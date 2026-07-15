Estos son los cambios para aparcar en la zona azul en Elche para la segunda quincena de julio y para agosto

Con el inicio de la segunda quincena de julio, y el calor apretando tras encadenar una ola de calor tras otra, el trasiego en Elche se ha rebajado de forma considerable. Por eso mismo, un año más, el Ayuntamiento ha optado por implantar cambios en la zona azul. Así las cosas, desde este mismo miércoles, el servicio de la ORA será gratuito por las tardes. Solo habrá que pagar por aparcar en la zona de estacionamiento regulado de 9 a 13 horas de lunes a viernes. Los sábados el servicio será gratuito durante toda la jornada.

El nuevo horario estará en vigor hasta el 31 de julio, ya que, durante todo el mes de agosto, la ORA será gratuita durante todo el día, como ha venido sucediendo tradicionalmente.

Aparcamiento en zona azul en el centro de Elche. / Antonio Amorós

Incentivo

Desde el Ayuntamiento de Elche explicaron que, con esta medida, lo que se busca es cumplir con las peticiones de vecinos y comerciantes para, en última instancia, ofrecer un incentivo al comercio local en unas fechas en las que muchas personas optan por irse al campo o a la playa o, si no tienen más remedio, quedarse en casa, por las altas temperaturas.

La zona ORA en Elche. / Áxel Álvarez

En colaboración con Pimesa

La iniciativa, apostillaron desde el Ejecutivo local, se lleva a cabo con la colaboración de la empresa municipal Pimesa, y aseguraron que no va a suponer un incremento de los costes. Otra cosa es que sí admitieron que se reducirán los ingresos respecto a años anteriores, aunque, en esta ocasión, no se han ofrecido cifras.

Los datos de 2025

Sea como fuere, ese ahorro para la ciudadanía con la gratuidad de la ORA en Elche, según los números que se dieron en 2025, conllevaba en ese momento que las arcas municipales percibieran un 47% menos de ingresos, la misma previsión del 2024. Todo, además, cuando, a tenor de los datos que pasaron a final de año por la junta de gobierno local, la zona azul arrojó un saldo negativo en el tercer trimestre de 44.563 euros, después de que se pagaran 153.000 euros y se ingresaran 105.536 euros; mientras que en el cuarto el déficit fue de 76.904 euros, con un gasto de 192.955 y unos ingresos de 116.051 euros. De hecho, en los primeros seis meses de ese ejercicio el estacionamiento previo pago cerró el periodo de enero a junio con algo más de 34.000 euros, lo que implicó que se acabará 2025 con unos 100.000 euros en pérdidas, aunque, tras el cierre definitivo, el déficit se situó en 35.212 euros, después de que los ingresos se situaran en 614.298 euros mientras los costes totales del servicio se elevaron a 649.000.