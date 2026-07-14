Desarticulado por tercera vez un narcopiso con cuatro puertas de acceso reforzadas con cadenas en Elche

Nuevo golpe contra el tráfico de drogas en el barrio de Carrús, entre las plazas de Barcelona y Primero de Mayo. Todo después de un operativo en el que intervinieron las comisarías de la Policía Nacional de Elche, Alicante y Albacete, y en el que, una vez más, el escenario fue una vivienda reconvertida en punto de venta de sustancias estupefacientes al menudeo desarticulado hasta en tres ocasiones y en el que, en esta ocasión, acabaron detenidas siete personas por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados tienen entre 31 y 43 años.

Las puertas de acceso a la vivienda en el último operativo. / INFORMACIÓN

Trasiego

Una vez más fueron las quejas vecinales -recurrentes en los últimos años en el barrio- las que pusieron en alerta a los agentes sobre la reactivación de este punto de trapicheo de drogas. Así las cosas, con el fin de comprobar las informaciones proporcionadas por los residentes en la zona, los investigadores establecieron diversos dispositivos de vigilancia en torno a la vivienda investigada. Hasta el punto de que los efectivos policiales pudieron constatar gran trasiego de personas que accedían al supuesto narcopiso a adquirir su dosis.

Los candados que había en la puerta de entrada a la vivienda. / INFORMACIÓN / v

Diferentes roles

Con las vigilancias realizadas, se logró identificar a varias personas que conformaban un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, tal y como explicaron desde el Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, no todos desempeñaban el mismo rol en la organización ni se encontraban en el mismo nivel dentro de la jerarquía del grupo. Cada una de las personas, según reveló la investigación, tenían repartidas las funciones de “guardería”, recogida de dinero y dispensación de las sustancias estupefacientes. Asimismo, los agentes verificaron en el trascurso de las pesquisas que este presunto grupo criminal abastecía a otros puntos de venta en los que también se realizaba la distribución de drogas al menudeo.

Sustancia intervenida durante el operativo policial. / INFORMACIÓN

Cuatro registros simultáneos

En la fase de explotación de la investigación, se acabó estableciendo un dispositivo policial que culminó con la completa desarticulación de la organización criminal. Para ello, se llevaron a cabo cuatro registros simultáneos en Elche, y se procedió a la detención de siete personas, en concreto, seis varones y una mujer, por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Una fortaleza

Todo, además, con el matiz de que en el principal punto de venta, había cuatro puertas de acceso reforzadas con cadenas, como si se tratara de una fortaleza, para complicar la actuación policial llegado el caso. Aún así, los policías pudieron acceder. Tanto es así que en las entradas y registros practicados se intervinieron 85 gramos de cocaína, 45 gramos de marihuana, 6.850 euros en efectivo, tres básculas de precisión, dos teléfonos y tres armas blancas.

El aspecto que presentaba el acceso a la vivienda en la que se produjeron las detenciones, en una imagen de hace un año. / INFORMACIÓN

Arrestos anteriores

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia en Elche. El principal investigado, que presuntamente regentaba la mayoría de los puntos de venta de sustancias estupefacientes, ya había sido detenido en numerosas ocasiones por hechos similares. Finalmente, tras la investigación desarrollada por los agentes, se decretó su ingreso en prisión.

Un operativo similar hace un año

Hace ahora un poco más de un año ya se llevó a cabo un operativo policial similar en ese piso. En aquel momento, la Policía Nacional recibió una denuncia anónima lanzando la voz de alerta. Había mucho trasiego, personas que daban claras muestras de haber consumido sustancias estupefacientes, y todo lo que suele rodear a este tipo de situaciones: peleas, hurtos y vandalismo. Se había creado cierta alarma social y la sensación de inseguridad era evidente. Con estos puntos de partida, la Comisaría de Elche puso en marcha el dispositivo de rigor, con agentes que, tras las labores de vigilancia de la zona, pudieron comprobar in situ que, efectivamente, había mucho vaivén de gente y claros indicios de que se podía estar vendiendo drogas. Con una agravante: se trataba de un punto en el que los policías ya habían intervenido en mayo de 2024.

Agentes de la Policía Nacional en un operativo desarrollado, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Cuatro puertas blindadas

Así las cosas, se pidió autorización al juzgado para proceder a la entrada y registro de la vivienda en cuestión. Y ahí vino la primera de las sorpresas: había hasta cuatro puertas blindadas, cada una de ellas con sus correspondientes cerraduras y candados, lo que dificultó el acceso de los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Elche hasta el interior del inmueble. Al final, tardaron hasta 15 minutos en entrar, lo que llevó a sospechar a los investigadores que, durante este tiempo, los ocupantes aprovecharon para deshacerse de parte de la droga.

Dos apresados

Cuando por fin pudieron llegar los agentes de la Policía Nacional, en el interior había dos hombres, de 40 y de 34 años, que acabaron detenidos, y se intervinieron una bolsa con nueve gramos de cocaína, junto a otras nueve dosis, 50 gramos de hachís y casi 1.000 euros en billetes, así como material para la dosificación de los estupefacientes, como una báscula, y armas blancas, entre ellas, un machete. Asimismo, había dos perros potencialmente peligrosos, que fueron entregados a la protectora.