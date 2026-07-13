Polémica por el nombramiento de sólo dos mujeres entre la docena de nuevos patronos del Misteri d'Elx

La Junta Rectora del Patronato del Misteri d'Elx inició este lunes una nueva etapa tras la renovación parcial de sus integrantes después de cuatro años, un cambio que no estuvo exento de polémica. Después de que el Ayuntamiento, la Generalitat y la diócesis de Orihuela-Alicante escenificasen en el Museo de La Festa los relevos, los primeros desde que PP y Vox están en el Ejecutivo local, dando a conocer los cuatro nombres propuestos por cada institución, la oposición salió al paso criticando que haya asesores municipales entre las designaciones y una escasa representación femenina en la nueva composición del órgano rector, al considerar que únicamente dos de las doce nuevas designaciones corresponden a mujeres, una circunstancia que, a juicio de ambas formaciones, supone un claro retroceso respecto a etapas anteriores. De la treintena de componentes, donde entrarían los vocales, sólo una decena, es decir un tercio, son representantes femeninas.

Así las cosas, en nombre del Ayuntamiento se incorporan como nuevos patronos Antonio Andreu Rocamora, Diego Bonmatí Alonso, Jordi Fluxá Bru y Gema Leal Clavel, en sustitución del expresidente del Patronato Francisco Borja, el ex alcalde Diego Macià, la edil Esther Díez y María Teresa Botella.

Políticos

Por parte de la Generalitat entrarían el director adjunto del gabinete del Ayuntamiento, Antonio Luis Martínez-Pujalte López y el coordinador de Alcaldía y ex presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Francisco Javier García Mora, así como el el concejal José Claudio Guilabert; y Juan Molina, actual presidente de la Comisión de Protocolo y Comunicación del Misteri d'Elx quien ya formaba parte del órgano pero designado por el Obispado. Relevarán a Carolina Martínez, Héctor Cámara, María Teresa Agulló y Vicente Díaz.

Precisamente los tres cargos vinculados a la Administración local son los que afearon los socialistas, al entender que se ha priorizado la afinidad política frente a perfiles vinculados directamente al patrimonio cultural ilicitano. Sobre esta cuestión, desde el Patronato sostienen que todavía falta el nombramiento por parte de la Administracion autonómica del representante en materia de Cultura con el que se llegaría a 31 miembros, contando también al propio alcalde y al vicario episcopal que no entran dentro de los 24 puestos designados.

La consellera Ortí con Ruz y el vicario Lucas Galvañ en el Museo de la Festa / J.R.Esquinas

En representación de la Diócesis Orihuela-Alicante se incorporan Almudena Pomares, Luis Alfonso Martínez, que entrará en sustitución de Joaquín Serrano, el escultor José Vicente Bonete y Raúl Valero, sustituyendo a Juan Molina, Jerónimo Tripiana y el archivero de La Festa Joan Castaño, además del recordado Joaquín Serrano.

Continúan

Como informó el Consistorio, tras esta renovación continúan hasta 2030 formando parte del Patronato en representación del Ayuntamiento Gaspar Macià, Luis Gómez Gutiérrez, Aida Martínez Pomares y María Dolores Mulá. Por la Generalitat permanecerán Cristián Agulló, Ángela Girona, José Guilabert y Gala Navarro, mientras que en nombre de la Diócesis se mantienen Remedios de la Hoz Soria, Josefa María Román Torres, José Manuel Sabuco Más, a expensas de que se oficialice su cargo como nuevo presidente del Patronato, y Ramón Cano Montoya. Eso sí, la despedida de los patronos salientes no llegará hasta este martes por la tarde, mientras que los nuevos designados se incorporarán el miércoles a las 19 horas.

Desde el PSOE y Compromís expusieron que con este cambio sólo habría una mujer por cada seis hombres aproximadamente, lo que contrastaría con la política de listas paritarias que se impulsaron durante los anteriores mandatos municipales. La primera en reaccionar fue la portavoz socialista en materia de Cultura, Patricia Maciá, quien acusó directamente a PP y Vox de relegar a las mujeres en una institución que representa uno de los principales símbolos culturales de la ciudad. «Para PP y Vox las mujeres no cuentan", repuso, cuestionando que se haya optado por personas vinculadas al bipartito en lugar de optar por mujeres preparadas con trayectoria, con perfil artístico, social o cultural ligado a La Festa.

La edil socialista fue más allá y calificó las designaciones como «una nueva cacicada de Pablo Ruz con el Misteri», recordando además que «el Misteri es de todos». Las críticas no se limitaron al reparto de género. Maciá también puso el foco en el perfil de algunos de los nombramientos realizados por el Ayuntamiento,

"Paso atrás" en igualdad

A las críticas del PSOE se sumó Compromís. Su portavoz municipal, Esther Díez, además patrona saliente, lamentó que la nueva composición rompa con la dinámica que había permitido mantener hasta ahora un equilibrio entre hombres y mujeres dentro del Patronato. Sostuvo que esta reducción de mujeres en los nombramientos de la Junta Rectora del Misteri es un claro paso atrás en igualdad, "especialmente grave en un ámbito en el que las mujeres siguen discriminadas», señaló.

Desde la coalición valencianista enfatizaron que hasta ahora el Patronato constituía hasta «el único órgano paritario del Misteri», una situación que, según denunció, desaparece con los nombramientos acordados a tres bandas, acusándolas de "arrinconar" la presencia de la mujer.

Díez fue especialmente crítica con el argumento de la tradición que habitualmente aparece asociado al Misteri y defendió que el respeto a una manifestación cultural centenaria no puede utilizarse para justificar retrocesos en igualdad, exponiendo que la tradición no puede ir en contra de los principios democráticos. "Es una falacia que algunos usan para mantener la discriminación de la mujer en ámbitos culturales e históricos como es el caso del Misteri".

Una nueva etapa para el Patronato

Más allá de la controversia política, el acto celebrado estuvo marcado por un mensaje de continuidad institucional. Ruz destacó que la principal fortaleza del drama asuncionista preside precisamente en su capacidad para evolucionar sin perder su esencia. En vista de la próxima representación de la Capella y la Escolanía en la iglesia católica St. Etheldreda's Roman Catholic Church de Londres el viernes, 17 de julio, el primer edil recordó que en los últimos años se han impulsado actuaciones dirigidas a aumentar la proyección exterior del Patrimonio de la Humanidad con conciertos y actividades divulgativas celebradas en ciudades como Madrid, Valencia, Murcia, París, Roma. Según matizó, el objetivo no es únicamente interpretar la música del Misteri, sino divulgar el significado completo de una representación que trasciende el aspecto musical.

En la misma línea se expresó el vicario Lucas Gavañ, quien consideró que uno de los principales desafíos de la nueva Junta Rectora será mejorar el conocimiento que la propia ciudadanía tiene sobre la Festa. «Muchas personas saben que existe el Misteri, pero desconocen qué representa, qué simboliza o por qué se mantiene vivo desde hace siglos», afirmó, defendiendo la necesidad de reforzar la labor pedagógica para garantizar el relevo generacional y la transmisión del patrimonio.

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Financiación

Sobre el presupuesto, la consellera de Cultura, Carmen Ortí, trasladó durante el acto el compromiso de la Generalitat con el Misteri d'Elx y señaló que en los presupuestos autonómicos habrá una aportación de 200.000 euros, que casi duplicaría los 106.000 euros para el Patronato que trasladó el bipartito hace semanas cuando hizo balance del borrador de las cuentas autonómicas. A preguntas de este diario sobre si se contempla un aumento progresivo de la cuantía, tras años estancada en 90.000 euros, y más ahora tras el 25 aniversario de la declaración de la Unesco, la responsable autonómica no aclaró si será posible y se limitó a señalar que el respaldo del Consell no se limita a la aportación económica, sino que también se materializa en la presencia institucional y en la colaboración para impulsar iniciativas de difusión y conservación del patrimonio ilicitano.