio Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent consolida su apuesta por la divulgación histórica, rigurosa y accesible, capaz de acercar al gran público investigaciones de gran relevancia.

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