El melón de Carrizales de Elche pierde un 30% de producción por las lluvias de primavera y los conejos

Una campaña del melón de Carrizales con cierto sabor agridulce. Aunque el producto estrella del verano en el Camp d'Elx volverá a llenar fruterías y mercados de proximidad con la calidad que le dio la fama, lo hará con una producción de entre 400.000 y 450.000 kilos, cayendo un 30% en comparación a la campaña de 2025 que, de por sí, fue más positiva de lo habitual al alcanzarse los 600.000 kilos. Un descenso que acaba con el récord y que achacan principalmente al retraso de la plantación provocado por las lluvias de primavera y al hecho de que algunos productores hayan tenido que convivir, más de lo habitual, con enemigos naturales como conejos y roedores.

El propio presidente de la Comunidad, Fernando Antón, reconoció que en su hectárea plantada ha podido alcanzar una merma de mínimo un 15% por una proliferación masiva de estos ejemplares, de ahí que incluso plantease este lunes, tras el acto de corte simbólico de melón, que la Administración autorice la caza controlada para poner a raya la superpoblación de estos animales que mordisquean los frutos, dejándolos inutilizables para su comercialización y atacan directamente las plantas, reduciendo todavía más el potencial productivo de las parcelas. Desde el colectivo, eso sí, matizan que en cada propiedad se ha dado una casuística diferente y que, por tanto, no todas están afectadas por este tipo de plagas, de la misma forma que se descarta que haya grandes daños por hongos.

Fango

El tradicional encuentro en el restaurante Martino sirvió para inaugurar oficialmente la campaña y hacer balance de una temporada marcada por las dificultades. Antón, explicó que las precipitaciones registradas cuando se iban a plantar las variedades tempranas impidieron trabajar con normalidad en las parcelas porque había buena parte de las fincas enfangadas y no se podía entrar a plantar, provocando un retraso en el calendario agrícola que ha terminado condicionando toda la campaña y que explicaría buena parte de la reducción de la producción de hace justo un año, cuando Carrizales celebraba una de las mejores campañas de la última década, con una cosecha sin precedentes recientes favorecida por una meteorología estable, una menor incidencia de plagas y el incremento de la superficie cultivada hasta las 60 hectáreas por la implantación de macrosolares para la producción intensiva.

El escenario ha cambiado y la extensión dedicada al melón ha descendido hasta las 40 hectáreas, manteniéndose eso sí en una docena de productores, llegando a previsiones más próximas a las de campañas medias.

Pascual Román en el corte de melón con Aurora Rodil, Pablo Ruz y los ediles José Antonio Román y Juan de Dios Navarro / J.R.Esquinas

Precios

Pese a la bajada, el sector afronta la comercialización con optimismo. Las previsiones que maneja la comunidad apuntan a que el consumidor encontrará el melón de Carrizales entre 1,60 y 2 euros por kilo, prácticamente el doble del precio en origen registrado durante buena parte de la campaña pasada. Esa evolución permitiría mantener la rentabilidad de muchas explotaciones pese al descenso de la producción.

Como viene siendo habitual, el mercado seguirá siendo eminentemente local. Antón explicó que alrededor del 80% de toda la producción permanecerá en Elche y en municipios de la provincia de Alicante con tirón especialmente en municipios costeros como Torrevieja. Más allá de la coyuntura de esta campaña, el presidente aprovechó para recordar las dificultades estructurales que arrastra el sistema agrícola de Carrizales. Ahondó en que al tratarse de un territorio que depende de un complejo entramado hidráulico gestionado entre dos confederaciones hidrográficas y cientos de kilómetros de azarbes la conservación recae, en buena parte, sobre los propios agricultores, suponiendo por tanto un "enorme esfuerzo para quienes la mantienen", recordó Antón, quien volvió a insistir en la necesidad de disponer de agua estable y, sobre todo, de mayor calidad para garantizar el futuro de las explotaciones.

Agricultores, comuneros y miembros del equipo de gobierno durante el tradicional corte de melón de Carrizales este lunes en Elche / J.R.Esquinas

En la misma línea se expresó el alcalde, Pablo Ruz, enfatizando la capacidad de los agricultores de Carrizales para producir uno de los melones más reconocidos del país pese a las limitaciones hídricas del territorio. El regidor recordó que en el Camp d'Elx no existe ningún manantial ni fuente de agua dulce y que la agricultura se sostiene gracias al aprovechamiento de "los sobrantes de los sobrantes del Segura", complementados con aportaciones de Riegos de Levante y El Progreso. "Elche hace agricultura y produce algunos de los mejores melones del mundo con el agua que sobra de una cuenca deficitaria", defendió durante el acto.

Reconocimientos

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento al agricultor y "hombre de las Cabañuelas" Pascual Román, nombrado comunero de honor y padrino de esta edición de la campaña. A sus casi 91 años, el histórico agricultor y secretario de la Comunidad de Regantes recibió el homenaje de sus compañeros por toda una vida dedicada al campo. Rodeado de representantes de comunidades de regantes como Roque Bru de Riegos de Levante, Ángel Urbina de la SAT San Enrique; Pedro Valero de Asaja o responsables de la Estación Experimental Agraria o de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la granada mollar, el ilicitano repasó la evolución agrícola de Carrizales desde la posguerra y recordó cómo su familia llegó a estas tierras en 1939 para trabajar unas explotaciones marcadas entonces por las dificultades del riego. Evocó los tiempos en los que el agua apenas alcanzaba los bancales, las disputas entre agricultores por cada turno de riego y la existencia del antiguo juzgado de aguas para resolver los conflictos.

Román lamentó que décadas después el agua continúe siendo el gran problema del campo. "Hemos llegado a un tiempo con la guerra política del agua", afirmó antes de hacer un llamamiento a los responsables de las comunidades de regantes para que "no tiren la toalla" en la defensa de unos recursos hídricos imprescindibles para garantizar el futuro de la agricultura.