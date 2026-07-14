El guiño del alcalde de Elche con sus antepasados

Era 27 de agosto de 2024 cuando el alcalde, Pablo Ruz, daba a 280 kilómetros de distancia de Elche el pistoletazo de salida de las Fiestas de Guadix con un emotivo pregón en la plaza de la Constitución del municipio granadino rindiendo homenaje a la mujer, y recordando con mucha emoción los orígenes accitanos de su abuela paterna, que emigró hace décadas a la ciudad de las palmeras.

“Un nieto de Guadix que ahora es el primer servidor de los ilicitanos como alcalde pronunciando el pregón en la ciudad que, de forma muy importante, me ha hecho ser y de la que tuvieron que marchar mis abuelos hace casi 70 años”, expresaba entonces, y meses después de negociarse el hermanamiento, en aquella calurosa noche. Casi dos años después y a 33 grados, pero a plena luz del día, las tornas se cambiaron y el primer edil hizo de anfitrión este martes para reconocer a la ciudad andaluza. Y es que después de que el Ejecutivo local de PP y Vox le haya dedicado palmeras en el Parque Municipal a varias ciudades de la geografía española, algunas con apenas conexión con Elche salvo porque están gobernadas por el Partido Popular, esta vez el homenaje tomó forma de jardín.

Hermanamiento

Y no en una zona cualquiera, si no en una de las puertas de acceso a la ciudad en la ronda oeste, a escasos metros del pabellón inclusivo Sara Marín y María Díez y del centro comercial l'Aljub. Desde allí el equipo de gobierno recibió al alcalde de Guadix, Jesús Lorente, también del PP, así como a una delegación de concejales de la ciudad hermanada, entre quienes figuraban los responsables de las áreas de Urbanismo, Turismo, Fiestas, Medio Ambiente y Tecnologías y Juventud. Un acto institucional en toda regla, con despliegue de altavoces incluido, para dar por inaugurada la Ronda Ciudad de Guadix, la nueva denominación de la Circunvalación Oeste que se empezó a adecentar el pasado febrero con una inversión de más de 200.000 euros para acabar con la mala imagen del sector.

Corporaciones municipales de Elche y Guadix tras la inauguración del jardín / AXEL ALVAREZ

Ruz, que tomó primero la palabra, insistió en que este guiño con Andalucía, y en concreto con los accitanos, es un homenaje permanente a tantas personas que un día dejaron su tierra para buscar una oportunidad "y encontraron en Elche una ciudad de acogida”. El alcalde recordó que actualmente cerca de 13.000 ilicitanos nacidos en Andalucía residen en Elche, muchos de ellos procedentes de Carrús, y subrayó que “esta ciudad siempre ha tenido los brazos abiertos para quien ha venido a trabajar, a construir y a contribuir al progreso común”.

Transformación urbana

El primer edil defendió que la inauguración coincide con la transformación urbana del entorno para renaturalizar este acceso a la ciudad mediante nuevas zonas verdes, praderas y arbolado, para mejorar la imagen de una de las principales entradas a Elche. Su homónimo agradeció el gesto institucional y puso en valor la acogida que recibieron las familias accitanas que llegaron a la ciudad hace décadas. “Este reconocimiento emociona porque habla de personas, de raíces y de solidaridad entre ciudades. Es un homenaje a quienes vinieron buscando un futuro mejor y encontraron aquí un hogar”, afirmó. Tras el acto de designación, ambos gobiernos municipales mantuvieron un encuentro en la Sala del Consell del Ayuntamiento de Elche.

No es la primera vez que ambos alcaldes se encontraban, puesto que ya en 2023, en otra visita del alcalde accitano a Elche ambos representantes municipales apuntaban que se habían iniciado los trabajos para potenciar el hermanamiento entre ambas ciudades. “Si un hermanamiento tiene sentido es este”, subrayaba Ruz durante la recepción del gobierno municipal a su homónimo y a varios concejales de su equipo de gobierno en el despacho de alcaldía.

Orígenes

El primer edil defendía esta alianza "porque son decenas de miles los ilicitanos con orígenes en esta tierra. Queremos reconocer no sólo a los accitanos que llegaron a Elche buscando un presente y un futuro mejor, sino también a todas las personas que llegaron de otras partes de España buscando trabajo, una esperanza y aquí se quedaron”, aseguraba Ruz, quien indicaba la voluntad de que el hermanamiento se formalizase cuanto antes después del acuerdo previo en Junta de Gobierno Local. Aquel día, a mediados de noviembre, se produjo una reunión de trabajo para trazar el camino de este hermanamiento, además de visitar lugares emblemáticos de Elche como la basílica de Santa María o el Parque Municipal. “La idea es poner en marcha relaciones institucionales fluidas y trazar senderos de encuentro a nivel cultural pero también político como el hecho de retomar el proyecto del ferrocarril que comunique el Levante con Andalucía y que existió hasta 1985”, apuntó Ruz.

Entonces Ruz le regaló una réplica del busto de la Dama de Elche y na jarra accitana o jarra de novia. Según Jesús Rafael Llorente, este hermanamiento tiene “muchísimo sentido”, ya que “no hay peor cosa que el desarraigo que una familia tiene que hacer de su tierra y de su gente y agradecemos cómo Elche recibió y tendió la mano a los accitanos”. Meses después, y con motivo del pregón, Ruz visitó las instalaciones del Ayuntamiento de Guadix junto a Lorente. Durante la recepción, el regidor ilicitano le entregaba como obsequio una imagen de la Virgen de la Asunción, sin imaginarse el alcalde andaluz que en dos años tendrían también una ronda por la que pasan a diario miles de vehículos. Por su parte, Lorente le entregó en aquel encuentro una pequeña representación artesanal de la localidad accitana.