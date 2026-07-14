La fisioterapia que acompaña los primeros años de vida

La fisioterapia pediátrica no se limita a tratar una lesión ni empieza cuando aparece una alteración concreta. En muchos casos, acompaña procesos largos y sensibles: el desarrollo de un bebé prematuro, la evolución psicomotora de un niño, una dificultad respiratoria, una patología neurológica, un problema musculoesquelético o la adaptación de una intervención terapéutica al entorno familiar y escolar. Desde esa mirada, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado en Elche la graduación de la primera promoción del Diploma Universitario de Experto en Fisioterapia Pediátrica, “un posgrado dirigido a fisioterapeutas que buscan especializarse en la atención infantil desde un enfoque clínico, práctico y basado en la evidencia”.

La graduación de esta primera promoción permite poner el foco en una especialidad que ha ganado presencia en los últimos años dentro de la atención sanitaria y educativa. El título, coordinado por las fisioterapeutas y profesoras Yolanda Noguera y Cristina Salar, tiene un año de duración y está concebido para profundizar en la valoración, prevención y tratamiento de las principales alteraciones que pueden afectar al desarrollo infantil desde los primeros meses de vida hasta la adolescencia. Se imparte en modalidad presencial en Elche/Alicante, con 26,5 créditos ECTS y una oferta limitada a 26 plazas, una dimensión que permite trabajar con grupos reducidos y un seguimiento próximo del alumnado.

El posgrado forma a fisioterapeutas en la atención infantil desde un enfoque clínico, práctico y basado en la evidencia científica. / INFORMACIÓN

Para Yolanda Noguera, el objetivo del diploma es “dotar a los alumnos de las herramientas científicas, clínicas y prácticas más avanzadas para abordar la atención y el tratamiento del desarrollo psicomotor y neurológico de la población infantil desde sus primeros meses de vida hasta la adolescencia”. La afirmación resume una de las claves del programa: no formar únicamente en técnicas, sino en una manera de observar al niño, interpretar su evolución, valorar su contexto y decidir qué intervención resulta más adecuada en cada etapa.

Del neonato al adolescente

El posgrado plantea un recorrido amplio por el desarrollo infantil. Los alumnos trabajan las bases de la fisioterapia pediátrica, el abordaje del neonato y del niño prematuro, la estimulación precoz, la valoración del bebé y del niño, la neurología pediátrica y el tratamiento de patologías musculoesqueléticas. “A partir de esa base, el programa incorpora también contenidos de fisioterapia respiratoria, psicomotora, visceral y oncológica, áreas que permiten comprender la complejidad de la intervención en población infantil”, asegura Noguera.

En esa línea, Cristina Salar destaca que “esta amplitud responde a una realidad asistencial: el fisioterapeuta pediátrico puede encontrarse con necesidades muy distintas según la edad, el diagnóstico, la evolución clínica o el entorno del paciente. No es lo mismo intervenir en los primeros meses de vida que acompañar a un adolescente, ni trabajar con un niño prematuro, con una alteración neurológica o con una dificultad respiratoria. Por eso, el programa insiste en el razonamiento clínico y en la capacidad de adaptar los recursos terapéuticos a cada caso”.

La metodología combina teoría actualizada, práctica clínica, análisis de casos reales y técnicas de tratamiento contrastadas. El objetivo es que el aprendizaje no quede en un plano conceptual, sino que pueda trasladarse a la realidad profesional. En un ámbito como la fisioterapia pediátrica, donde cada avance o dificultad puede condicionar el desarrollo del niño, resulta especialmente importante aprender a valorar, intervenir, revisar objetivos y modificar el tratamiento cuando la evolución del paciente lo exige.

El entorno también forma parte del tratamiento

Uno de los rasgos más destacados del diploma es su enfoque integral. “La intervención no se dirige únicamente al niño, sino también a su entorno. La familia, la escuela, los hábitos cotidianos, el juego, la naturaleza, la música y el ambiente pueden formar parte del proceso terapéutico cuando se utilizan con criterio. Esta perspectiva permite diseñar intervenciones más funcionales y adaptadas a la vida real del paciente”, apunta Noguera.

Y es que, en fisioterapia pediátrica, asegura Salar, “el tratamiento no siempre se entiende dentro de una consulta cerrada. Muchas decisiones deben dialogar con lo que el niño hace en casa, en el aula, en el parque o en otros espacios cotidianos. De ahí que el programa incorpore herramientas que ayudan a integrar la intervención en el día a día y a favorecer la participación del menor. La clave no está solo en aplicar una técnica, sino en comprender cómo esa técnica puede mejorar la función, la autonomía y la calidad de vida del niño”.

La formación abarca desde la atención al neonato y al niño prematuro hasta la intervención neurológica, respiratoria y musculoesquelética. / INFORMACIÓN

Para ambas, el posgrado acerca además al alumnado a distintos contextos profesionales. La fisioterapia escolar, la fisioterapia hospitalaria y el trabajo desarrollado en los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana forman parte del recorrido formativo. Esta aproximación permite conocer cómo cambia la intervención cuando se realiza en un hospital, en un centro educativo, en un servicio especializado o en coordinación con otros profesionales sanitarios y educativos.

Innovación, práctica e investigación

La innovación ocupa también un lugar relevante en el plan de estudios. Los participantes reciben formación en ecografía pediátrica, porteo ergonómico, valoración de la función lingual y anquiloglosia, hidroterapia e hipoterapia. Son herramientas que amplían las posibilidades de intervención y que ayudan al fisioterapeuta a valorar y tratar necesidades que no siempre se resuelven desde una única técnica.

La formación se completa con un módulo específico orientado a la investigación, en el que los estudiantes desarrollan un proyecto académico propio bajo supervisión experta. Este bloque busca reforzar la relación entre práctica clínica y evidencia científica. En una especialidad en crecimiento, investigar no es un añadido, sino una forma de revisar procedimientos, medir resultados y consolidar intervenciones eficaces.

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El claustro del Diploma Universitario de Experto en Fisioterapia Pediátrica está integrado por profesionales en activo con experiencia clínica, docente e investigadora. Esta conexión con la realidad asistencial permite que los contenidos estén vinculados a los retos que los fisioterapeutas encuentran en su trabajo diario y facilita que el aprendizaje se construya desde casos, preguntas y situaciones profesionales concretas.