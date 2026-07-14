Elche apuesta por terapias menos invasivas y más eficaces contra el cáncer de pulmón

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha puesto en marcha un programa de detección precoz de cáncer de pulmón dirigido especialmente a la población fumadora y exfumadora que presente factores de riesgo específicos. Esta iniciativa pretende actuar con una mayor precisión y ofrecer a los pacientes opciones terapéuticas menos invasivas y más eficaces, con el objetivo de favorecer el diagnóstico en las primeras fases de la enfermedad, aumentando las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

Pacientes

Este programa está dirigido a personas fumadoras y exfumadoras, de entre 50 y 77 años, con un Índice de Paquetes-Año, medida que calcula el consumo acumulado de tabaco multiplicando el número de cigarros fumados al día por los años de consumo, superior a 20. Asimismo, también entran dentro de esta categoría los exfumadores con menos de 15 años de abstinencia tabárquica. La participación se gestiona a través del médico de cabecera, que evaluará los criterios y derivará al paciente al programa.

Crecimiento

Este proyecto está liderado por el servicio de Cirugía Torácica que, desde su puesta en marcha en junio de 2010, ha registrado un crecimiento significativo que se manifiesta en los resultados obtenidos: de pasar de atender a 36 pacientes en sus primeros meses de actividad a alcanzar los 300 en 2025, lo que supone un incremento del 317 %. En el último año, el incremento ha sido de un 11,5%, consolidando su impacto y su papel estratégico en la atención oncológica.

Detección precoz

El doctor Alejandro Torres, adjunto al servicio de Cirugía Torácica, subraya que “la detección precoz es clave en el cáncer de pulmón, ya que en sus fases iniciales puede no presentar síntomas. Con este programa podemos identificar lesiones en estadios tempranos y ofrecer tratamientos con mayores garantías de éxito, adelantándonos a la enfermedad y mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes”.

El Hospital Universitario del Vinalopó pone en marcha un programa de detección precoz de cáncer de pulmón. / INFORMACIÓN

Estudios

El cáncer de pulmón continúa siendo uno de los tumores con mayor carga sanitaria y una de las principales causas de mortalidad oncológica en España. Sin embargo, los avances en la detección indican que es posible mejorar el pronóstico de los pacientes gracias a los estudios recientes que muestran que los programas de cribado mediante tomografía computarizada, técnica que utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, de baja dosis, pueden reducir la mortalidad en aproximadamente un 20% en población de alto riesgo.

Fallecimientos

Según los datos provisionales de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2025 fallecieron en la provincia de Alicante un total de 17.277 personas, de las cuales más de 4.000 dejaron su vida a causa de tumores. Entre las patologías concretas, el cáncer de pulmón se posiciona con diferencia como la enfermedad con mayor mortalidad de la zona alicantina, al ser el responsable de los 914 fallecimientos. De lejos le siguen el cáncer de próstata, con 239 y el cáncer de mama, con 238.

Tercer año

Es más, a nivel nacional, el cáncer lidera la mortalidad entre la población. Según el informe del INE, es el tercer año consecutivo que esta enfermedad se posiciona como la principal causa de muerte en España, representando el 26,4% del total de defunciones.

Paso decisivo

El jefe del servicio de Cirugía Torácica, el doctor Juan Manuel Córcoles, concluye que “este programa supone un paso decisivo hacia una medicina más preventiva y personalizada. Identificar el cáncer de pulmón antes de que aparezcan los síntomas nos permite actuar con mayor precisión y ofrecer a nuestros pacientes, opciones terapéuticas menos invasivas y más eficaces. Nuestro objetivo es seguir avanzando en detección precoz para reducir el impacto de esta enfermedad en nuestra población”.

Iniciativa

Con este nuevo proyecto en marcha, el Hospital Universitario del Vinalopó logra reforzar su estrategia de prevención y diagnóstico temprano, demostrando su compromiso con una atención anticipada y proactiva, centrada en la detección de patologías frecuentes en aquellos grupos de alto riesgo, según subrayan desde el centro sanitario.