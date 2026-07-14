¿Empresa, tecnología o datos? La nueva carrera del CEU para quienes aún no han decidido qué estudiar

Terminar la PAU no siempre despeja todas las dudas. Para muchos estudiantes, la gran pregunta empieza precisamente ahora: qué estudiar en la universidad cuando interesan varias cosas a la vez. Hay quienes se ven en el mundo de la empresa, pero no quieren una formación clásica en gestión. Otros se sienten atraídos por la tecnología, la inteligencia artificial o los datos, aunque no se imaginan cursando una ingeniería informática. Y cada vez más jóvenes buscan una carrera que conecte con la transformación digital sin obligarles a elegir un único camino desde el primer día.

En ese espacio intermedio se sitúa el nuevo Grado en Inteligencia de los Negocios —Business Intelligence—, que la Universidad CEU Cardenal Herrera impartirá en Alicante a partir del curso 2026-2027. La titulación, pionera en la provincia, tiene una duración de cuatro años, 240 créditos ECTS, modalidad presencial y 45 plazas en el campus Elche/Alicante. Su objetivo es formar profesionales capaces de entender cómo funciona una empresa, interpretar datos, utilizar herramientas tecnológicas y convertir esa información en decisiones útiles.

El grado no es una carrera de Inteligencia Artificial, aunque incorpora IA aplicada. Tampoco es una ingeniería informática ni un ADE con algunas asignaturas digitales. Su propuesta está precisamente en la intersección entre empresa, tecnología y análisis. Para un futuro universitario indeciso, esa puede ser una de sus claves: permite construir un perfil híbrido, orientado a organizaciones que necesitan personas capaces de hablar el lenguaje de los datos y, al mismo tiempo, comprender el negocio.

Una carrera para conectar mundos

La economía digital ha cambiado el tipo de profesionales que demandan las empresas. Ya no basta con acumular información ni con generar gráficos. Las organizaciones necesitan saber qué está ocurriendo, por qué sucede, qué puede pasar después y qué decisión conviene tomar. El dato atraviesa hoy la banca, el comercio, la logística, la industria, el marketing, la consultoría, las finanzas o la gestión de clientes. Por eso, interpretar información se ha convertido en una competencia transversal.

Los coordinadores del nuevo grado, Francisco Sogorb y Gabriel Ravello, plantean el Business Intelligence como un concepto amplio. No se limita al análisis del día a día de una empresa, sino que abarca desde la lectura operativa del negocio hasta los modelos avanzados de predicción y recomendación. En otras palabras, combina una vertiente clásica —informes, indicadores, cuadros de mando y análisis descriptivo— con otra avanzada, apoyada en inteligencia artificial, machine learning, deep learning y analítica predictiva.

Esta diferencia ayuda a entender qué estudiará el alumnado. No se trata solo de aprender programación ni únicamente de formarse en gestión. La titulación combina materias de economía, finanzas, marketing, fiscalidad, estrategia, mercados internacionales y dirección de organizaciones con programación, estadística, Big Data, minería de datos, visualización de información, sistemas de reporting, ciberseguridad, legaltech, inteligencia artificial y ética del dato. La clave está en conectar ambos lenguajes.

Aprender a decidir con datos

El futuro profesional que plantea esta titulación no trabaja únicamente con herramientas digitales. Trabaja con preguntas empresariales: por qué bajan las ventas, qué clientes tienen más probabilidad de abandonar una marca, cómo anticipar la demanda, dónde se están produciendo ineficiencias o qué indicadores necesita un equipo directivo para tomar decisiones. Por eso, el grado se orienta a traducir datos complejos en información comprensible y útil.

Los estudiantes trabajarán con herramientas habituales en entornos profesionales, como Python, R, Power BI, Tableau, SQL, NoSQL, Spark, machine learning o procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, el interés no está en acumular nombres de programas, sino en aprender a aplicarlos a problemas reales: analizar ventas, segmentar clientes, detectar riesgos, reducir costes, construir cuadros de mando, mejorar procesos o valorar escenarios antes de decidir.

La titulación combina empresa, tecnología, inteligencia artificial y análisis de datos para formar perfiles profesionales híbridos. / INFORMACIÓN

Esa formación técnica irá acompañada de una dimensión ética, humanista y sostenible. El uso de datos y de inteligencia artificial plantea preguntas que van más allá de la eficacia: qué información se utiliza, con qué finalidad, qué riesgos existen, qué sesgos pueden aparecer y qué impacto tienen las decisiones basadas en algoritmos. Por eso, el plan incorpora contenidos vinculados a privacidad, ciberseguridad, gobernanza del dato, legaltech, responsabilidad social y uso ético de la tecnología.

Alicante como entorno empresarial

El grado se impartirá en el Campus Cámara CEU, ubicado en la Cámara de Comercio de Alicante, un emplazamiento que conecta la formación universitaria con el tejido empresarial de la provincia. Al mismo tiempo, el alumnado estará vinculado a la vida universitaria del campus de Elche de la CEU UCH. Esta doble dimensión permite combinar el contacto con empresas, profesionales y emprendedores en Alicante con la experiencia académica y universitaria del campus ilicitano.

La orientación práctica será uno de los elementos diferenciales. La titulación prevé metodologías activas, proyectos, casos prácticos, aprendizaje experiencial y contacto con profesionales que trabajan en datos, transformación digital, consultoría tecnológica e inteligencia artificial aplicada. El objetivo es que el estudiante no espere al final de la carrera para aproximarse al mundo profesional, sino que empiece desde los primeros cursos a trabajar con problemas, herramientas y dinámicas reales.

Para quienes quieran reforzar su perfil directivo, la CEU UCH ofrecerá también el Doble Grado en Inteligencia de los Negocios + Dirección de Empresas. Esta opción combina la visión global de la gestión empresarial con las competencias técnicas del Business Intelligence y está orientada a ámbitos como consultoría, control de gestión, dirección basada en datos, innovación corporativa, transformación digital o proyectos de inteligencia artificial aplicada a la empresa.

Prácticas en empresas referentes

El nuevo grado se implantará en un entorno en el que la conexión con empresas será parte del recorrido formativo. Los estudiantes aplicarán la analítica, la tecnología y la estrategia empresarial a casos reales, con el apoyo del servicio de Carreras Profesionales. Entre las compañías citadas por la Universidad como espacios en los que el alumnado podrá dar sus primeros pasos figuran NTT Data, DXC Technology, PwC, Tempe, StrateBI, Hoff, Panama Jack, Sprinter, Greene y Enfoca. “Para un estudiante que acaba de terminar la PAU, ese contacto con empresas de tecnología, consultoría, moda, retail, energía o transformación digital sitúa el grado en un terreno concreto: el de las organizaciones que ya utilizan los datos para competir, crecer y decidir”, advierte Álvaro Antón, vicerrector del CEU UCH en Elche.