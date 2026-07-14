Ruz tilda de "polémica artificial" las críticas de la oposición por la falta de mujeres en el Patronato del Misteri d'Elx

Horas después de que PSOE y Compromís alertasen de la pérdida de representación femenina en el seno de la junta rectora del Patronato del Misteri d'Elx, con sólo dos mujeres entre los doce nuevos nombramientos como patronos, y dejando una estructura de 10 mujeres sobre 31 componentes, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, rechazó las críticas calificando la controversia de "polémica artificial" y "ficticia". Preguntado por este diario sobre la cuestión durante el montaje del cielo en la basílica, Ruz puso énfasis en las quejas de los socialistas sobre el hecho de que haya nombramientos políticos, como el caso de dos asesores del bipartito de PP y Vox y del edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, quien amplía su representación en las celebraciones locales después de asumir también el cargo de interpretar a Francesc Cantó en las fiestas de la Venida de la Virgen.

Ceses

A este respecto el primer edil reprobó que la oposición cuestione exactamente "lo mismo que ellos hicieron", refiriéndose, sin mencionarlos, a patronos que han cesado con vinculaciones en formaciones políticas, como podría ser el caso del ex alcalde socialista Diego Macià o la portavoz de la coalición valencianista, Esther Díez, que ha ejercido este papel tanto en el gobierno como en la oposición en los últimos ocho años.

Con lo cuál, y desviando primero la pregunta sobre el papel de la mujer, Ruz habló de "hipocresía" y "cinismo" por parte de la oposición, asegurando que intentan trasladar al Patronato un debate que, a su juicio, no corresponde a la naturaleza de la institución, defendiendo, por tanto, los nombramientos por parte de la Generalitat de Guilabert, del director adjunto del gabinete del Ayuntamiento, Antonio Luis Martínez-Pujalte López y el coordinador de Alcaldía, Francisco Javier García Mora, que además es cargo electo para las próximas representaciones.

"No hay obligación de listas paritarias"

Preguntado por la posibilidad de configurar una composición paritaria, como desde el PSOE aseguran que se acordó en anteriores mandatos, Ruz insistió en que la legislación no establece ninguna obligación en ese sentido. "No existe en ninguna ley ninguna exigencia de listas cremalleras o listas paritarias". Con lo cuál, tachó la fórmula empleada por sus antecesores de querer "politizarlo absolutamente todo", en relación a tratar de buscar el equilibrio entre sexos. Ruz se aferró a que el Patronato del Misteri posee una naturaleza singular, al integrar representación civil y religiosa, por lo que consideró inapropiado trasladar criterios propios de la política institucional.

Último ensayo general antes de los días grandes del Misteri d´Elx / Áxel Álvarez / Áxel Álvarez

Configuración definitiva

Es más, el alcalde pidió esperar a la constitución definitiva del Patronato, prevista para este miércoles, antes de valorar su composición y aseguró que las mujeres tendrán un papel relevante dentro del órgano. "Esperen a ver la configuración final del Patronato y comprobarán cuál será el papel fundamental que tendrán las mujeres en los cargos de responsabilidad que contempla la propia ley", sostuvo sin desvelar si habrá cambios internos que favorezcan este equilibrio.