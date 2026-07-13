El PSOE carga contra la maleza junto a los nichos del Cementerio Viejo de Elche

El PSOE repronó este lunes el estado de abandono que, a su juicio, presenta el Cementerio Viejo de Elche y su entorno, una situación que, según asegura, está generando un creciente malestar entre los vecinos que acuden a visitar a sus familiares fallecidos. La concejala socialista Patricia Maciá exigió al bipartito de PP y Vox una intervención "urgente" para acometer labores de limpieza, desbroce y reparación de los desperfectos que, según afirma, se han ido acumulando durante los últimos meses.

La edil explicó que el grupo municipal ha recibido numerosas quejas de ciudadanos que frecuentan el camposanto y que, según les han dado traslado, se encuentran con abundante maleza, suciedad y zonas deterioradas. La propia formación ha remitido imágenes en las que se ven plantas adventicias, popularmente conocidas como malas hierbas, lo que ha movido a familiares a retirar por ellos mismos las hierbas antes de acceder a determinados espacios del cementerio. "La gente no va al cementerio a quitar matas, sino a visitar a sus seres queridos", sostenía la edil, considerando que la imagen que ofrece actualmente el recinto "es impropia de un espacio que debe mantenerse en condiciones de dignidad y respeto".

Contenedores

No es la primera vez que se pone sobre la mesa la acumulación de vegetación en distintas zonas, contenedores llenos de restos vegetales y aceras que, según el PSOE, presentan desperfectos que dificultan el tránsito de los visitantes. Desde el grupo socialista sostienen que la falta de mantenimiento no afecta únicamente al interior de la infraestructura, sino también a todos los alrededores. En este sentido, Maciá puso el foco especialmente sobre el Jardín de las Víctimas del Covid, un espacio inaugurado en 2023 y promovido por el anterior bipartito de PSOE y Compromís tras una inversión cercana a los 900.000 euros, financiada a través de la estrategia DUSI con fondos europeos que perseguía ser un lugar donde se rindiera homenaje a las personas fallecidas durante la pandemia.

Mal estado del acceso a nichos con maleza en el Cementerio Viejo de Elche / INFORMACIÓN

Los socialistas denuncian un aspecto total de abandono sobre un enclave de 17.000 metros cuadrados que en su momento el Ayuntamiento dotó de especies vegetales autóctonas, zonas de estancia, juegos infantiles, aparatos biosaludables y un aparcamiento disuasorio. La actuación formaba parte de un proceso de regeneración urbana del entorno del barrio de Carrús y pretendía convertir la zona en un nuevo pulmón verde de la ciudad, mientras que desde la oposición sostienen que la imagen actual está muy alejada del objetivo con el que fue concebido.

Seco

Es más, la concejala describió como "completamente seco" el jardín, con abundante maleza y sin las labores básicas de conservación que requiere una zona verde de estas características. A juicio de los socialistas, la falta de mantenimiento provoca una imagen muy alejada del objetivo con el que fue concebido este espacio conmemorativo. Estas demandas llegan cuatro meses después de que el alcalde, Pablo Ruz, anunciase junto al edil de Espacios Públicos Claudio Guilabert que se había instalado riego y césped y que se habían impulsado, por tanto, actuaciones de jardinería y mantenimiento en la zona con brigadas municipales, con nuevas plantaciones sostenibles.

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La denuncia socialista además se enmarcó en un reproche más amplio sobre el cuidado de los barrios. Maciá aprovechó para reclamarle al Ejecutivo local una mayor atención a los problemas cotidianos de mantenimiento urbano, asegurando que gobernar "también consiste en atender los pequeños detalles del día a día".