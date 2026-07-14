Videojuegos
Mario Bros celebra su 40 aniversario en Santa Pola
El Nintendo Switch 2 Tour llega a la villa marinera del 20 al 22 de julio, donde se instalarán carpas en la plaza de la Glorieta que contarán con más de 15 videojuegos para vivir experiencias en familia
El icónico personaje de Nintendo, Super Mario, está de aniversario en Santa Pola. Se cumplen 40 años desde el lanzamiento del videojuego en Japón, y por este motivo, durante los meses de verano de 2026, el Nintendo Switch 2 Tour recorrerá 13 localidades españolas, con 74 puestos de juegos y más de 15 videojuegos distintos. En esa gira la villa marinera será una de las afortunadas. Concretamente del 20 al 22 de julio se instalarán carpas en la plaza de la Glorieta donde los aficionados a este universo podrán participar de forma gratuita. La actividad será desde las 18 horas hasta la medianoche con la intención de aprovechar las franjas más frescas del día.
Carreras
Los amantes de la adrenalina y la velocidad podrán poner a prueba sus habilidades al volante en las carreras de coches de Mario Kart World y competir para hacerse con el primer puesto a base de acelecerador, atajos y lanzamiento de pieles de plátano, un elemento clásico del juego que consigue ralentizar durante unos segundos al jugador que le persigue. El objetivo de esta novedosa actividad es que amigos y familias encuentren una oportunidad para divertirse juntos mientras cada persona es protagonista de una experiencia diferente.
Tenis
Para los aficionados de la raqueta llega Mario Tennis Fever. El mecanismo es sencillo: lo único que hay que hacer para ganar es conseguir juego, set y partido.
Aventuras
En Super Mario Bros Wonder disfrutarán aquellos que quieran formar parte del mismo equipo superando diferentes niveles de plataformas. La opción de competir o colaborar se encuentra en Super Mario Party Jamboree a través de una gran variedad de minijuegos disponibles para disfrutar en grupo. La aventura individual llega de la mano de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, que consiste en viajar por el cosmos con Mario, Estela y sus queridos destellos.
Amigos
Por si fuera poco, los amigos de Mario también tienen un hueco en esta divertida experiencia veraniega. El tragón dinosaurio Yoshi protagoniza Yoshi and the Mysterious Book, un juego que consiste en encontrar y catalogar nuevas especies. El eterno rival de Mario, Donkey Kong, será el protagonista de una aventura llena de acción, junto con su acompañante Pauline, en la que tratarán de encontrar sus amados plátanos en Donkey Kong Bananza.
Principiantes
Además, para aquellos participantes que no sean expertos y presenten más dificultades a la hora de superar los niveles, Super Mario Bros Wonder cuenta con ciertos personajes invulnerables para que puedan avanzar al mismo ritmo que aquellos jugadores que tienen más experiencia y dominan mejor el juego. Es más, también hay retos y sorpresas ocultas para que los más hábiles encuentren desafíos a su altura.
Alternativas
Dentro de la Nintendo Switch 2, se destacan diferentes formas de jugar dependiendo de los gustos de cada uno. Para aquellos que busquen videojuegos más relajados, creativos, estéticos y sin competición al mando, podrán participar en experiencias como Animal Crossing, Pokémon Pokopia, Rhythm Paradise Groove o Tomodachi Life.
Tour
La experiencia de Super Mario Bros también llega a otros rincones de la Comunidad Valenciana, como Gandía el 25 y 26 de julio, y continuará su gira por otros municipios de territorio nacional como Calafell, Cambrils, Castro Urdiales, Valladolid, Avilés o Vigo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los racós, los cuartelillos y las barracas tendrán que cerrar en las Fiestas de Agosto de Elche entre las 17 y las 20 horas
- Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor
- Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar
- La ruta de senderismo con más historia en la provincia de Alicante: aves, charcas y hasta búnkeres de la Guerra Civil
- Un incendio en las cámaras frigoríficas de una nave de Santa Pola moviliza a cuatro parques de bomberos
- Estos son los conciertos que habrá en el Hort de Baix en las Fiestas de Agosto de Elche
- José Galiano, director del Conservatorio de Elche: «Duele que se hayan perdido talentos porque no hemos podido crecer»
- Bomberos de Elche alertan de goteras, cristales rotos y falta de mangueras en plena ola de incendios