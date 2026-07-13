Vox le reclama al PP 400.000 euros para el Conservatorio de Elche en los presupuestos de la Generalitat

El grupo parlamentario de Vox ha elevado en las Cortes una enmienda a los presupuestos de la Generalitat para que el PP respalde e incluya una partida de 400.000 euros para el nuevo Conservatorio de música de Elche.

Desde la formación ultraconservadora sostienen que se ha dado por concluida la fase de negociaciones previas y que la enmienda ya ha sido registrada oficialmente para su tramitación parlamentaria. Según la formación, el trabajo técnico y político necesario para presentar la propuesta ya está realizado, por lo que considera que ahora corresponde a los populares decidir si respalda la iniciativa durante la tramitación de las cuentas autonómicas.

Compromiso

Días después de que los grupos municipales de PSOE y Compromís presentasen también sus paquetes de enmiendas a las cuentas del Consell, elevando la cifra a 34 y 52 millones de inversión para Elche que se queda fuera, y donde incluían la citada infraestructura de enseñanza musical, desde Vox aseguran que el debate presupuestario servirá para comprobar el compromiso del PP con la ciudad de las palmeras.

"Hemos hecho nuestro trabajo y hemos puesto la solución sobre la mesa. Ahora la pelota está en el tejado del PP", avisaban los de Abascal exponiendo que si verdaderamente están comprometidos con Elche, referenciando al equipo de Pérez Llorca, "tendrán que votar a favor de nuestra enmienda. No aceptaremos excusas", señalaban desde el grupo parlamentario este lunes a través de un comunicado.

Entrada al Conservatorio de música de Elche, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Dotación

Sobre la citada dotación, apuntaron que iría en este primer ejercicio destinada a financiar los estudios técnicos iniciales y la redacción del proyecto básico de la futura sede del Conservatorio, que sigue en el aire, y que se construiría sobre el parking de Candalix, según la intención del bipartito de PP y Vox que recientemente planteó la ubicación temporal en el nuevo centro sociocultural de Jayton que está en plena construcción.

Espacio

La formación argumenta que las instalaciones actuales, dentro de un huerto histórico y a escasos metros de la Torre dels Vaïllos, presentan importantes problemas de espacio y masificación, como ha venido alertando desde hace años la propia dirección del centro, hasta el punto que incluso alumnos y docentes se movilizaron en medio de la huelga educativa con pancartas exigiendo un cambio. Ante esta necesidad, desde la formación consideran que esta inversión permitiría acelerar una infraestructura que califica como una demanda histórica de la comunidad educativa y cultural ilicitana.

Vox ha anunciado además que mantendrá una posición de máxima firmeza durante el debate y la votación de las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, por lo que insisten en que defenderán que la partida económica sea incorporada a las cuentas autonómicas.