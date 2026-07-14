De ventiladores con pilas a llevarse estufas de casa: el PSOE de Elche denuncia fallos de climatización en centros sociales

El PSOE de Elche alertó este martes de problemas de climatización que, según aseguró, afectan a trabajadores municipales, personas mayores y usuarios de distintos centros sociales y dependencias municipales, tanto en las pedanías como en varios espacios del casco urbano. Por ello el portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, reclamó a PP y Vox un plan de choque para reparar las averías y garantizar unas condiciones adecuadas en estos edificios.

Al hilo solicitó que mientras se ejecutan las reparaciones, el Ayuntamiento habilite alternativas provisionales para que las actividades puedan desarrollarse sin comprometer el bienestar de trabajadores y usuarios.

Quejas

Según Valera, durante las últimas semanas el grupo socialista ha recibido numerosas quejas de vecinos alertando del mal funcionamiento de los sistemas de climatización en diferentes instalaciones municipales. Entre los espacios afectados figuraría el centro social de El Altet, los despachos municipales de La Marina, la sala multiusos de Perleta, la zona de espera del consultorio médico de Las Bayas y algunos centros sociales situados en el casco urbano.

Cartel a las puertas del centro social de El Altet, en una imagen facilitada por el PSOE / INFORMACIÓN

Sin aire y con estufas

El portavoz adjunto puso como ejemplo más llamativo el del centro social de El Altet donde los propios usuarios han colocado un cartel en el que denuncian que durante el invierno deben llevar estufas para poder utilizar las instalaciones y que, en verano, recurren a abanicos y ventiladores a pilas debido a que el aparato de aire acondicionado continúa averiado, según expusieron los socialistas. Entre otras demandas, exponen también los residentes que la cantina del espacio municipal lleva cuatro años cerrada.

Pleno

Valera recordó que su grupo ya llevó al pleno la necesidad de impulsar un plan de climatización para las instalaciones educativas del municipio. El edil, por tanto, reprobó la respuesta del Ejecutivo local sobre la cuestión al considerar que entonces minimizaron el problema. "Mostraron soberbia, asegurando que todo estaba controlado y que nuestras denuncias eran exageradas", apostilló el portavoz adjunto, insistiendo en que "PP y Vox anuncian mucho pero fallan en lo esencial. Gobernar consiste en solucionar los problemas cotidianos de la ciudadanía", reprobó.

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Salud y bienestar

Desde la oposición insisten en que el problema trasciende la confortabilidad de los usuarios y afecta directamente a su bienestar. "No es una cuestión de comodidad ni de un lujo. Estamos hablando de salud y bienestar, de proteger a las personas mayores y de garantizar unas condiciones dignas para desarrollar las actividades municipales", manifestaron.