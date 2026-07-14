Elche ganará dos festivos en Semana Santa a costa de adelantar el inicio del curso escolar

El Consejo Escolar Municipal aprobó este martes la propuesta de modificación del calendario escolar para el curso 2026-2027 que permitirá que los días 23 y 24 de marzo, Martes y Miércoles Santo, sean no lectivos en los centros educativos de Elche. Como contrapartida, el curso comenzará antes de lo inicialmente previsto, de manera que el 8 de septiembre de 2026 pasará a ser lectivo, al igual que el 22 de diciembre de 2026, mientras que el decreto de la Generalitat apuntaba al arranque de las clases el 9 de septiembre.

La propuesta, impulsada por el bipartito de PP y Vox, salió adelante durante la reunión del Consejo Escolar y todavía deberá recibir la autorización definitiva por parte de la Dirección Territorial de Educación para que entre en vigor.

Además de la citada modificación, el órgano consultivo también dio el visto bueno a los tres días no lectivos de carácter local para el próximo curso, que serán el 7 de diciembre de 2026, el 12 de febrero de 2027 y el 3 de mayo de 2027. En el caso de la pedanía de El Altet, el festivo del 12 de febrero será sustituido por el 2 de octubre de 2026 con motivo de sus fiestas patronales.

Aula de un colegio de Elche. / Antonio Amoros

La edil de Educación, María Bonmatí, defendió la propuesta al considerar que la modificación permitirá adaptar mejor el calendario escolar a las festividades en la ciudad. Asimismo, recordó que el acuerdo adoptado no es todavía definitivo y queda supeditado a que la administración autonómica dé luz verde.

Organización

Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de Compromís, que, dirigiéndose directamente al alcalde, Pablo Ruz, entiende que ignora las advertencias de los representantes del profesorado y las organizaciones sindicales durante la reunión del Consejo Escolar.

A este respecto Esther Díez, portavoz de la coalición, reprueba que se prioricen criterios vinculados a las celebraciones de Semana Santa frente a las necesidades organizativas de los centros educativos. Según explicó, los representantes del profesorado insistieron durante la sesión en que adelantar el inicio del curso puede dificultar la preparación del curso académico. "Los profesores necesitan el tiempo suficiente para poder organizar las clases y recibir de la mejor manera posible al alumnado", insistió.

A juicio de la coalición, el tiempo previo al inicio de las clases resulta esencial para que los equipos docentes preparen la planificación del curso, coordinen la organización interna y puedan garantizar un adecuado comienzo de la actividad lectiva. Por ello, consideran que reducir esos días de preparación puede repercutir negativamente en la calidad de la atención educativa durante las primeras semanas del curso.

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"Oídos sordos"

La portavoz aseguró que, durante el debate en el Consejo Escolar, tanto los representantes del profesorado como los sindicatos trasladaron a la Concejalía de Educación los inconvenientes que podía generar esta modificación del calendario. Aun así, criticó que la responsable municipal de Educación "ha hecho oídos sordos" a esas consideraciones y ha mantenido la propuesta presentada por el gobierno local.