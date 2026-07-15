"Hay niños que lo han perdido todo": la misión humanitaria de Elche llega a Venezuela tras los terremotos

La ayuda solidaria impulsada desde Elche ya está llegando a los miles de afectados por los devastadores terremotos que sacudieron hace tres semanas Venezuela y que elevan la cifra de muertos a más de 4.560. Un equipo de seis voluntarios de la Fundación Conciénciate, integrado por psicólogos y profesionales de la intervención social se encuentra desde el lunes sobre el terreno coordinando la distribución de la ayuda humanitaria que se envió esta misma semana tras el acopio en el centro social Francesc Cantó de Carrús antes de desplazarse a los centros logísticos de Tempe en el Parque Empresarial.

Un psicólogo de Conciénciate presta ayuda emocional a personas afectadas por el terremoto / INFORMACIÓN

Hay que recordar que la firma del grupo Inditex gestionó un vuelo directo para evitar que la llegada de la infinidad de cajas con artículos de primera necesidad se retrasase hasta un mes si hubiera llegado por mar.

Este miércoles comenzó el reparto de más de 20 palets de material humanitario junto a las 50.000 pastillas potabilizadoras que financió el Ayuntamiento para tratar de matar bacterias, virus y otros microbios peligrosos de los recursos hídricos tras haber quedado fuertemente dañada la red de abastecimiento.

En escalada

La llegada del material se está realizando de forma escalonada, en función de la capacidad de carga disponible en las distintas aerolíneas que operan entre España y Venezuela, mientras la Fundación coordina su recepción y distribución junto a las entidades locales.

Tal y como exponen desde la fundación, el equipo trabaja principalmente en las zonas más castigadas del estado de La Guaira, donde el impacto de los terremotos ha dejado una situación que Gorka Chazarra, presidente del colectivo, describe como de "absoluta desolación". Desde su llegada, los voluntarios recorren diariamente los barrios afectados para identificar las necesidades más urgentes y garantizar que la ayuda llegue directamente a quienes más la necesitan.

Profesionales de Conciénciate en uno de los centros de acopio de material en Venezuela / INFORMACIÓN

Campamentos

"La situación de necesidad es absoluta", insiste Chazarra después de haber visto situaciones críticas como familias que han perdido sus viviendas y siguen durmiendo en la calle por no tener otra alternativa, así como personas que permanecen junto a los edificios derrumbados esperando la recuperación de los restos de sus familiares. También se da el caso de infinidad de afectados reubicados en campamentos provisionales instalados en los pocos inmuebles que han resistido el impacto de los seísmos.

Los enviados al lugar reiteran que cada día las necesidades cambian, de ahí que se apoyen en las organizaciones de la zona porque la coordinación es crucial para entregar productos básicos de higiene a quienes permanecen a la intemperie, agua potable, alimentos de consumo inmediato o linternas para facilitar el trabajo de los equipos que continúan buscando víctimas entre los escombros.

"Los edificios eran de muchas plantas y perfectamente en cada uno podían vivir alrededor de 400 personas", señala el responsable de la fundación alertando de que en cada calle devastada se dan situaciones de extrema vulnerabilidad.

Emergencia

Junto a la respuesta material, uno de los pilares de la intervención que desarrolla la Fundación está siendo la atención psicológica de emergencia. Los profesionales desplazados desde Elche trabajan con personas que afrontan algunos de los momentos más difíciles de sus vidas, en un contexto que indudablemente está marcado por el duelo, la incertidumbre y el impacto emocional provocado por la catástrofe.

Equipos de Conciénciate en una de las zonas devastadas de Venezuela / INFORMACIÓN

Los psicólogos van tras la pista de personas que siguen esperando noticias de familiares que permanecen bajo los escombros, niños que han perdido a sus padres, familias que han visto desaparecer su hogar y a ciudadanos que, de un día para otro, deben comenzar una nueva vida desde cero.

Superadas las primeras horas de la emergencia, la atención se centra ahora en ayudar a gestionar la enorme carga emocional que deja la tragedia. Y en ese proceso los profesionales trabajan la aceptación de las pérdidas, el acompañamiento en los procesos de duelo y el tratamiento inicial de las situaciones traumáticas vividas durante los terremotos y en los días posteriores. En definitiva, "acompañar emocionalmente a las personas en la realidad que existe después de la tragedia, ayudándoles a empezar a planificar cómo será su futuro", resume el presidente de Conciénciate.

Videollamada

Después de que Chazarra comunicase a la ciudadanía a través de las redes sociales de la organización cuál es la realidad que se han encontrado, el alcalde, Pablo Ruz y la concejala de Cooperación Internacional, Celia Lastra, mantuvieron contactos con el responsable de la entidad a través de una videollamada para conocer de primera mano la evolución de la misión humanitaria. Durante la conversación, el presidente de la Fundación trasladó la dureza de la situación que se vive sobre el terreno y reiteró que la reconstrucción será un proceso largo y complejo que requerirá del apoyo continuado de la sociedad.

Expedición

La expedición desplazada a Venezuela llega después de una movilización solidaria iniciada hace apenas unos días en la ciudad, donde particulares, empresas e instituciones como Elche Acoge se volcaron para reunir toneladas de material de primera necesidad destinado a las víctimas de los terremotos que se envió por puente aéreo gracias a la firma textil. Entre el material que se preparó figuran más de 50.000 mascarillas de alta protección, 27.750 unidades de material de curas, cerca de 15.000 pañales, 10.000 barritas energéticas, 3.690 esponjas jabonosas, 1.500 paquetes de toallitas húmedas y 180 biberones, además de otros productos sanitarios y de primera necesidad.

Convenio

En su momento el Consistorio también anunció que trabaja en una segunda fase de ayuda centrada en la reconstrucción preparando un convenio con Cáritas Elche para canalizar una partida municipal de 50.000 euros que será ejecutada sobre el terreno por Cáritas Venezuela.

Mary Ponte, delegada por la Hispanidad y la Libertad de la Generalitat, durante el despliegue en Elche / Áxel Álvarez

Desde Acción Social explicaron, igualmente, que la Oficina Pangea ha estado atendiendo a familias venezolanas residentes en Elche, sin trascender el número de quienes viviendo en la ciudad han perdido a familiares o cuyas viviendas han quedado destruidas y que están solicitando información para poder traer a sus seres queridos a España mediante mecanismos de protección internacional por razones humanitarias.

En aquella recepción de ayuda la delegada para la Hispanidad y Libertad, Mary Ponte, incidió en que Venezuela ha sido destruida durante décadas y ahora un doble terremoto ha terminado de devastar buena parte de su zona costera. "Cada caja, cada euro y cada gesto son infinitamente agradecidos", expuso llamando a la solidaridad del pueblo español.