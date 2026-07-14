A 25 metros bajo el cielo en Elche

Con cierto sentido romántico el cielo del Misteri d'Elx se elevó este martes a 25 metros de altura haciéndole un guiño a aquella campaña del Ayuntamiento por el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. Si nos fijamos en lo técnico, no deja de ser una lona de 15 metros de diámetro que cuando se despliega adquiere un valor simbólico y, ciertamente hipnótico, por no decirlo, que anticipa todo lo que vendrá en apenas un mes con las representaciones en la basílica de Santa María de Elche. Así, por momentos el cielo eclipsó el templo sagrado, como convino en decir el mestre de ceremonias, Pablo Más, generando una sensación de recogimiento difícil de explicar con un ambiente tenue dentro del edificio religioso. Eran las 8.37 horas cuando los tramoyistas hicieron de las suyas para que comenzase la elevación de la gran estructura circular que permanecerá suspendida a y que servirá de soporte para toda la tramoya aérea de la representación.

Preparación

Este montaje supone el primero de los grandes hitos visibles de una preparación que durante meses permanece prácticamente oculta para el público. A partir de ahora, la basílica irá transformándose progresivamente hasta convertirse en el escenario del drama asuncionista, con la instalación del cadafal, el andador y el resto de la maquinaria escénica, que se esperan para los próximos diez días.

El alcalde, Pablo Ruz, destacó el carácter simbólico del momento y aseguró que la subida del cielo supone "el comienzo de la cuenta atrás" para la celebración de la Festa. Insistió en que "es una suerte ver ya el cielo del Misteri en la cúpula de Santa María" agregando que durante todo el año la Escolanía y la Capella están ensayando para que las voces brillen en agosto.

Una semana para completar el montaje

El Mestre de Cerimònies del Patronato del Misteri, Pablo Más, explicó que el montaje del cielo se prolongará durante toda la semana debido al complejo sistema mecánico que utiliza la representación. La estructura, de 15 metros de diámetro y situada a 25 metros de altura, requiere aproximadamente una semana de trabajos antes de poder comenzar la instalación de la tramoya baja.

El cielo ya montado a falta de extenderse / AXEL ALVAREZ

"Ahora lo principal es montar el cielo, que nos llevará alrededor de una semana, y una vez esté completamente instalada podremos empezar con la tramoya baja, porque por cuestiones de seguridad no puede hacerse antes", explicó.

Será únicamente cuando toda la maquinaria aérea quede asegurada cuando comiencen los trabajos de instalación del cadafal y del entramado de madera situado sobre el suelo de la basílica. Esta segunda fase resulta mucho más rápida, aunque implica el movimiento de un gran volumen de piezas de madera como si de un laberinto se tratase, resumió Mas.

Tecnología medieval

Uno de los aspectos más singulares del Misteri es que su maquinaria continúa funcionando prácticamente igual que hace siglos. Según explicó el Mestre de Cerimònies, el sistema conserva los mecanismos tradicionales y mantiene intacta la técnica constructiva heredada. A este respecto defendió que La Festa dispone de una tramoya medieval, y que la que se emplea actualmente tiene entre 300 y 350 años de antigüedad, "pero todos los mecanismos originales, la forma de trabajar y la manera de mover la maquinaria son exactamente los mismos que utilizaba el Misteri hace 500 años", explicó.

Ese respeto absoluto por el sistema histórico es precisamente el que hace que el montaje requiera varios días de trabajo especializado. "La estructura utiliza grandes maderas, antiguos mástiles de barco que forman una cabria sobre la que se instalan poleas y un torno. Es un trabajo en el que hay muy poco tornillo y muchísimo nudo", indicó.

Lejos de considerar este método una dificultad, Mas defendió que constituye uno de los mayores patrimonios ocultos de la representación.

"Es uno de los grandes valores del Misteri. Toda la maquinaria escénica funciona exactamente igual que hace cinco siglos. Es impresionante y, además, nunca he visto nada más seguro", afirmó.

Comienzan los ensayos

Una vez concluya el montaje completo de la tramoya, comenzarán los ensayos en el interior de la basílica con la participación de la Escolanía, la Capella y el resto de integrantes de la representación.

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Para el alcalde, todo ello desembocará en unas nuevas representaciones de agosto que volverán a convertir Santa María en el centro de una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes del patrimonio valenciano. "Cada año pensamos que ha sido el mejor y estoy convencido de que este volverá a ser así", concluyó.