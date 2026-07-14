La huella digital del trabajador abre un nuevo frente en los despidos laborales

Un comentario en una red social, una fotografía compartida fuera del horario de trabajo o una opinión política publicada desde una cuenta personal pueden terminar influyendo en una relación laboral. Sin embargo, que ese contenido sea visible en internet no significa que pueda utilizarse automáticamente para justificar una sanción o un despido. Cada caso exige analizar su contexto, su alcance y la conexión real que mantiene con el puesto de trabajo.

Esta es la cuestión central de una investigación desarrollada por María Rosa García Vilardell, profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche. El estudio examina cómo las redes sociales han desdibujado la frontera entre la vida privada y la profesional, y plantea revisar conceptos jurídicos como la intimidad, la buena fe contractual y el deber de lealtad.

El trabajo, publicado en la Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, analiza resoluciones del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de esa jurisprudencia, García Vilardell propone un marco que evite considerar cualquier publicación polémica como una causa automática de despido.

No todo lo visible en redes sociales es público

La investigación parte de una realidad que los tribunales deben afrontar cada vez con mayor frecuencia: los trabajadores mantienen una actividad digital constante fuera del horario laboral, pero sus comentarios, imágenes o interacciones pueden llegar hasta la empresa, difundirse sin su intervención o aparecer fuera del contexto en el que fueron publicados.

Para explicar este escenario, García Vilardell recurre al concepto de “vida social privada digital”. Se trata de un espacio intermedio en el que una persona comparte una parte de su identidad con otros usuarios, sin que ello suponga renunciar a sus derechos ni autorizar que esos contenidos puedan utilizarse después con cualquier finalidad.

«Las redes sociales no eliminan la vida privada del trabajador. El hecho de publicar una imagen o una opinión no significa que ese contenido quede a disposición de terceros para emplearlo sin límites», explica la profesora de la CEU UCH. Antes de extraer consecuencias laborales, añade, habría que valorar a quién se dirigía el mensaje, qué configuración tenía la cuenta, cómo llegó hasta la empresa y cuál fue su difusión efectiva.

La libertad de expresión, la libertad ideológica, la protección de datos y el derecho a la vida privada continúan limitando el poder disciplinario empresarial. El problema es que el entorno digital introduce elementos que no existían en la comunicación tradicional: los mensajes permanecen, pueden ser copiados por terceros, difundirse de forma masiva y alcanzar una notoriedad que el autor no había previsto.

El despido no puede ser una respuesta automática

El estudio advierte de que algunas decisiones judiciales continúan aplicando al entorno digital criterios propios de la era analógica. La existencia de un mensaje escrito, su potencial difusión y una posible conexión con la empresa pueden terminar utilizándose para acreditar una ruptura de la buena fe contractual.

Sin embargo, la investigación sostiene que ese razonamiento resulta insuficiente. Una publicación puede hacerse viral sin que el trabajador haya promovido su difusión, llegar a destinatarios diferentes de los inicialmente previstos o ser recuperada años después. También puede proceder de una cuenta restringida que el usuario consideraba parte de su espacio personal.

«No toda conducta socialmente reprobable tiene necesariamente relevancia laboral», señala García Vilardell. «Hay que determinar si existe una conexión suficiente con el trabajo, si se ha producido un perjuicio acreditado y si la medida adoptada por la empresa es proporcional». Una actuación puede generar consecuencias jurídicas o sociales sin que el despido tenga que ser siempre la respuesta.

Por ello, el estudio propone atender también a la autoría, la intención, el contexto, la identificación del trabajador con la empresa y la existencia de alternativas menos graves que la extinción del contrato. El contenido de la publicación importa, pero no debería ser el único factor.

Empresas con ideario: un escenario diferente

La investigación dedica una parte central a las denominadas empresas de tendencia, organizaciones cuya actividad está vinculada a un ideario religioso, político, sindical, educativo, informativo o moral. En esta categoría pueden incluirse partidos políticos, sindicatos, entidades religiosas, centros educativos confesionales y determinados medios de comunicación.

En estas organizaciones, la conducta pública del trabajador puede adquirir una relevancia distinta, porque la coherencia del ideario forma parte de su identidad. No obstante, esa circunstancia no permite controlar de manera general la vida privada de la plantilla ni sancionar cualquier opinión que se aparte de la posición institucional.

«Trabajar en una organización con ideario no supone renunciar a la libertad ideológica», sostiene García Vilardell. «La cuestión es comprobar si la conducta afecta de forma concreta a las funciones desempeñadas o a la credibilidad de la institución. No puede confundirse la defensa del ideario con una vigilancia sobre la vida personal».

La situación es diferente en una empresa ordinaria, que no puede invocar afinidades políticas, religiosas o morales para limitar las convicciones de sus trabajadores. En estos casos, cualquier sanción exige demostrar una relación directa entre la conducta digital, el puesto y un incumplimiento contractual.

Tres claves: puesto, actitud pública y notoriedad

Para resolver estos conflictos, la investigación propone valorar tres factores. El primero es la naturaleza de la función desempeñada. No existe la misma vinculación con el ideario en un puesto de representación, docencia o comunicación que en una tarea técnica, administrativa o de mantenimiento.

El segundo es la actitud pública del trabajador. Los tribunales deberían comprobar si el empleado relacionó voluntariamente sus opiniones con la empresa, utilizó elementos corporativos, mencionó su puesto o presentó sus manifestaciones como parte de su perfil profesional.

El tercero es la notoriedad digital: el alcance real de la publicación, su accesibilidad, su viralidad y las consecuencias que produjo. Una opinión compartida en un entorno restringido no puede recibir la misma valoración que un mensaje difundido de forma masiva y asociado directamente a la organización.

La autora plantea, además, que España regule con mayor precisión las empresas de tendencia y diferencie entre funciones vinculadas al ideario y puestos de carácter neutro. También propone adaptar al entorno digital el artículo 4.2 de la Directiva europea 2000/78/CE, relativo a las diferencias de trato por religión o convicciones en determinadas organizaciones.