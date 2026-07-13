Santa Pola reabre con andamios el Castillo por la puerta principal a expensas de Patrimonio para reformar la torre

El Ayuntamiento de Santa Pola ha adoptado una solución provisional para reabrir la puerta principal del Castillo Fortaleza, que desde hace más de medio año, desde enero, estaba cerrada al visitante como medida cautelar para garantizar la seguridad y la conservación de la Torre del Reloj, también conocida como "La Peineta", tras detectarse grietas y desprendimientos.

Esta nueva medida provisional de la Administración local, hasta que llegue el proyecto definitivo de rehabilitación, va a permitir que se reanuden todos los eventos culturales, actividades cívicas y actos religiosos que se venían celebrando en su interior y que quedaron parados por los problemas registrados en el edificio monumental del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural.

Fiestas

Durante estos últimos meses no se ha podido llevar a cabo esa actividad habitual puesto que no estaban garantizadas las medidas de evacuación reglamentarias que ahora se han puesto en marcha. De esta manera, el reconocido inmueble junto a la plaza de La Glorieta podrá recuperar parte de su programación habitual, sobre todo de cara a las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto que arrancan el próximo 31 de agosto con el pregón del compositor local Pepe Andreu.

Con lo cual, hasta el momento lo que ha podido hacer el Ayuntamiento, hasta que se ejecuten las obras pendientes, es colocar un andamio que permite que el acceso principal se abra con total seguridad para los ciudadanos mientras quedan a la espera de que llegue el permiso por parte de la Dirección General de Patrimonio.

Andamio

La estructura instalada se podrá disimular con una lona, que previsiblemente se instalará en unos días, y que tendrá una función estética, ya que emula exactamente la parte del Castillo que queda tapada por la estructura, como ocurre con otras obras públicas para que a la vista no resulten tan impactantes estos sistemas preventivos.

La estructura desde el interior del Castillo. / INFORMACIÓN

Grietas, fracturas y pérdidas

Gracias a la inspección que realizaron los técnicos se pudieron identificar fisuras de gran espesor en los puntos donde se empotra el soporte de la campana principal y el mecanismo del martillo. Además, se observaron desprendimientos del revestimiento exterior ya que el mortero de cal presentaba grietas, fracturas y pérdidas de cohesión con el soporte.

Cese de la campana

Ante esta inesperada situación, se ordenó el cese inmediato del uso de la campana, anulando el mecanismo que accionaba el golpeo para así evitar vibraciones que pudieran agravar los daños detectados. Esta clausura temporal supuso el parón de eventos culturales, actividades cívicas y actos religiosos en el patio de armas.

Entrada principal

El acceso principal a la Capilla de la Virgen de Loreto, al Museo del Mar o a la Oficina de Turismo, se encontraba, hasta este momento, inhabilitado y los ciudadanos se veían obligados a entrar y salir únicamente por la puerta trasera.

Fachada del Castillo Fortaleza de Santa Pola / INFORMACIÓN

Permisos

Una vez llegue la autorización por parte de la Dirección General de Patrimonio, el proyecto de restauración de la zona podrá avanzar hasta su resolución definitiva. Mientras tanto, la solución provisional permite garantizar una mayor seguridad ciudadana, turística, cultural y religiosa por parte del Castillo Fortaleza.

Presupuesto

Desde el Ayuntamiento sostienen que hasta la fecha no hay calculado un presupuesto con el que poder acometer esta esperada rehabilitación, porque en estos momentos aún se está redactando el proyecto, y ya anticipan que el proceso se podría demorar por la tramitación que exige un edificio con este grado de protección. A nivel municipal apuntan que la obra se asumiría con fondos propios si no logran acceder a ayudas.

Evolución

Hay que recordar que el Castillo-Fortaleza, caracterizado por su estilo renacentista inicial y que fue modificado en los siglos XVIII y XIX, ha conservado las mismas puertas principales de acceso y en los últimos años se ha venido sometiendo a diferentes actuaciones. Por ejemplo una de las últimas fueron las actuaciones anunciadas hace ahora dos años, y ya ejecutadas, para suprimir elementos que se fueron añadiendo al edificio monumental a lo largo del siglo pasado.

Trabajos en el patio de armas del Castillo-Fortaleza de Santa Pola para el rodaje de la película "El cautivo". / INFORMACIÓN

En aquellas actuaciones, valoradas en más de 280.000 euros, y cofinanciadas entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial a través del Plan Planifica, llegaron después de que el Museo del Mar realizase labores de mantenimiento sobre la fachada, que tuvieron que paralizarse temporalmente por el rodaje de 'El Cautivo' la última película de Amenábar.

Autorización

Tras otro largo proceso burocrático hasta que recibió la autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, como ocurre ahora nuevamente, se pudo recuperar la imagen original de la cubierta del Castillo.