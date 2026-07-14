Mario Bros celebra su 40 aniversario en Santa Pola

El icónico personaje de Nintendo, Super Mario, está de aniversario en Santa Pola. Se cumplen 40 años desde el lanzamiento del videojuego en Japón, y por este motivo, durante los meses de verano de 2026, el Nintendo Switch 2 Tour recorrerá 13 localidades españolas, con 74 puestos de juegos y más de 15 videojuegos distintos. En esa gira la villa marinera será una de las afortunadas. Concretamente del 20 al 22 de julio se instalarán carpas en la plaza de la Glorieta donde los aficionados a este universo podrán participar de forma gratuita. La actividad será desde las 18 horas hasta la medianoche con la intención de aprovechar las franjas más frescas del día.

Carreras

Los amantes de la adrenalina y la velocidad podrán poner a prueba sus habilidades al volante en las carreras de coches de Mario Kart World y competir para hacerse con el primer puesto a base de acelecerador, atajos y lanzamiento de pieles de plátano, un elemento clásico del juego que consigue ralentizar durante unos segundos al jugador que le persigue. El objetivo de esta novedosa actividad es que amigos y familias encuentren una oportunidad para divertirse juntos mientras cada persona es protagonista de una experiencia diferente.

Tenis

Para los aficionados de la raqueta llega Mario Tennis Fever. El mecanismo es sencillo: lo único que hay que hacer para ganar es conseguir juego, set y partido.

Aventuras

En Super Mario Bros Wonder disfrutarán aquellos que quieran formar parte del mismo equipo superando diferentes niveles de plataformas. La opción de competir o colaborar se encuentra en Super Mario Party Jamboree a través de una gran variedad de minijuegos disponibles para disfrutar en grupo. La aventura individual llega de la mano de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, que consiste en viajar por el cosmos con Mario, Estela y sus queridos destellos.

Mario Bros y sus amigos llegan a Santa Pola del 20 al 22 de julio / INFORMACIÓN

Amigos

Por si fuera poco, los amigos de Mario también tienen un hueco en esta divertida experiencia veraniega. El tragón dinosaurio Yoshi protagoniza Yoshi and the Mysterious Book, un juego que consiste en encontrar y catalogar nuevas especies. El eterno rival de Mario, Donkey Kong, será el protagonista de una aventura llena de acción, junto con su acompañante Pauline, en la que tratarán de encontrar sus amados plátanos en Donkey Kong Bananza.

Principiantes

Además, para aquellos participantes que no sean expertos y presenten más dificultades a la hora de superar los niveles, Super Mario Bros Wonder cuenta con ciertos personajes invulnerables para que puedan avanzar al mismo ritmo que aquellos jugadores que tienen más experiencia y dominan mejor el juego. Es más, también hay retos y sorpresas ocultas para que los más hábiles encuentren desafíos a su altura.

Alternativas

Dentro de la Nintendo Switch 2, se destacan diferentes formas de jugar dependiendo de los gustos de cada uno. Para aquellos que busquen videojuegos más relajados, creativos, estéticos y sin competición al mando, podrán participar en experiencias como Animal Crossing, Pokémon Pokopia, Rhythm Paradise Groove o Tomodachi Life.

Tour

La experiencia de Super Mario Bros también llega a otros rincones de la Comunidad Valenciana, como Gandía el 25 y 26 de julio, y continuará su gira por otros municipios de territorio nacional como Calafell, Cambrils, Castro Urdiales, Valladolid, Avilés o Vigo.