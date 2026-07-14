El calor extremo agrava el calvario de las autoescuelas en Elche mientras persiste el colapso por falta de examinadores

Esperar de una a varias horas para examinarse del carnet de conducir bajo un sol de justicia y temperaturas que rozan los 40 grados sin sombra ni aseos cercanos y con el único alivio de un jardín próximo como refugio. Es la escena por la que pasan alumnos y profesores de autoescuela de Elche cada semana y desde hace dos años para aguardar su turno tanto en la sede de la Jefatura de Tráfico en la ciudad, en un sector industrial de Peña de las Águilas rodeado de solares, y en la calle Bigastro, el segundo punto habilitado en Carrús por la Dirección General de Tráfico (DGT) para la salida de los exámenes prácticos de conducción.

En cuanto a este último enclave, situado a escasos metros del pabellón Inclusivo Sara Marín y María Díez, y próximo al centro comercial l'Aljub, fue el emplazamiento elegido hace dos años por la DGT tras estudiar distintas propuestas que cumplieran con criterios de proximidad tanto a la sede central como a las principales vías de salida hacia autovías y carreteras interurbanas.

Si bien, desde la asociación de autoescuelas de Elche señalan que esta solución adoptada por la Administración no convence, y que no hubo consenso, por lo que apunta a que deberían mejorarse las condiciones de los puntos autorizados, expone Vidal Ocaña, presidente del colectivo.

Alumnos y profesores a la espera del examen en Carrús / Áxel Álvarez

Quienes acuden a examinarse consideran que la falta de algo tan simple como un toldo complica aún más esos momentos de nervios antes de enfrentarse a la prueba, unas dificultades que se suman al calvario que de por sí experimenta el sector en los últimos años por el déficit de examinadores por el que se colapsa el sistema de pruebas prácticas en toda la provincia.

Árboles

La situación resulta especialmente complicada en estas semanas marcadas por los episodios de altas temperaturas tras la ola de calor. Mientras esperan la llegada de los examinadores, alumnos y profesores procuran buscar la sombra de los pocos árboles en un jardín a las espaldas, aunque ello supone incluso tener que regresar apresuradamente cuando comienza el siguiente examen.

"Siempre recordaré subir a una alumna a examinarse con un golpe de calor", explica Emilio Romero, uno de los profesores que aboga por solucionar cuanto antes esta situación que tilda de "insufrible".

Otro de los inconvenientes es la ausencia de servicios básicos. Si algún alumno necesita utilizar un aseo debe desplazarse al centro comercial cruzando varias vías de circulación, ya que no existe ningún otro recurso próximo habilitado para quienes permanecen esperando.

Más permisos

Precisamente por ello, desde las autoescuelas plantean incluso alternativas que les permitan acceder junto a la banda de aparcamiento más pegada al pabellón inclusivo si se diera la opción de paso a coches de autoescuela además de vehículos de emergencias y taxis, como expone el profesor Óscar Gómez, de la autoescuela Express.

La reivindicación no solo parte de los docentes. Examinadores también reconocen que sería necesario disponer de un espacio acondicionado para hacer los relevos más cómodos mientras los propios alumnos, que muchas veces llegan con antelación por si los horarios se adelantan, reconocen que las esperas se hacen especialmente duras durante los meses estivales. "Por lo menos podrían poner algo para resguardarnos un poco más", comenta Begoña de la Muela, una aspirante al permiso B que este martes aguardaba su turno.

Pendientes

El malestar llega en medio de la crisis por la falta de examinadores. Una situación que continúa prácticamente igual que hace unos meses cuando las autoescuelas denunciaban que más de 3.300 aspirantes permanecían pendientes de examen práctico únicamente en Elche con esperas de tres hasta incluso cinco meses.

Desde la asociación refieren, además, que no se terminaron aprobando las jornadas extraordinarias de los sábados como sí se ha hecho en otras jefaturas, dando al traste con una de las pocas medidas extraordinarias de refuerzo para aliviar el atasco.

Agosto

El calendario tampoco ayuda. Las últimas convocatorias del verano serán las de los días 22 y 30 de julio mientras que durante todo el mes de agosto no habrá exámenes prácticos, que no se retomarán hasta el próximo 4 de septiembre, lo que volverá a incrementar las listas de espera. Las consecuencias recaen directamente sobre las autoescuelas y sobre miles de alumnos que necesitan el permiso de conducir por motivos laborales o académicos.

"Estamos sometidos a una fuerte presión por parte de alumnos y padres que quieren examinarse", incide el representante de las autoescuelas, Vidal Ocaña, que traslada que la situación se agrava cuando un alumno suspende y tiene que esperar varios meses para volver a presentarse.

Incide en que hay llamadas todos los días de estudiantes preguntando cuándo se van a examinar, incluso alumnos de otras autoescuelas intentando buscar un hueco. "Se trabaja bajo presión y los alumnos también asisten a clase bajo presión", resume el profesional.

Plantilla

El sector insiste en que la solución pasa necesariamente por reforzar la plantilla de examinadores destinada a la provincia de Alicante. Ya advirtieron recientemente de que con apenas cuatro o cinco examinadores más podrían realizarse alrededor de 70 pruebas adicionales cada semana y reducir de forma significativa la bolsa de expedientes pendientes.